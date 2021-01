എല്ലുതുളയ്ക്കുന്ന തണുപ്പും ശീതക്കാറ്റും, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ 14 വർഷത്തിനിടെയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില!

ശീതതരംഗത്തിൽ തണുത്തുവിറച്ച് ഉത്തരേന്ത്യ. ഡൽഹിയിൽ കുറഞ്ഞതാപനില 1.1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തി. 14 വർഷത്തിനിടെയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയാണിത്. കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിൽ കാഴ്ചാപരിധി നൂറു മീറ്ററിൽ താഴെയായി. അതേസമയം, അതിശൈത്യത്തിനിടയിലും ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തികളിൽ കർഷക പ്രതിഷേധത്തിന് കുറവില്ല.

എല്ലുതുളയ്ക്കുന്ന തണുപ്പ്, വിശുന്ന ശീതക്കാറ്റ്, അടുത്തുള്ളവരെ പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത മൂടൽമഞ്ഞ്, ഒപ്പം എന്നുമുള്ള വായു മലിനീകരണം - ഡൽഹിയുടെ പുതുവർഷക്കാഴ്ചയാണിത്. രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് 2006 ന് ശേഷം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന താപനിലയായ 1.1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, രാജസ്ഥാനിലും ഹരിയാനയിലും താപനില മൈനസിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി.



മൂടൽമഞ്ഞ് രൂക്ഷമായതോടെ പലയിടത്തും കാഴ്ചാപരിധി പൂജ്യമായിരുന്നു. അതിവേഗപാതകളിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഫോഗ്ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന നിർദേശമുണ്ട്.നാലുദിവസം കൂട്ടി ശീതതരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.



English Summary: Delhi freezing at 1.1° Celsius; cold wave to continue in North India