ഇണയെ നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയിൽ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പെൻഗ്വിനുകൾ: ഹൃദയസ്പർശിയായ ചിത്രം!

കബനി വനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ബ്ലാക്ക് പാന്തറിന്റേതടക്കം മൃഗങ്ങളുടെ മനോഹരമായ നിരവധി ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ 2020 ൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ മെൽബണിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഒരു ചിത്രമാണ് ആസ്വാദകരുടെ ഹൃദയം കവരുന്നത്. ദുരിതത്തിൽ പരസ്പരം താങ്ങാവുന്ന രണ്ട് പെൻഗ്വിനുകളാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.

തോളിൽ തട്ടി ആശ്വസിപ്പിക്കും വിധം ചിറകുകൾ പരസ്പരം ചേർത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പെൺ പെൻഗ്വിനുകളെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. മെൽബണിലെ സെന്റ് കീൽഡ പിയറിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ചിത്രം. തോബിയാസ് ബോംഗേറ്റ്നർ എന്ന വ്യക്തി പകർത്തിയ ചിത്രം ഓഷ്യാനോഗ്രഫി മാഗസിന്റെ ഒഷ്യൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് 2020 പുരസ്കാരം നേടിയിരുന്നു.

ഒരു പാറക്കെട്ടിനു മുകളിൽ പരസ്പരം തോളുകൾ ചേർത്ത് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി മണിക്കൂറുകളോളം ഈ പെൻഗ്വിനുകൾ നിലയുറപ്പിച്ചു എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ തോബിയാസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച ചിത്രം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിരവധി ആരാധകരെ നേടിയിരുന്നു. രണ്ടു പെൻഗ്വിനുകളും തങ്ങളുടെ ഇണകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണന്ന് ഒരു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകൻ വഴി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതായി തോബിയാസ് വ്യക്തമാക്കി.

വെളുപ്പ് നിറം കൂടുതലുള്ളത് പ്രായമായ പെൺ പെൻഗ്വിൻ ആണെന്നും കൂടെയുള്ളത് പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൺ പെൻഗ്വിൻ ആണെന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മിക്കദിവസങ്ങളിലും അവ ഏറെനേരം ചെലവിടുന്നതും സാധാരണമാണ്.മറുകരയിൽ നിന്നെത്തുന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം വെള്ളത്തിൽ കാണാം. അതിലേക്ക് നോക്കിയാണ് മണിക്കൂറുകളോളം പെൻഗ്വിനുകൾ അവിടെ ചെലവഴിക്കുക.

മെൽബണിൽ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന ഫെയറി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പെൻഗ്വിനുകൾ ആണ് ഇവ രണ്ടും. പെൻഗ്വിൻ വർഗ്ഗത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയവയാണ് ഫെയറി പെൻഗ്വിനുകൾ. സെൻറ് കീൽഡ പിയറിൽ മാത്രം 1400 ഓളം ഫെയറി പെൻഗ്വിനുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.

