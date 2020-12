151 കിലോമീറ്റര്‍ നീളം, 48 കിലോമീറ്റര്‍ വീതി; ദ്വീപിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാനൊരുങ്ങി കൂറ്റന്‍ മഞ്ഞുപാളി, ആശങ്ക!

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതാണ് A68a എന്നു വിളിക്കുന്ന, ഒരിക്കല്‍ അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്ന മഞ്ഞുപാളി. 2017 ലാണ് ഈ കൂറ്റന്‍ മഞ്ഞുപാളി അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കില്‍ നിന്ന് വേര്‍പെടുന്നത്. അന്നു മുതല്‍ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ വടക്കോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ മഞ്ഞുപാളിയില്‍ നിന്ന് ഇതിനകം തന്നെ പല ചെറുഭാഗങ്ങളും ചിതറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പുറപ്പെട്ട സമയത്തെ വലുപ്പത്തിന്‍റെ വളരെ ചെറിയ മടങ്ങു മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ A68a യുടെ വ്യാസം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും 151 കിലോമീറ്റര്‍ നീളവും 48 കിലോമീറ്റര്‍ വീതിയും ഈ മഞ്ഞുപാളിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൂറ്റന്‍ മഞ്ഞുപാളി ഒരു ദ്വീപിലേയ്ക്ക് ഇടിച്ചു കയറുമ്പോള്‍ അവിടെ വ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചു ഈ ദ്വീപ് ഒരു ജൈവവൈവിദ്ധ്യ മേഖലയാകുമ്പോള്‍.

A68aയുടെ സഞ്ചാര ദിശയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ സൗത്ത് ജോര്‍ജിയ എന്ന ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വലുപ്പത്തിന്‍റെ കാര്യമെടുത്താല്‍ ഏറെക്കുറെ A68a യുടെ സമാനമാണ് സൗത്ത് ജോർജിയയുടെയും നീളവും വീതിയും. 164 കിലോമീറ്റര്‍ നീളവും 24 കിലോമീറ്റര്‍ വീതിയുമാണ് സൗത്ത് ജോർജിയയ്ക്കുള്ളത്. വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ഒട്ടനവധി പെന്‍ഗ്വിന്‍, സീല്‍ ജനുസ്സുകള്‍ സൗത്ത് ജോർജിയയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ A68a സൗത്ത് ജോർജിയില്‍ ഇടിച്ചു കയറിയാല്‍ അത് ഈ ജീവികളുടെ അതിജീവനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം ഭയക്കുന്നു.



പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന ജൈവവൈവിധ്യം



ഗന്‍റൂ, മാക്രോണി, കിങ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ട പെന്‍ഗ്വിനുകളും, ഫര്‍, എലിഫന്‍റ് എന്നീ ജനുസ്സുകളില്‍ പെട്ട സീലുകളുമായി ദശലക്ഷക്കണക്കിനു ജീവികളാണ് സൗത്ത് ജോർജിയയില്‍ ഉള്ളത്. മഞ്ഞുപാളിയുടെ ഒഴുക്കിന്‍റെ വേഗം കണക്കിലെടുത്താല്‍ അതിന് സൗത്ത് ജോര്‍ജിയ ദ്വീപിന്‍റെ കടല്‍ത്തട്ടിനോട് ചേര്‍ന്ന ഭാഗത്ത് വലിയ വിള്ളലും, ആഘാതവും സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ കടല്‍ത്തട്ടും, ചേര്‍ന്നുള്ള തീരമേഖലയും ഗാലപാനോ ദ്വീപിനേക്കാള്‍ ജൈവൈവിധ്യമുള്ള പ്രദേശമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ദിശയില്‍ മഞ്ഞുപാളി സഞ്ചാരം തുടര്‍ന്നാല്‍ അത് ഒട്ടും തന്നെ ശുഭകരമായ പര്യവസാനമായിരിക്കില്ല മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കുക.

ഡിസംബര്‍ 14 വരെയുള്ള സാറ്റ്‌ലെറ്റ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോള്‍ മഞ്ഞുപാളിയും സൗത്ത് ജോര്‍ജിയ ദ്വീപും നേര്‍ക്കുനേര്‍ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അതേസമയം ദ്വീപിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള കടല്‍ത്തട്ടില്‍ ഇടിച്ചു കയറാതെ, ഉരസി പതിയെ തീരത്തേക്കെത്തിയാലും മറ്റൊരു തരത്തില്‍ അത് സൗത്ത് ജോര്‍ജിയയിലെ ജീവികളെ ബാധിക്കുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ബ്രിട്ടിഷ് അന്‍റാര്‍ട്ടിക് സര്‍വേയിലെ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജറിയന്‍റ് ടാര്‍ലിങ് കണക്കു കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം വന്നാല്‍ അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പെന്‍ഗ്വിനുകള്‍ക്കും, സീലുകള്‍ക്കും കടലിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നതിനുള്ള പാത ഏതാണ്ട് 10 വര്‍ഷത്തേക്കടയും. ഇതാകട്ടെ സീലുകള്‍ക്കും, പെന്‍ഗ്വിനുകള്‍ക്കും അവയുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ച് കൊടുക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കും. അതായത് ഈ ജീവികളുടെ ഒരു തലമുറ തന്നെ പട്ടിണി കിടന്ന് ജീവനറ്റേക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കാക്കുന്നത്.

