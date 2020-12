കടൽത്തീരത്തടിഞ്ഞത് നിഗൂഢ ‘നിധി’; സ്വർണവും വെള്ളിയും വാരിയെടുത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ!

2020 എല്ലാത്തരത്തിലും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വർഷമാണ്. വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങളാണ് ലോകമെമ്പാടും അരങ്ങേറുന്നത്. അത്തരത്തിലൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ വെനസ്വേലയിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ‌കടൽത്തീരത്തടിഞ്ഞത് നിഗൂഢ നിധി. വെനസ്വേലയിലെ ഗുവാകാ ഗ്രാമത്തിലാണ് അപൂർവ സംഭവം. സെബ്റ്റംബർ മുതലാണ് ഈ കടൽത്തീരത്ത് സ്വർണാഭരണങ്ങളും സ്വർണക്കട്ടികളും തീരത്തു നിന്നും ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങിയത്.

രണ്ടായിരത്തോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മാത്രം വസിക്കുന്ന ഗുവാകാ ദ്വീപിലാണ് നിഗൂഢ നിധിയടിഞ്ഞത്. നൂറുകണക്കിന് സ്വർണാഭരണങ്ങളും വെള്ളിയാഭരണങ്ങളും സ്വർണകട്ടികളുമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നും ഗ്രാമവാസികൾക്ക് ലഭിച്ചു. പലരും ഈ ആഭരണങ്ങൾ വിറ്റ് പണം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു. കടലമ്മ കനിഞ്ഞു നൽകിയ നിധിയാണിതെന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിശവാസം. മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ യോൽമാൻ ലാറെസിന് കന്യാമറിയത്തിന്റെ രൂപം കൊത്തിവച്ച ഒരു സ്വർണപ്പതക്കമാണ് കടൽത്തീരത്തുനിന്നും ലഭിച്ചത്.

Image Credit: El Pitazo

ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് പുറത്തുവന്നത്. എന്നാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപ് ആയതിനാലും കോവിഡ് ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതിനാലും ഇവിടേക്ക് മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെത്തിയില്ല. ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടിയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവ പതിറ്റാണ്ടുകൾ മാത്രം പഴക്കമുള്ളവയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെനസ്വേലയിൽ നിർമിച്ച ആഭരണങ്ങളല്ല ഇതെന്നും ന്യൂയോർക്കിൽ നിർമിച്ചതാകാമെന്നും പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിർമിച്ചവയാകാം ആ ആഭരണങ്ങളെന്ന് ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടശേഷം ബ്രിട്ടനിലെ ആഭരണ വിദഗ്ധനായ ക്രിസ് കോർട്ടി വ്യക്തമാക്കി. എവിടെനിന്നാണ് ഈ ആഭരണങ്ങൾ തീരത്തടിഞ്ഞതെന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. ഗ്രാമവാസികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ആഭരണങ്ങൾ കിട്ടിയതായാണ് വിവരം. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമാവുകയാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ.

English Summary: Mystery as hundreds of precious jewels wash up on beach in poor Venezuelan fishing village