സീസണിലെ ആദ്യ മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് സാക്ഷിയാവുകയാണ് കശ്മീര്‍ താഴ്‌വര. കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയില്‍ തെരുവുകളും ഉദ്യാനവുമെല്ലാം തൂവെള്ള നിറമായിക്കഴിഞ്ഞു. വടക്കേ ഇന്ത്യയില്‍ മഞ്ഞുകാലം അതിന്റെ പാരമ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ശ്രീനഗറില്‍ മഞ്ഞുവീഴ്ച കനത്തുതുടങ്ങി. സീസണിലെ ആദ്യമഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ സുഖമറിയുകയാണ് കശ്മീര്‍ താഴ്‌വരയും.

പ്രകൃതി മഞ്ഞണിഞ്ഞ സൗന്ദര്യക്കാഴ്ച ആസ്വദിക്കാന്‍ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആളും ബഹളവും ഇല്ല. എങ്കിലും വടക്കിന്റെ പറുദീസയിലെ മഞ്ഞുകാലം ആസ്വദിക്കാന്‍ മലയാളി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കശ്മീര്‍ താഴ് വരയില്‍. ഒരു വൈറസിനും തടുക്കാനാവാത്ത ആവേശത്തില്‍ പരസ്പരം െഎസുവാരിയെറിഞ്ഞു തിമിര്‍ക്കുകയാണ് ഒരുകൂട്ടം മലയാളികള്‍. വഴിയോരത്തും പൂന്തോട്ടങ്ങളിലുമൊക്കെ മഞ്ഞുവീണുകിടക്കു ന്ന മനോഹരക്കാഴ്ച ആസ്വദിക്കാന്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ സഞ്ചാരികള്‍ എത്തുമെന്നാണ് കശ്മീരിന്റെ പ്രതീക്ഷ.

English Summary: Jammu and Kashmir turns white with season’s first snowfall