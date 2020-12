ചേരയെ വെടിവച്ച് കൊന്നു; തമാശയ്ക്ക് ചെയ്തതെന്ന് പ്രതി,കേസെടുത്ത് വനംവകുപ്പ്!

ആറടി നീളമുള്ള ചേരയെ വെടിവച്ചു കൊന്നു. താനെ കൽവയിലാണ് സംഭവം. എയർ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് പാമ്പിനെ വെടിവച്ചത്. വെടിയേറ്റ പാമ്പ് സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് ചത്തു. പ്രതിക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വനം വകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. താൻ തമാശക്കാണ് പാമ്പിനെ ഉപദ്രവിച്ചതെന്ന് പ്രതി പറഞ്ഞു.

വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ എൻജിഒ സംഘം വനംവകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതി റെയിൽവേ ഉദ്യേഗസ്ഥനാണ്. പാമ്പിന്റെ ശരീരം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി താനെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ വെറ്ററിനറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. വെടിയേറ്റതു കൂടാതെ മറ്റു മുറിവുകളും പാമ്പിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.



English Summary: Thane: Snake shot dead in Kalwa just for 'fun'