ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാട്. ഭൂമിയിൽ ഇന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ പത്തിൽ ഒന്നും ഈ കാടുകളിലാണ്. കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്കും ഈ കാട് അഭയം നൽകുന്നു. തീർന്നില്ല, ആമസോൺ ഒളിപ്പിച്ചിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ഭുതങ്ങൾ ഇനിയുമേറെ. അതിലൊന്ന് അടുത്തിടെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ഇടതൂർന്നു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളായതിനാലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശത്ത് പരന്നു കിടക്കുന്നതിനാലും ആമസോൺ കാടുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുള്ള ഗവേഷണം പലപ്പോഴും അപ്രാപ്യമാണ്. അതിനാൽത്തന്നെ പണ്ടുകാലത്ത് കാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ഗവേഷകർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും. മാത്രവുമല്ല, ആമസോണ്‍ കാടുകളിൽ പലയിടത്തും ഇപ്പോഴും പുറംലോകത്തെ മനുഷ്യരെ അകത്തേക്കു കടത്താറില്ല. പറന്നു പോകുന്ന വിമാനങ്ങൾക്കു നേരെ അമ്പെയ്യുന്ന ആമസോൺ ഗോത്രവിഭാഗക്കാരുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായിട്ടുമുണ്ട്.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബ്രിട്ടനിലെ എക്സീറ്റർ സർവകലാശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഗവേഷണം നടന്നത്. അവർ ഒരു ഹെലികോപ്ടറിൽ ലിഡാർ സ്കാനിങ് സംവിധാനം ഘടിപ്പിച്ച് കാടിനു മുകളിലൂടെ പറത്തി. ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് എന്നതാണ് ലിഡാറിന്റെ മുഴുവൻ പേര്. പൾസ് രൂപത്തിലുള്ള ലേസർ രശ്മികളെ താഴേക്കു പതിപ്പിച്ച്, എത്ര ഇടതൂർന്ന പ്രദേശത്തെയും ഭൂമിയുടെ ഘടന കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ലിഡാർ സാങ്കേതികത. മണ്ണിനടിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന മായന്മാരുടെ ഇന്നേവരെ കണ്ടെത്താത്ത ഗ്രാമം വരെ കണ്ടെത്തിയ ചരിത്രമുണ്ട് ലിഡാറിന്. അങ്ങനെ നടത്തിയ ഒരു പറക്കൽ പരിശോധനയിലാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളോടു ചേർന്ന ഏക്ക്ർ എന്ന പ്രദേശത്തുനിന്ന് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ ഗവേഷകര്‍ക്കു ലഭിച്ചത്. റബർ ഉൽപാദത്തിന് പേരു കേട്ടതാണ് ബ്രസീലിന്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറുള്ള ഈ പ്രദേശം. ഇതിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് പെറുവുമായുള്ള അതിർത്തിയാണ്. തെക്കുകിഴക്കായി ഏക്ക്റിന്റെ തലസ്ഥാനമായ റിയോ ബ്രാങ്കോയും. ഏക്കർ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈയിടം.

ഏക്കറിലെ മഴക്കാടുകൾക്കു മുകളിലൂടെയുള്ള പറക്കലിൽ ലിഡാറിൽ തെളിഞ്ഞത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള 25 ഗ്രാമങ്ങളാണ്. എല്ലാം എഡി 1300–1700 കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമിച്ചതാണെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി. മണ്ണും മരവും മൂടി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു ഈ പ്രദേശം. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കു വരുന്നതിന് നെടുനീളത്തിൽ റോഡുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. ആകാശത്തുനിന്നു നോക്കിയാൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഓരോ ഗ്രാമവും അതിലേക്കു വരുന്ന റോഡുകളും കണ്ടാൽ സൂര്യന്റെ ആകൃതിക്കു സമാനമായിരുന്നു. ഏകദേശം 700 വർഷം മുൻപാണ് ആമസോണിലെ ഗോത്രവർഗക്കാർ ഈ ഗ്രാമങ്ങൾ നിർമിച്ചത്. കാടു വെട്ടിത്തെളിച്ച് കൃഷിക്കിടയിലും മറ്റും ഇത്തരം ചില ഗ്രാമങ്ങളുടെ സൂചനകൾ പലപ്പോഴായി ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്രയും കൃത്യതയോടെ സെറ്റിൽമെന്റുകൾ തയാറാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. അത്രയേറെ ഭംഗിയായി ആസൂത്രണം നടത്തിയായിരുന്നു ഓരോ ഗ്രാമവും.

ഓരോ ഗ്രാമവും തമ്മിൽ കാര്യമായ അകലവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, രണ്ടര മുതൽ 5–6 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ മാത്രം. ആമസോണിൽ പണ്ടു താമസിച്ചിരുന്നവർ ബഹിരാകാശത്തെ വൃത്താകൃതിയിലാണ് സങ്കൽപിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണെന്നും. ആ സങ്കൽപമാണ് അവർ ഗ്രാമങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിലും പ്രയോഗിച്ചത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ ഗ്രാമവും ഒരു പ്രപഞ്ച സങ്കൽപമായിരുന്നു. അതിനാൽത്തന്നെ ആമസോണിയൻ കോസ്മോസ് എന്നാണു ഗവേഷകർ പുതിയ ഗ്രാമങ്ങൾക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും മധ്യത്തിൽ ഒരു കുന്നു പോലെയുള്ള ഭാഗമുണ്ട്. അതിനു ചുറ്റുമുള്ള വൃത്തത്തിന് 40 മുതൽ 153 മീറ്റര്‍ വരെയായിരുന്നു വ്യാസം. ഇവയോടു ചേർന്ന് ഏകദേശം 0.12–1.8 ഹെക്ടർ വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയ വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. താഴെനിന്ന് അൽപം ഉയർന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ള നീണ്ടുനിവർന്ന റോഡുകൾ.

മിക്ക ഗ്രാമങ്ങൾക്കും രണ്ട് വലിയ റോഡുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. അവയിലൂടെയായിരുന്നിരിക്കണം പ്രധാന ഗതാഗതമെന്നും ഗവേഷകർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. വടക്ക്–തെക്ക് ദിശകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഇവയുടെ സ്ഥാനം. എഡി 950നു ശേഷം രൂപപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ആമസോണിൽ ‘കോസ്മോസ്’ ഗ്രാമങ്ങൾ നിർമിച്ചതെന്നാണു കരുതുന്നത്. ഇത്തരം ഗ്രാമങ്ങൾ ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാതെ ആമസോണിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുമുണ്ടാകാം. നേരത്തേ പെറുവിലെ ഇൻക വിഭാഗത്തിന്റെ സൂര്യക്ഷേത്രത്തോടു ചേർന്നും സമാനമായ നിർമിതി ഗവേഷകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിനു ചുറ്റും വിവിധ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെയും കൃഷിയിടങ്ങളെയും പുരോഹിതരുടെ വീടുകളെയുമെല്ലാം ചുറ്റിയായിരുന്നു റോഡുകൾ. എല്ലാ വഴികളും അവസാനിച്ചിരുന്നതാകട്ടെ ക്ഷേത്രത്തിലും. പെറുവിൽനിന്നാണോ ഇത്തരമൊരു നിർമാണ രീതി ആമസോൺ ഗോത്രവിഭാഗക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് എന്നതും പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജേണൽ ഓഫ് കംപ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ആർക്കിയോളജിയിലുണ്ട് കോസ്മോസ് ഗ്രാമങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ പഠനം.

English Summary: Archaeologists find vast network of Amazon villages laid out like the cosmos