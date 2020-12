പ്രകൃതിക്ക് നേരെ മനുഷ്യന്‍ തുടരുന്ന യുദ്ധം ആത്മഹത്യാപരം; മുന്നറിയിപ്പുമായി യു.എന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍

പ്രകൃതിക്ക് നേരെ മനുഷ്യന്‍ തുടരുന്ന യുദ്ധം ആത്മഹത്യാപരമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി യു.എന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍. ഈ നില തുടര്‍ന്നാല്‍ കാട്ടുതീ, വെള്ളപ്പൊക്കം, ചുഴലിക്കാറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍ ലോകമെങ്ങും സ്വാഭാവികമായി മാറും. ബിബിസിക്ക് നല്‍കിയ റേഡിയോ അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ പ്രധാന ആഗോള ദൗത്യമായാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ ഗുട്ടെറാസ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തില്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ കൂട്ടായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ആഗോളതാപനത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള ദൂഷ്യഫലങ്ങളില്‍ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാന്‍ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രകൃതിക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ ചൂഷണങ്ങളും മലിനീകരണങ്ങളും നിര്‍ത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടേയും ഭൂമിയുടേയും സുസ്ഥിരവും സുരക്ഷിതവുമായ ഭാവിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടതെന്നും ഗുട്ടെറസ് പറയുന്നു. 'യാഥാര്‍ഥ്യം നമ്മള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളണം. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സന്തുലനം തകര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിക്ക് നേരെ മനുഷ്യന്‍ ചെയ്തുകൂട്ടുന്ന അതിക്രമങ്ങള്‍ ആത്മഹത്യാപരമാണ്. ജൈവവൈവിധ്യം തകരുന്നു, മരുഭൂമികള്‍ വ്യാപിക്കുന്നു, സമുദ്രങ്ങളില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് നിറയുകയാണ്. വൈകാതെ സമുദ്രത്തില്‍ മത്സ്യങ്ങളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്കാകും ഉണ്ടാവുക' ഗുട്ടെറാസ് ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

ഭൂമിയുടെ സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തിനായി ഒരുകൂട്ടം നിര്‍ദേശങ്ങളും യുഎന്‍ മേധാവി മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നുണ്ട്. കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമനത്തിന് വ്യക്തികള്‍ക്കും കമ്പനികള്‍ക്കും പണം ഈടാക്കണം. ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇളവുകള്‍ സര്‍ക്കാരുകള്‍ എടുത്തുകളയാന്‍ തയ്യാറാവണം. വരുമാനത്തേക്കാള്‍ കാര്‍ബണ്‍ പുറംതള്ളുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വേണം നികുതി ചുമത്താന്‍. കൂടുതല്‍ മലിനീകരണം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തണം. കാര്‍ബണ്‍ പുറന്തള്ളുന്നത് കുറക്കുകയെന്നത് രാജ്യങ്ങളുടെ ധനകാര്യ നയങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് ദുരിതത്തിലായ രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ മുന്നോട്ടുവരണം. എന്നിങ്ങനെ നീണ്ട പട്ടികയാണ് ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറായ രാജ്യങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാനും യു.എന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ മറന്നില്ല. കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമനം പൂജ്യത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന തീരുമാനമെടുത്ത നൂറോളം രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഗുട്ടെറസ് എടുത്തുപറഞ്ഞത്. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലെ അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ അമേരിക്ക, ചൈന, ജപ്പാന്‍, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങി കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമനത്തില്‍ മുന്നിലുള്ള രാജ്യങ്ങളടക്കം ഈ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ നിലവിലുള്ള കല്‍ക്കരി ഖനികള്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും കുറവ് ചിലവ് മതി പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊര്‍ജ്ജം ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്ലാന്റുകള്‍ ആരംഭിക്കാനെന്നും ഗുട്ടെറസ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഈ നൂറ്റാണ്ട് അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ആഗോള അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിലെ വര്‍ധന 3.6 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിനുള്ളില്‍ ആക്കാനാണ് പാരിസ് കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍ മനുഷ്യന്‍ പ്രകൃതിക്ക് മേലുള്ള കയ്യേറ്റം തുടര്‍ന്നാല്‍ അഞ്ച് ഡിഗ്രിവരെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് വര്‍ധിക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക. മാറിയ സാഹചര്യത്തില്‍ യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് രാജ്യങ്ങള്‍തയാറാകണമെന്നും ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞു. അടുത്ത വര്‍ഷം നവംബറില്‍ നടക്കുന്ന യുഎന്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങളുണ്ടാവുമെന്നും ഗുട്ടെറസ് സൂചിപ്പിച്ചു.

English Summery: UN Chief Urges Leaders Of Every Country To Declare "Climate Emergency"