ഹവായ് ദ്വീപിലെ സസ്യസമ്പത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഗവേഷകര്‍ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷമായി ഇതുവരെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ്. പശ്ചിമ മാവോയ് ദ്വീപിലുള്ള ഒരു പൂവിന്‍റെ ബന്ധുക്കളെയാണ് ഗവേഷകര്‍ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ദ്വീപിലെ ലഹൈന മേഖലയിലെ ഹുലി ചരിവിലാണ് സമാനതകളില്ലാത്ത വിധത്തിലുളള്ള ഒരു പൂവ് വിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നത്. സ്യാനിയ ഹെലുവെൻസിസ് എന്ന് ശാസ്ത്രനാമം നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഈ ചെടിയും ഇതിന്‍റെ പൂവും ലോകത്ത് ഒന്ന് മാത്രമാകും ഉണ്ടാകുക എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഗവേഷര്‍ ഇപ്പോള്‍ എത്തിയിട്ടുള്ളത്.

വിത്ത് മുളയ്ക്കാത്ത ചെടി



ഹാന്‍ക് ഒപ്പന്‍ഹീമർ, ജന്നിഫര്‍ ഹിഗാഷിനോ എന്നീ ഗവേഷകരാണ് ഈ പൂവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവുമായി പത്ത് വര്‍ഷമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി വളരുന്ന സമാന വര്‍ഗത്തിലുള്ള പൂച്ചെടി കണ്ടെത്തുന്നതില്‍ നിരന്തരം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഈ ചെടിയില്‍ നിന്ന് തന്നെ മറ്റൊന്നിനെ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഇവര്‍ നടത്തിയിരുന്നു. സാധാരണ ചെടികളില്‍ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ബഡ്ഡ് ചെയ്യാനും മുറിച്ചെടുത്ത് മറ്റൊരുടത്ത് നടാനും ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ ഈ ശ്രമങ്ങളും വിജയം കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ അപൂര്‍വമായി മാത്രം കായ്ക്കുന്ന ഈ ചെടിയുടെ വിത്തുകളില്‍ നിന്നും പുതിയ ചെടിയെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്.

ഹവായിലെ സ്യാനിയ ചെടികള്‍



ഈ ചെടിയുടെ മാതൃവിഭാഗം സ്യാനിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്യവര്‍ഗമാണ്. ഈ സസ്യവര്‍ഗം ഹവായിയില്‍ അഗ്നിപര്‍വത മേഖലകളില്‍ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നവയാണ്. ഏതാണ്ട് 1 കോടി വര്‍ഷം മുന്‍പ് ഉടലെടുത്ത ഈ സസ്യവര്‍ഗത്തില്‍ എണ്‍പതോളം ഉപ വിഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

അതേസമയം സ്യാനിയ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ചെടികള്‍ ഹവായ് ദ്വീപിന് പുറത്തു കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍ നിരന്തരം ബാധിക്കുന്ന ഹവായ് പോലുള്ള ദ്വീപില്‍ ഇവ സുരക്ഷിതമല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഹവായിലെ ഇത്തരം സസ്യങ്ങളുടെ അതിജീവനം ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ പ്രത്യേക നഴ്സറി സംവിധാനമുണ്ട്. ഈ സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് സ്യാനിയ ഹെലുവെൻസിസിന്‍റെ വിത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കാനായുള്ള ശ്രമവും ഗവേഷകര്‍ നടത്തുന്നത്. 2010 ല്‍ സ്യാനിയ ചെടികളിലെ വിഭാഗങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ ഒപ്പൻഹെയ്മര്‍ ആണ് ഹെലുവെൻസിസ് ചെടിയുടെ വ്യത്യസ്തത തിരിച്ചറിയുന്നത്.



ബൈനോക്കുലറിലൂടെ ഉള്ള ആദ്യ കാഴ്ചയില്‍ തന്നെ സിയാനയിലെ ഇത് വരെ കണ്ടെത്താത്ത ഒരു വിഭാഗമായ ഹെലുനിസിസ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ഒപ്പന്‍ഹെയ്മര്‍ പറയുന്നു. തുടര്‍ന്ന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലൂടെ ഇക്കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു. ഈ ചെടിയുടെ പൂക്കളിലൂടെയാണ് ഇവ മറ്റ് സ്യാനിയ വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് എളുപ്പത്തില്‍ തിരിച്ചറിയാനാകുക. ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ ജനുവരി വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഈ ചെടി പൂവിടുന്നത്. വിരലിന്‍റെ നീളമുള്ള അനവധി പൂക്കളാണ് വാഴക്കുല പോലെ ഈ ചെടിയില്‍ ഉണ്ടാകുക. തുടര്‍ന്ന് ആദ്യം പച്ച നിറവും, പിന്നീട് ഓറഞ്ച് നിറവുമായി കാണപ്പെടുന്ന കായ്കള്‍ ഉണ്ടാകും. എന്നാല്‍ ഈ കായ്കളൊന്നും തന്നെ വിത്തുകളായി മാറുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ ചെടി ഇപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ടു നില്‍ക്കാന്‍ കാരണം.



അതിജീവനവും വെല്ലുവിളികളും



ഇത്തരത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട ചെടികള്‍ അതീവ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നവയാണ്. പ്രകൃതി ദുരന്തമോ, എലികള്‍ പോലുള്ള കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണമോ, ഏതെങ്കിലും വിദേശ ചെടിയുടെ കടന്നു കയറ്റമോയെല്ലാം ഇവയുടെ വംശത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടിയാണ് ഹെലുസിനസ് ചെടികള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമം തുടരുന്നതും. സ്യാനിയ ഹെലുവെൻസിസിനെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ മേഖലയിലേക്ക് എലികളും മറ്റും കയറാതിരിക്കാന്‍ സംരക്ഷണ വേലി ഉള്‍പ്പടെ നിലവില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രദേശത്തെ അധിനിവേശസസ്യമായ ദക്ഷിണ അമേരിക്കല്‍ പുല്ലും ഈ ചെടിയുടെ സമീപത്തേക്കെത്താതിരിക്കാനും മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തില്‍ നേരിയ പ്രതീക്ഷകള്‍ ഉണ്ടെന്ന് മുഖ്യ ഗവേഷകനായ ഒപ്പന്‍ ഹെയ്മര്‍ പറയുന്നു. ചെടിയിലുണ്ടായ പഴത്തില്‍ നിന്നെടുത്ത വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് കാരണം. വിത്തിന്‍റെ ഉള്ളില്‍ വേരുകള്‍ പൊട്ടുന്നതിന് സമാനമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഗവേഷകര്‍ നിരീക്ഷിച്ചത്. എന്നാല്‍ വിത്ത് മുളച്ചാലും അതിന്‍റെ അതിജീവനം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ ഗവേഷകര്‍ക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. പക്ഷേ വിത്ത് മുളച്ചില്ലെങ്കില്‍ സമാനമായ ശ്രമങ്ങള്‍ വീണ്ടും തുടരുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ ഉറപ്പ് പറയുന്നു. കാരണം ഈ പരീക്ഷണങ്ങളല്ലാതെ സ്യാനിയഹെലുവെൻസിസിന്‍റെ അതിജീവനം ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഇപ്പോൾ മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങളില്ലെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



English Summary: A Newly Described Hawaiian Flower Is The Only One of Its Kind in Existence