മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിച്ചത് 100 കിലോയോളം ഭാരമുള്ള ആമ്പർഗ്രിസ്; വില 23 കോടിയിലധികം

കടലിലെ നിധി, ഒഴുകുന്ന സ്വർണം എന്നൊക്കെയാണ് സ്പേം തിമിംഗലങ്ങളുടെ ഛർദ്ദി അഥവാ ആമ്പർഗ്രിസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത്യപൂർവമാണണിത്. തായ്‌ലൻഡിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ ഭാഗ്യദേവത കടാക്ഷിച്ചത് ഈ ആമ്പർഗ്രിസിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. കാര്യം തിമിംഗലത്തിന്റെ ഛർദിയൊക്കെയാണെങ്കിലും സംഭവത്തിന്റെ വില കേട്ടാൽ ആരും ഞെട്ടും. ഏകദേശം 23 കോടി 52ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സാധനമാണ് നർഗിസ് സുവന്നാസാങ് എന്ന 60 കാരനായ മത്സ്യതൊഴിലാളിക്ക് ലഭിച്ചത്.

ലോകത്ത് കണ്ടെത്തിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതാണിത്. ഏകദേശം നൂറു കിലോയോളം ഭാരമുണ്ട് ആമ്പർഗ്രിസിന്. തെക്കൻ തായ്‌ലൻഡിലെ നാഖോൺ സി തമ്മാരട് കടൽത്തീരത്ത് കൂടി നടക്കുമ്പോഴാണ് നർഗിസ് സുവന്നാസാങ് മഞ്ഞ നിറത്തിൽ മെഴുകുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന കല്ലുുകള്‍ കണ്ടത്. കല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ട് നർഗിസ് സുവന്നാസാങ് ഇതെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി ബന്ധുവിനെക്കൂടി കടൽത്തീരത്തേക്ക് വിളിച്ചു. ഇവർ ഇത് വീട്ടിലെത്തിച്ച ശേഷം അവർ ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ പ്രതലത്തിൽ കത്തിച്ചു. ഉടൻതന്നെ ഇത് ഒരുകുന്നതും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഗന്ധം പരക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതോടെ ഇത് തിമിംഗലത്തിന്റെ ഛർദ്ദിലാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

Image Credit: ViralPress

ആംബര്‍ഗ്രിസ് ലഭിച്ച വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്ത് വന്നതോടെ ഒരു വ്യവസായി ഇതു വാങ്ങാൻ തന്നെ സമീപപിച്ചതായി നർഗിസ് സുവന്നാസാങ് വ്യക്തമാക്കി. ആമ്പർഗ്രിസിന്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം വിൽക്കാനാണ് തീരുമാനം. കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ആമ്പർഗ്രിസിന് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് പൊലീസിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സ്പേം തിമിംഗലത്തിന്റെ സ്രവമാണിത്. പ്രധാനമായും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിനാണ് ഇവ കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തിമിംഗലം ഛർദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ദ്രവമായിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. രൂക്ഷമായ ഗന്ധവും അപ്പോൾ ഇതിനുണ്ടാകും. പിന്നീടാണ് ഈ വസ്തു ഖരരൂപത്തിലെത്തുന്നത്. ഇതിന് നേരിയ സുഗന്ധവുമുണ്ടാകും. തിമിംഗല ഛർദിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗന്ധമില്ലാത്ത ആൽക്കഹോൾ പെർഫ്യൂം നിർമാണത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്.

2019ൽ തായ്‌ലൻഡിലുള്ള മറ്റൊരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ ജുംറസിനും ആമ്പർഗ്രിസ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ആറ് കിലോയും 350 ഗ്രാമും തൂക്കമുള്ള അതിന് വിലയായി രണ്ട് കോടി 26 ലക്ഷമാണ് ലഭിച്ചത്. 2016 നവംബറിൽ ഒമാനിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് 80 കിലോയോളം വരുന്ന തിമിംഗല ഛർദി ലഭിച്ചിരുന്നു.ഒമാൻ സ്വദേശികളായ ഖാലി‍ദ് അൽ സിനാനിയും കൂട്ടരുമാണ് ഈ ലോട്ടറിയടിച്ച ഭാഗ്യവാൻമാർ.

എന്താണ് ആമ്പർഗ്രിസ്?

Image Credit: ViralPress

തിമിംഗലം ഛർദ്ദിക്കുന്ന ഈ അവശിഷ്ടത്തിന്റെ പേര് ആമ്പർഗ്രിസ്. സ്പേം തിമിംഗലങ്ങളുടെ ഉദരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന തവിട്ടുനിറത്തോടുകൂടിയ മെഴുകുപോലുള്ള വസ്തുവാണിത്. തിമിംഗലങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഛർദ്ദിച്ചുകളയുന്ന ഈ വസ്തു, ജലനിരപ്പിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കും. ഒമാൻ തീരം ആമ്പർഗ്രിസ് സാന്നിധ്യത്തിന് പേരുകേട്ടതാണ്. വിപണിയിൽ സ്വർണത്തോളം വിലമതിക്കുന്ന വസ്തുവാണിത്.പ്രധാനമായും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ നിർമിക്കാനാണ് ആമ്പർഗ്രിസ് ഉപയോഗിക്കുക.

English Summary: Thai fisherman finds 'the world's biggest' blob of whale vomit that could be worth £2.4