സൗത്ത് ജോര്‍ജിയ എന്നത് സീലുകളെയും, പെന്‍ഗ്വിനുകളെയും പോലുള്ള ജീവികളിലെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യുൽപാദന കേന്ദ്രമാണ്. ഈ ജീവികളുടെ കുട്ടികള്‍ ജനിക്കുന്നതും. സ്വയം പര്യാപ്തത ആര്‍ജിക്കുന്നതു വരെ സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കുന്നതും ഈ ദ്വീപിലെ വ്യത്യസ്ത കോളനികളിലാണ്. ഈ കോളനികളില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്‍റെ കടലിലേക്കുള്ള മാര്‍ഗമാണ് A68a മഞ്ഞുപാളി എത്തുന്നതോടെ അടയുക. 10 വര്‍ഷത്തോളം ഈ മഞ്ഞുപാളി ദ്വീപില്‍തടഞ്ഞു കിടന്നേക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോള്‍, ഒരു പക്ഷേ വലിയൊരു വിഭാഗം സീലുകളുടെയും, പെന്‍ഗ്വിനുകളുടെയും പ്രത്യുൽപാദനത്തെയും, അതുവഴി അവയുടെ നിലനില്‍പിനെയും തന്നെ അത് ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്.

രക്ഷക്കെത്തുമോ ഓഷ്യന്‍ കറന്‍റുകള്‍

ഡിസംബര്‍ 14 നുള്ള കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് സൗത്ത് ജോര്‍ജിയയുടെ ഏതാണ്ട് 100 കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവിലേക്ക് ഈ മഞ്ഞുപാളി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 4 ആഴ്ചകൊണ്ട് മഞ്ഞുപാളി പിന്നിട്ടത് ഏദേശം 400 കിലോമീറ്ററാണ്. എന്നാല്‍ എത്രനാളും ഉണ്ടായിരുന്ന വേഗം മഞ്ഞുപാളിക്ക് ഇനി ഉണ്ടായേക്കില്ലെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഏതാനും ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ A68a സൗത്ത് ജോര്‍ജിയ ദ്വീപിലേക്ക് ഇടിച്ചിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മഞ്ഞുപാളിയുടെ വേഗം കുറയും എന്ന പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് കാരണം അത് ദ്വീപിന് ചുറ്റുമുള്ള ആഴം കുറഞ്ഞ കടല്‍ത്തട്ടിനു മുകളിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. കടല്‍ത്തട്ടുമായുള്ള ഘര്‍ഷണ സാധ്യത വർധിച്ചതോടെ A68aയുടെ വേഗം കുറയുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കുള്ള കണ്ടെത്തല്‍ കൂടി ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞുപാളിയുടെ ദിശ നേരിയ തോതില്‍ മാറുന്നു എന്നതാണത്. ശക്തമായ ഓഷ്യന്‍ കറന്‍റുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇതിനു സഹായിക്കുന്നത്. ഓഷ്യന്‍ കറന്‍റുകള്‍ ശക്തമായി തുടര്‍ന്നാൽ മഞ്ഞുപാളി ദ്വീപിന്‍റെ കിഴക്കെ മേഖലയിലായി നേരിയ ആഘാതം മാത്രം സൃഷ്ടിച്ച് കടന്നു പോയേക്കും. അതേസമയം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ആഴം കുറഞ്ഞ കടല്‍ത്തട്ടിലേക്ക് മഞ്ഞുപാളി പ്രവേശിച്ചത് ചിലപ്പോള്‍ ഓഷ്യന്‍ കറന്‍റിന് മഞ്ഞുപാളിയില്‍ പ്രയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ശക്തി കുറച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ മുന്‍ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ പ്രകാരം ദ്വീപിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇടിച്ച് കയറുന്നതിനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാകും ബാക്കിയാകുക. ഏതായാലും അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ മഞ്ഞുപാളിയുടെ ദിശ സംബന്ധിച്ചും, അത് ദ്വീപിലുണ്ടാകാന്‍ പോകുന്ന ആഘാതം സംബന്ധിച്ചും തീരുമാനമാകുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇതോടൊപ്പം ആശ്വാസകരമായ മറ്റൊരു വാര്‍ത്ത കൂടി ഒടുവിലത്തെ സാറ്റ്‌ലെറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. A68a മഞ്ഞുപാളിയില്‍ നിന്ന് വലിയ തോതില്‍ മഞ്ഞുകട്ടകള്‍ അടര്‍ന്ന് പോകുന്നു എന്നതാണിത്. സൗത്ത് ജോര്‍ജിയ ദ്വീപിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ആഴം കുറഞ്ഞ മേഖലയിലെ അടിത്തട്ടില്‍ ഉരസുന്നതും ഈ മേഖലയിലെ കടലിന്‍റെ താപനില ഉയര്‍ന്നതാണെന്നതും മഞ്ഞുകട്ടകള്‍ പൊഴിഞ്ഞു പോയതിന് കാരണമായെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. മഞ്ഞുകട്ടകള്‍ പൊഴിയുന്നത് തുടര്‍ന്നാലും ദ്വീപിനോട് എത്തുമ്പോഴേക്കും A68a മഞ്ഞുപാളി ദുര്‍ബലമാകാനിടയുണ്ട്.

