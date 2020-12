നാസ പരീക്ഷണശാലയിൽ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നത് 27 കുരങ്ങുകളെ; പ്രതിഷേധം പുകയുന്നു

അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ നാസയുടെ പരീക്ഷണശാലയിലുണ്ടായിരുന്ന 27 കുരങ്ങുകളെ മരുന്ന് കുത്തിവച്ചു കൊന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ വിവാദമാകുന്നു. അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമം പുറത്തു വിട്ട വാർത്ത ലോകമെങ്ങുമുള്ള മൃഗസ്നേഹികളുടെ ശക്തമായ വിമർശനത്തിനിടയാക്കി. നാസയുടെ കലിഫോർണിയയിലെ ആമിസ് പരീക്ഷണശാലയിലാണു കൃത്യം നടന്നത്. പരീക്ഷണശാലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൈഫ്സോഴ്സ് ബയോമെഡിക്കൽ എന്ന ലാബിന്റേതായിരുന്നു കുരങ്ങുകൾ. ലാബ് നാസയുടെ സൗകര്യങ്ങളുപയോഗിച്ചാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവരുടെ മേൽ നാസയ്ക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ല. ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളോട് നാസ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ അത്യുന്നത സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ നടന്ന തീർത്തും ദയാരഹിതമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതെന്നും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നാസ വിശദീകരണം നൽ‌കണമെന്നുമാണ് മൃഗസ്നേഹികൾ പറയുന്നത്.

കുരങ്ങുകൾക്ക് പ്രായമായിരുന്നെന്നും മിക്കയെണ്ണത്തിനും പാർക്കിൻസ് രോഗം കലശലായിരുന്നെതുമാണ് കൊന്നുകളയാനുള്ള കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. രോഗമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊന്നുകളയാതെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു കൂടായിരുന്നോ എന്ന് മൃഗസ്നേഹികൾ മറുചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.‌ യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭാംഗവും ഡെമോക്രാറ്റ് നേതാവുമായ കാത്‌ലീൻ റൈസ് കൊലയ്ക്കെതിരെ രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. കുരങ്ങുകളെ കൊന്നു കളഞ്ഞെതെന്തിനാണെന്നു വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാസ മേധാവി ജിം ബ്രൈഡൻസ്റ്റീന് അവർ കത്തയച്ചു. പുതുതായി നടന്ന സംഭവത്തിൽ ബന്ധമില്ലെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളം നാസയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവ കൂടുതലും കുരങ്ങുകളെയും ആൾക്കുരങ്ങുകളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ്.

1961ൽ ഹാം എന്ന ഒരു ചിമ്പാൻസിക്ക് നാസ പ്രത്യേകപരിശീലനം കൊടുത്തു ബഹിരാകാശത്ത് വിട്ടതും , ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ഹാം തിരിച്ചെത്തിയതും വലിയ വാർത്തയായ സംഭവമായിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്തകാലത്തായി ആൾക്കുരങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ലോകത്തു നടന്നു. മനുഷ്യരുടെ പരിണാമപ്രക്രിയയ്ക്ക് അരികിൽ നിൽക്കുന്ന, അതിബുദ്ധിശാലികളായ ആൾക്കുരങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പോലെ അവകാശങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇവയെ പരീക്ഷണവസ്തുക്കളാക്കരുതെന്നും ലോകത്തു പലയിടത്തു നിന്നും വാദമുയർന്നിരുന്നു. ഇതെത്തുടർന്ന് യുഎസ് ഗവൺമെന്റ് ആൾക്കുരങ്ങുകളെ പരീക്ഷണശാലകളിലുപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കിത്തുടങ്ങി. എന്നാ‍ൽ കുരങ്ങുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ശുഷ്കാന്തി സർക്കാരിനില്ലായിരുന്നു. 2017 മുക്കാൽ ലക്ഷത്തോളം കുരങ്ങുകളെ പരീക്ഷണത്തിനായി യുഎസിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചെന്നാണു കണക്ക്.

ലോകത്തെ പല ബഹിരാകാശ സ്ഥാപനങ്ങളും മൃഗങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയതാണ്.

ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമായിരുന്നു റഷ്യ ബഹിരാകാശത്തേക്കയച്ച ലെയ്കയെന്ന നായക്കുട്ടി. കാര്യം ഗവേഷണത്തിനായാണു വിട്ടതെങ്കിലും ലെയ്കയുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണ് റഷ്യ ചെയ്തതെന്നു വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. മരിച്ചിട്ടും ശവശരീരം പോലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ലെയ്കയുടെ ഓർമ ലോകത്തെ മൃഗസ്നേഹികൾക്കിടയിൽ ഒരു നൊമ്പരമായി തുടരുന്നു.

1942 മുതൽ തന്നെ നാസ ബഹിരാകാശത്തേക്കു കുരങ്ങുകളെ അയച്ചിരുന്നു.ആദ്യം വിട്ട ആൽബർട് എന്ന കുരങ്ങ് മരിച്ചുപോയതും നാസയുടെ ദൗത്യചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായമാണ്.

