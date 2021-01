ബഹിരാകാശത്തെ സൂര്യോദയവും അസ്തമയവും എങ്ങനെ? വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ!

ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് സൂര്യോദയവും അസ്തമയവും. കടലിന്റെയോ മലനിരകളുടെയോ മറവിലേക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന കാഴ്ച എത്ര കണ്ടാലും മതി വരില്ല. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണിത്. ഭൂമിക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള സൂര്യോദയവും അസ്തമയവും എങ്ങനെയാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

നാസയിലെ ശാസ്ത്ര‍‍‍ജ്ഞനായ വിക്ടർ ഗ്ലോവർ അതിനുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന സൂര്യന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. സൂര്യനെ വലയം ചെയ്യുന്ന വർണാഭമായ ഒരു രേഖയും കാണാം. ഒരു ചിത്രത്തിൽ കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചുവന്ന ബിന്ദുവിനെപ്പോലെയാണ് സൂര്യനെ കാണുന്നത്.

രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ സൂര്യനെ വലയം ചെയ്യുന്ന വലയം കാണാം. സ്ഫടികത്തിൽ മഴവിൽ വർണങ്ങൾ പതിഞ്ഞ പോലുള്ള കാഴ്ചയാണിത്. സുര്യാസ്തമയവും സൂര്യോദയുമാണ് ചിത്രങ്ങളെന്ന് വിക്ടർ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ( ഐഎസ്എസ്) നിന്നാണ് വിക്ടർ ഈ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Curious about how sunrise and sunset will look from space? Well, feast your eyes here