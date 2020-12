സൈബീരിയന്‍ മേഖലയുടെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉപഭൂഖണ്ഡമാണ് യമാല്‍. ലോകത്തിന്‍റെ അറ്റം അഥവാ എന്‍ഡ് ഓഫ് ദി വേള്‍ഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം കൂടിയാണ് യമാല്‍ ഉപഭൂഖണ്ഡം. ഈ യമാല്‍ പെനിന്‍സുലയിലാണ് ഈ വര്‍ഷമാദ്യം ഒരു നിഗൂഢ ഗര്‍ത്തം രൂപപ്പെട്ടത്. ദിവസങ്ങള്‍ പിന്നിടുന്തോറും വലുപ്പം വർധിക്കുന്ന ഈ ഗര്‍ത്തം ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് മേഖലയില്‍ ചിത്രീകരണത്തിനെത്തിയ ഡോക്യൂമെന്‍ററി നിർമാതാക്കളാണ്. മാസങ്ങള്‍ നീണ്ട പഠനത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോള്‍ ഈ ഗര്‍ത്തത്തിന്‍റെ രൂപപ്പെടലിനും, ഇത് അനുദിനം വലുതാകുന്നതിനും ഉള്ള കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകര്‍.

പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെ ഉദ്ഭവം

യമാല്‍ പെനിന്‍സുലയിലേത് സൈബീരിയന്‍ മേഖലയില്‍ രൂപപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ഗര്‍ത്തമല്ല. പക്ഷെ ഈ ഗര്‍ത്തത്തിന്‍റെ ഉദ്ഭവം 100 കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ വരെ ഉയര്‍ന്ന് കേട്ട സ്ഫോടന ശബ്ദത്തോടെയായിരുന്നു. ആദ്യമായാണ് ഈ മേഖലയില്‍ അത്രവലിയ സ്ഫോടനത്തോടെ ഒരു ഗര്‍ത്തം രൂപപ്പെട്ടുന്നത്. ഒട്ടേറെ ബോംബുകള്‍ ഒരുമിച്ച് ചേര്‍ന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച പോലുള്ള ശക്തിയിലാണ് ഈ ഗര്‍ത്തം രൂപപ്പെട്ടത്. സമീപപ്രദേശത്ത് ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് സ്ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ പതിച്ച് ആര്‍ക്കും മരണമോ പരുക്കോ സംഭവിക്കാതിരുന്നതെന്നും അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

2014 ലാണ് ഈ ഗര്‍ത്തം രൂപപ്പെടുന്നതും, ഇതിനെ കണ്ടെത്തുന്നതും. ഗര്‍ത്തം ഉദ്ഭവിച്ച സമയത്ത് ഇതിന്‍റെ കാരണത്തെ ചൊല്ലി ഒട്ടേറെ ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ നിലനിന്നിരുന്നു. അന്യഗ്രഹ ജീവികള്‍ മുതല്‍ ധൂമകേതുക്കള്‍ വരെ ഈ ഗര്‍ത്തം രൂപപ്പെട്ടതിനു പിന്നിലെ കാരണമായി പലരും കണക്കാക്കി. മോസ്കോ ആസ്ഥാനമായുള്ള സോസ്കാവോ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടെക്നോളജയിലെ ഗവേഷകരമാണ് ഈ ഗര്‍ത്തത്തിന് പിന്നിലെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി യാഥാർഥ്യബോധത്തോടെയുള്ള വിവരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഡോ. എവിനി ഷെവിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ സംഘം ഭൂമിയിക്കടിയില്‍ രൂപപ്പെട്ട വിള്ളലില്‍ ഒരുമിച്ച് ചേര്‍ന്ന മീഥൈന്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ഈ ഗര്‍ത്തം രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളോടെ വിശദീകരിച്ചു.

ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ?

യമാല്‍ പെനിന്‍സുലയില്‍ ഉള്‍പ്പടെ രൂപപ്പെട്ട ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം താപനിലാ വർധനവ് മൂലമുള്ള മഞ്ഞുരുകലാണെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്. പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന ഭൂവിഭാഗമാണ് സൈബീരിയന്‍ മേഖലയില്‍ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത്. അതായത് മഞ്ഞും മണ്ണും കൂടിക്കുഴഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പ്രദേശം. ഈ മേഖലകളില്‍ ചൂട് വർധിച്ച് മഞ്ഞുരുകുന്നതോടെ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകും. മിക്കപ്പോഴും പുറമെ ഇവ ദൃശ്യമാകും. ഇത്തരത്തില്‍ രൂപപ്പെട്ടതാണ് സൈബീരിയയിലെ പല ഗര്‍ത്തങ്ങളും. ഈ പതിറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത്തരം ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ പൊതുവെ കാണപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങിയത് എന്നത് ആഗോളതാപനവും, പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റ മേഖലയിലെ മഞ്ഞുരുകലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് നേരിട്ടുള്ള തെളിവാണ്.

മിക്കയിടങ്ങളിലും മഞ്ഞുരുകി ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകള്‍ പുറമെ ദൃശ്യമാകുമെങ്കിലു ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും ഈ വിള്ളല്‍ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലാണുണ്ടാകുക. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ സസ്യജന്തു അവശിഷ്ടങ്ങളില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന മീഥൈന്‍ നിറയും. വിള്ളലിന് ഉള്‍ക്കൊള്ളാവുന്നതിലും അധികം മീഥൈന്‍ നിറയുന്നതോടെ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഇത്തരം സ്ഥിതിയാണ് യമാല്‍ പെനിന്‍സ്വിലയിലെ ഗര്‍ത്തത്തിന്‍റെ രൂപപ്പെടലിലേക്കും നയിച്ചതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുന്നത് മുന്‍കൂട്ടി അറിയാന്‍ കഴിയുമോ ?

ഇതുവരെ സൈബീരിയന്‍ മേഖലയില്‍ അസാമാന്യ വലിപ്പമുള്ള 14 ഗര്‍ത്തങ്ങളാണ് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സമാനമായ കാരണങ്ങള്‍ നിമിത്തം രൂപപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ ചെറു വിള്ളലുകളും സൈബീരയന്‍ മേഖലയില്‍ തന്നെയുണ്ട്. പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റില്‍ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ദൃശ്യമാകുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് സൈബീരിയന്‍ മേഖലയിലെ ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പോലും ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം വിള്ളലുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന ആശങ്കയും ശാസ്ത്രലോകം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്ന ഒരു കണ്ടെത്തല്‍ കൂടി ഗവേഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് വരെ ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ രൂപപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലെ സാറ്റ്‌ലെറ്റ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിച്ചാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തിയത്. ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ രൂപപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് വിള്ളലുണ്ടാകുന്നതിന് മുന്‍പായി ഭൂമി ചെറിയ കുന്ന് പോലെ ഉയരുന്നു എന്നാണ് ഇവര്‍ നിരീക്ഷിച്ചത്. സൈബീരിയന്‍ മേഖലയിലുണ്ടായ വിള്ളലുകള്‍ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുന്‍പ് അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം 2 മുതല്‍ 6 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ ഭൂമി കുന്ന് പോലെ ഉയര്‍ന്നുവെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ നിരീക്ഷിച്ചത്. ഈ കണ്ടെത്തല്‍ ഭാവിയല്‍ ഇത്തരം വിള്ളലുകള്‍ക്കുള്ള സാധ്യത മുന്‍കൂട്ടി കാണാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഇവര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

