കൊലയാളി കാട്ടാനയെ തളയ്ക്കാനെത്തിയത് ബൊമ്മനും വിജയിയും പിന്നെ ഡ്രോണും; തിരച്ചിൽ

വയനാട് തമിഴ്നാട് അതിര്‍ത്തി പഞ്ചായത്തായ ചേരങ്കോട് കൊലയാളി കാട്ടാനയെ മയക്കുവെടിവെച്ച് പിടികൂടാന്‍ വനം വകുപ്പ് നടപടി തുടങ്ങി. ആനയെ കണ്ടെത്താന്‍ ഡ്രോണ്‍ കാമറയും താപ്പാനകളെയും ഉപയോഗിച്ചാണ് തിരച്ചില്‍. മൂന്നു ദിവസത്തിനിടെ മൂന്നു പേരെയാണ് കാട്ടാന ഇവിടെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

ചേരങ്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ കൊളപ്പള്ളി മേഖലയിലാണ് തിരച്ചില്‍. കൊലയാളി ആനയെ തളയ്ക്കാനായി മുതുമലയില്‍ നിന്നും ബൊമ്മന്‍, വിജയി എന്നീ താപ്പാനകളെ എത്തിച്ചു. വനം വകുപ്പ് ഡോക്ടര്‍മാരും ജീവനക്കാരും ജനവാസ മേഖലയോട് ചേര്‍ന്ന കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ തിരിച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചു. ഡ്രോണ്‍ കാമറ ഉപയോഗിച്ചും നിരീക്ഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കണ്ടെത്തിയാല്‍ മയക്കുവെടി വെക്കും.

വയനാട് അതിര്‍ത്തിയോട് ചേര്‍ന്നുകിടക്കുന്ന ചേരങ്കോട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കാട്ടാന കൊലപ്പെടുത്തിയത് പിതാവും മകനും ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നു പേരെയാണ്. പതിനഞ്ച് വീടുകളും തകര്‍ത്തു. ജനവാസമേഖലയിലിറങ്ങിയായിരുന്നു കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം. കൊളപ്പള്ളി ടാന്‍ടി പാടിക്ക് സമീപമുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ നിന്നാണ് സന്ധ്യമയങ്ങിയാല്‍ ആനയെത്തുന്നത്. നടപടിയെടുക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പന്തല്ലൂര്‍ താലൂക്കില്‍ നാട്ടുകാര്‍ ഹര്‍ത്താല്‍ ആചരിച്ചിരുന്നു.കൊല്ലപ്പെട്ടുവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് ധനസഹായവും ജോലിയുമെന്ന വാഗ്ദാനവും ആനയെ പിടികൂടുമെന്ന ഉറപ്പും ലഭിച്ച ശേഷമാണ് പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചത്.

