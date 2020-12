‘പെരുമ്പാമ്പിനെയും അതിന്റെ മുട്ടയെയും പ്രഭാത ഭക്ഷണമാക്കൂ’; ഫ്ലോറിഡയിലെ ജനങ്ങളോട് വനംവകുപ്പ്!

പെരുമ്പാമ്പും പെരുമ്പാമ്പിന്റെ മുട്ടയും ഫ്ലോറിഡയിലെ തീൻമേശകളിൽ പ്രധാന വിഭവങ്ങളാകും. ഫ്ലോറിഡയിലെ പൗരൻമാർക്ക് ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ പെരുമ്പാമ്പിനെ ഭക്ഷണമാക്കാം. പാമ്പ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണെന്നെന്ന ഗവേഷകരുടെ ഉത്തരവ് ലഭിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തുകാർ. പാമ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറക്കാൻ ഫ്ലോറിഡ സർക്കാരിന്റെ പ്രോത്സാഹനവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ബർമീസ് ഇനത്തിൽ പെടുന്ന പെരുമ്പാമ്പുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതാണ് സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം. ഭക്ഷ്യചങ്ങലയെ ഇത് വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

പാമ്പിന്റെ മാംസം കഴിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉറപ്പ് നൽകിയാൽ എത്ര പെരുമ്പാമ്പിനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടൊകുമെന്ന് ഫ്ലോറിഡയിലെ വനം വകുപ്പറിയിച്ചു. എന്നാൽ ചില പാമ്പുകളിൽ മെർക്കുറിയുടെ അംശം കൂടുതലായതിനാൽ ചിലപ്പോൾ പാമ്പിന്റെ മാംസം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകാം എന്ന സംശയം കൂടിയുയരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതോടെ സംശയത്തിന് വിരാമമാകും. പെരുമ്പാമ്പുകൾ വസിക്കുന്ന കാടുകളിൽ മലിനീകരണ പ്രശനം മൂലമാണ് ഇവയുടെ ശരീരത്തിലും മെർക്കുറിയുടെ അംശം കൂടുതലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സന്തുലീകരണത്തിന് ഇഗ്വാനയെ ഭക്ഷണമാക്കാനും ഫ്ലോറിഡയിൽ അനുവാദമുണ്ട്.

ബർമീസ് പെരുമ്പാമ്പുകൾ

അധിനിവേശ ജീവികളായ ബർമീസ് പെരുമ്പാമ്പുകൾ പെറ്റുപെരുകിയതോടെ പ്രാദേശിക ജീവികൾക്ക് ഇവ കടുത്ത ഭീഷണിയായി .ഇതോടെയാണ് ബർമീസ് പെരുമ്പാമ്പുകളെ വേട്ടയാടാൻ അനുമതി നൽകാനും ഫ്ലോറിഡയിലെ വന്യജീവി വിഭാഗം നിർബന്ധിതരായത്. ഫ്ലോറിഡയിൽ വർഷം തോറും പൈതൺ ഹണ്ടിങ് പ്രോഗ്രാമും നടത്താറുണ്ട്. ഏഷ്യയാണ് ബർമീസ് പെരുമ്പാമ്പുകളുടെ സ്വദേശം. അവിടെയുള്ള പെരുമ്പാമ്പുകൾക്ക് 18 മുതൽ 20 അടിവരെ നീളം വയ്ക്കാറുണ്ട്.

1980 ലാണ് എവർഗ്ലേഡിൽ ആദ്യമായി ബർമീസ് പൈതണെ കണ്ടെത്തിയത്. വളർത്താനായി കൊണ്ടുവന്ന പെരുമ്പാമ്പുകളെ ഉടമസ്ഥർ ആരുമറിയാതെ വനത്തിലുപേക്ഷിച്ചതാണ് ഇവ വനത്തിലെത്താൻ കാരണം. 1992 ആയപ്പോഴേക്കും ഇവ ക്രമാതീതമായി പെറ്റുപെരുകിയിരുന്നു. പ്രാദേശികമായി കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ചെറു ജീവികളികളെയെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കിയായിരുന്നു ഇവയുടെ മുന്നേറ്റം. 1997 നടത്തിയ പഠനങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രാദേശിക ജീവിയായ റക്കൂണുകളുടെ എണ്ണം 99.3 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഒപ്പോസത്തിന്റെ അംഗസംഖ്യയും 98.9 ശതമാനമായി. ബോബ് ക്യാറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലും കുത്തനെ കുറവുണ്ടായതായി പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. മാർഷ്, കോട്ടൺ ടെയ്ൽ, കുറുക്കൻമാർ തുടങ്ങി പല ജീവികളെയും പ്രദേശത്തു നിന്നും തുടച്ചുമാറ്റിയായിരുന്നു ബർമീസ് പെരുമ്പാമ്പുകളുടെ ജൈത്രയാത്ര.

English Summary: Snake and eggs for breakfast? Florida may soon encourage you to eat invasive pythons