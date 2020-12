കാടിന്റെ വന്യതയും കരുതലും ഒരുപോലെ ഫ്രെയിമിൽ; ഫൊട്ടോ പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു!

തൃശൂർ ∙ കാടിന്റെ വന്യതയും കരുതലും ഒരേപോലെ ഫ്രെയിമിൽ പകർത്തിയ ഡോ.കൃഷ്ണകുമാർ മെച്ചൂറിന്റെയും ഡോ. ലിന്റോ ജോണിന്റെയും ഫൊട്ടോ പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിൽ ഇവർ ഒന്നിച്ചു നടത്തിയ ആഫ്രിക്കൻ യാത്രകളിൽ പകർത്തിയതിൽ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫൊട്ടോകളാണ് ലളിത കലാ അക്കാദമിയിലെ പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വന്യജീവികളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയും അതിജീവനവും സഞ്ചാരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇരുപതോളം ഫോട്ടോകൾ പ്രദർശനത്തിലുണ്ട്.

പ്രീഡിഗ്രി മുതലുള്ള സൗഹൃദമാണ് കൃഷ്ണകുമാറിന്റെയും ലിന്റോയുടെയും. ഇരുവരും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പൂർവ വിദ്യാർഥികൾ. ഒരാൾ ഓർത്തോപീഡിക് സർജനും മറ്റൊരാൾ ജനറൽ സർജനും. സൗഹൃദത്തിനിടയിൽ പങ്കുവച്ച ഇഷ്ടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഫൊട്ടോഗ്രഫി കൂടി കടന്നു വന്നതോടെ ജോലിയോടൊപ്പം ഫൊട്ടോഗ്രഫിയും കൂടെക്കൂട്ടി. 8 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഫൊട്ടോഗ്രഫിയെ ഇത്രയേറെ ഗൗരവമാക്കിയെടുത്തിട്ടും പ്രദർശനം നടത്തി തുടങ്ങിയിട്ടും.

‘രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നാലുപേരൊന്നിച്ചാണ് സാധാരണയായി പ്രദർശനം നടത്താറുള്ളത്. ഇതാദ്യമായാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്നുള്ള ഫൊട്ടോ പ്രദർശനം’, കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് എന്നു കഴിയുന്നോ അന്ന് അടുത്ത ട്രിപ് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇനിയും നല്ല പ്രദർശനങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം– ലിന്റോ പറഞ്ഞു. പ്രശ്സത വന്യജീവി ഫൊട്ടോഗ്രഫർ പ്രവീൺ മോഹൻദാസ് ക്യുറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രദർശനം 30 ന് സമാപിക്കും

