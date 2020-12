കനത്ത മഴയും കാറ്റും, സുരക്ഷാസംവിധാനം പാളി; വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി വെനീസ് നഗരം

⚠️Ora in Piazza San Marco per verificare la situazione.

C’è una leale collaborazione tra istituzioni, ma dobbiamo far sì che sia la Città a decidere quando attivare il #Mose.

Non c’è alcun tipo di polemica ma una reale volontà di accorciare la catena di comando. pic.twitter.com/ZS8v0jdTju