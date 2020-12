ഹഡ്സൺ നദിയിൽ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിക്ക് സമീപമെത്തിയത് കൂറ്റൻ തിമിംഗലം; അപൂർവ കാഴ്ച!

ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ന്യൂയോർക്ക് നഗരവാസികൾക്ക് അപൂർവ കാഴ്ചയാവുകയാണ് ഒരു കൂറ്റൻ തിമിംഗലം. ഹഡ്സൺ നദിയിൽ ഇടക്കിടെ ഉയർന്നുപൊങ്ങുന്ന തിമിംഗലത്തിന്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിക്കു മുന്നിലായി ജലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉയർന്നുപൊങ്ങുന്ന തിമിംഗലത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനോടകം ജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ഹംബ് ബാക്ക് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തിമിംഗലമാണ് ഹഡ്സൺ നദിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു തിമിംഗലമെത്തിയതായി യുഎസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തിമിംഗലത്തിന് അപകടഭീഷണി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകൂവെന്നും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അറിയിച്ചു. ഫൊട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റായ ബ്യോൺ കൈൽസാണ് തിമിംഗലം സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിക്കു മുൻപിൽ ദൃശ്യമായ സമയത്ത് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയത്.



ന്യൂയോർക്കിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ അടുത്തിടെയായി കൂടുതൽ തിമിംഗലങ്ങളെ കാണുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തെ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയർന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതോ ആകാം ഇതിനു കാരണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഒരു ഡസനിലധികം ഹംബ് ബാക്ക് തിമിംഗലങ്ങളാണ് ന്യൂയോർക്കിലെത്തിയത്. ഇതിൽ ചിലത് തീരത്തിനു വളരെയടുത്തു വരെ എത്തിയതായാണ് ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ.



അതേസമയം നദിയിൽ തിമിംഗലത്തിനെ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് മത്സ്യബന്ധത്തിനിറങ്ങുന്നവർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. ബോട്ടുകളും മറ്റും അബദ്ധത്തിൽ തിമിംഗലത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇടിച്ച് അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ നിർദ്ദേശം.



