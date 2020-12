ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം തുടങ്ങി ഡിസംബര്‍ ആദ്യ വാരം വരെ ഒട്ടനവധി ചെറു ഭൂചലനങ്ങള്‍ അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കയെ ഉലച്ചതായി ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. ചിലെ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരയാണ് ഭൂഖണ്ഡത്തിന്‍റെ നിലനില്‍പിനു തന്നെ നിർണായകമായേക്കാവുന്ന ഈ കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആഗോളതാപനത്തില്‍ ഭൂരിഭാഗം മഞ്ഞുപാളികളും ദൂര്‍ബലമായിരിക്കുന്ന അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ തുടര്‍ച്ചയായ അസ്ഥിരതകള്‍ എങ്ങനെ മേഖലയുടെ ഭൗമാവസ്ഥയെ ബാധിക്കും എന്നതാണ് ഗവേഷകര്‍ ആശങ്കപ്പെടുന്നത്.

വർധിക്കുന്ന ഭൂചലന സാന്ദ്രത



ചിലെയിലെ നാഷണല്‍ സീസ്മോളജിക്കല്‍ സെന്‍റര്‍ എന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാനത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്. ചെറു ചലനങ്ങള്‍ മുതല്‍ റിക്ടര്‍ സ്കെയിലില്‍ 6 വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചലങ്ങള്‍ അന്‍റാര്‍ട്ടിക് മേഖലയില്‍ ഉണ്ടായതായി പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു. അന്‍റാര്‍ട്ടിക് മേഖലയേയും സൗത്ത് ഷെറ്റ്ലന്‍ഡ് ദ്വീപിനേയും തമ്മില്‍ വേര്‍തിരിക്കുന്ന ഉള്‍ക്കടല്‍ പ്രദേശത്താണ് വലിയ ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ഈ മേഖല ഒട്ടനവധി ചെറു ഭൗമപാളികള്‍ സംഗമിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂചലന സാധ്യത ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഈ ഉള്‍ക്കടല്‍. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തിനിടെ ഉണ്ടായത് വളരെ അസ്വാഭാവികമായ തോതിലുള്ള ചലനങ്ങളാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സെപ്റ്റംബര്‍ ആദ്യവാരങ്ങളിലാണ് ഈ അസ്വാഭാവികമായ ചലനങ്ങള്‍ ഗവേഷകര്‍ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഈ സമയത്താണ് മേഖലയില്‍ ഏറ്റവുമധികം ഭൂചലനം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ദിവസേന ശരാശരി ആയിരം ഭൂചലനങ്ങള്‍ എന്ന തോതിലാണ് ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തുടര്‍ച്ചയായി ഈ മേഖലയില്‍ ഉണ്ടായ ചലനങ്ങള്‍ അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കും, ഷെറ്റ്ലന്‍ഡ് ദ്വീപും തമ്മില്‍ വേര്‍തിരിക്കുന്ന കടലിടുക്കിന്‍റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചുവെന്നും പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വര്‍ഷത്തില്‍ അരയിഞ്ച് മാത്രം നീളത്തില്‍ വ്യാപ്തി വര്‍ദ്ധിച്ചിരുന്ന കടലിടുക്കില്‍ ഈ വര്‍ഷമുണ്ടായ വർധനവ് ഏതാണ്ട് 15 സെന്‍റിമീറ്ററാണ്, അതായത് ഏകദേശം 6 ഇഞ്ച്.



20 മടങ്ങ് വർധനവ്



ഒന്നു കൂടി വിശദമാക്കിയാല്‍ പതിവിലും 20 മടങ്ങായാണ് അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കും ഷെറ്റ്ലന്‍ഡ് ദ്വീപും തമ്മിലുള്ള വിടവ് അഥവാ കടലിടുക്ക് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനര്‍ത്ഥം ഷെട്‌ലാന്‍ഡ് ദ്വീപ് അതിവേഗത്തില്‍ തന്നെ അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കില്‍ നിന്ന് വേര്‍പെടുന്നു എന്നതാണ്, നാഷണല്‍ സീസ്മേളജിക്കല്‍ സെന്‍റര്‍ ഡയറക്ടര്‍ സെര്‍ജിയോ ബെറിന്‍റോസ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ ചൂട് പിടിയ്ക്കുന്ന പ്രദേശാണ് അന്‍റാര്‍ട്ടിക്. അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കില്‍ താപനിലാ വർധനവുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ ലോക കാലാവസ്ഥയേയും, ഭൂപ്രകൃതിയേയും തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുമെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവേഷകര്‍ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നതും. അതേസമയം ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂചലനങ്ങള്‍ അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിലെ മഞ്ഞുരുകലിനെയോ, മഞ്ഞുപാളികളുടെ തകര്‍ച്ചയേയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോള്‍ പറയുക സാധ്യമല്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.



അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിന്‍റെ ഭാവി



ഭൂചലനങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്, അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ ഭൂചലനങ്ങളില്‍ അസ്വാഭാവികമായ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതിനെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായോ, മഞ്ഞുരുകലുമായോ ബന്ധിപ്പിച്ച് പറയാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് എടുത്തുചാട്ടമാകുമെന്ന് സാന്‍റിയാഗോ സര്‍വകലാശാല ഗവേഷകന്‍ റോള്‍ കാര്‍ഡിയറോ പറയുന്നു. അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിലെ ഈ ഭൂചലനങ്ങള്‍ മഞ്ഞുപാളികളുടെ സ്ഥിരതയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ നേരത്തെ ആകുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ കൂടുതല്‍ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമേ ഇവ ഏതുതരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് അന്‍റാര്‍ട്ടിക് ഭൂഭാഗത്തില്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്ന പറയാന്‍ കഴിയൂ എന്ന് റോള്‍ കാര്‍ഡിയോ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: Antarctica rocked by 30,000 tremors in three months, Chilean scientists say