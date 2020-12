യമുനാ നദിയിൽ അമോണിയയുടെ അംശം വർധിച്ചു; ജലവിതരണത്തിന് അമോണിയ ഭീഷണി, കാരണം?

യമുനാ നദിയിൽ അമോണിയയുടെ അംശം വർധിച്ചതിനാൽ ഡൽഹി നഗരത്തിൽ ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയെന്നു ഡൽഹി ജല ബോർഡ്. ഹരിയാനയിലെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലത്തിന്റെ തോത് വർധിച്ചതാണു യമുനാ നദിയുടെ മലിനീകരണത്തിനു കാരണമെന്നും കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും ജല ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ രാഘവ് ഛദ്ദ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വസീറാബാദ് ബരാജിലെ നദീജലത്തിൽ അമോണിയയുടെ അംശം 7 പിപിഎം (പാർട്സ് പെർ മില്യൻ) എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

അനുവദനീയമായ അളവ് 0.8 പിപിഎം ആണ്. ജലവിതരണത്തെ ഇത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് രാഘവ് ഛദ്ദ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

ഹരിയാന സർക്കാരിന് ഇതുസംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ അറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടും നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനെതിരെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് കർശന നിർദേശം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നദിയിലെ ജലത്തിൽ അമോണിയയുടെ അംശം ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചതോടെ വസീറാബാദ്, ചന്ദ്രവാൾ, ഓഖ്‍ല ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലാണെന്ന് ജല ബോർഡ് അറിയിച്ചു. അമോണിയയുടെ അംശം കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പ്ലാന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലാവുകയുള്ളൂ. സെൻട്രൽ, നോർത്ത്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത് ഡൽഹി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ജലവിതരണം നടത്തുന്നത് ഈ ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നാണ്. കോവിഡ് കാലത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവു വന്നതോടെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിച്ചതും യമുനാ നദിയിലേക്കു തള്ളുന്ന മലിനജലത്തിന്റെ തോത് കൂടാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Ammonia level in Yamuna goes up, water supply to be disrupted in parts of Delhi