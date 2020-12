മോശം വർഷത്തിന് ചേർന്ന പുഷ്പം; കണ്ടെത്തിയത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ഓർക്കിഡ്

ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന 2020 എന്ന വർഷം കൊറോണ മഹാമാരി മൂലം ലോകത്തിനാകെ മോശപ്പെട്ട വർഷങ്ങളിലൊന്നായി മാറി. അശുഭകരമായ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട 2020 ൽ സസ്യശാസ്ത്ര ലോകത്തുനിന്നും അതിനോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടെത്തലാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിൽ ഇന്നോളം കണ്ടെത്തിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ഓർക്കിഡ് സസ്യം കണ്ടെത്തിയത് ഈ വർഷമാണ്.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ക്യൂവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റോയൽ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻസാണ് പുതിയ സസ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 156 പുതിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളെയാണ് ഈ വർഷം റോയൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ലോകത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഇവയിൽ ഒന്നായ ഗസ്ട്രോഡിയ ആഗ്നിസെല്ലസ് എന്ന് ശാസ്ത്രീയ നാമകരണം നടത്തിയിട്ടുള്ള സസ്യത്തിനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഓർക്കിഡ് എന്ന വിളിപ്പേര് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.



തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള വലുപ്പം കുറഞ്ഞ പൂക്കളാണ് ഈ ഓർക്കിഡ് സസ്യത്തിൽ വിരിയുന്നത്. കട്ടിയുള്ള ഇതളുകളാണ് പുഷ്പത്തിനുള്ളത്. എന്നാൽ സാധാരണ ഓർക്കിഡ് പുഷ്പങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ തുറന്ന വായയ്ക്ക് സമാനമായ രൂപത്തിലുള്ള ഓർക്കിഡ് അത്ര ആകർഷണീയമല്ല. വർഷത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും മണ്ണിനടിയിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്ന സസ്യം പൂക്കൾ വിരിയാറാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് വളരുന്നത്. ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഓർക്കിഡ് എന്നാണ് പേര് എങ്കിലും സുഗന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗസ്ട്രോഡിയ ആഗ്നിസെല്ലസ് ഒട്ടും പിന്നിലല്ല.



ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ,അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സസ്യങ്ങളും പുതിയതായി നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടവയുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മരുന്ന് നിർമാണത്തിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സസ്യങ്ങളും ഇവയിലുണ്ട്. ചിലയിനങ്ങളാവട്ടെ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥ നഷ്ടമായതും മൂലം ഭൂമിയിൽ നിന്നു തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമായേക്കാവുന്നവയുമാണ്. അപൂർവ ഇനത്തിൽപെട്ടതും പ്രത്യേകശ്രദ്ധ വേണ്ടതുമായ സസ്യവർഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവയുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പുതിയ ഇനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്നതെന്ന് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസിലെ ഗവേഷകർ പറയുന്നു.



