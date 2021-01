തണുത്തുറഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടം അടർന്നു വീണു; കാണാനെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് സംഭവിച്ചത്?

റഷ്യയില്‍ ആയിരക്കണക്കിനു പേരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇത്തവണ ദുരന്തത്തിനു കാരണമായത്. കടുത്ത ശൈത്യത്തിൽ തണുത്തുറഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനെത്തിയ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് മുകളിലേയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം അടർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. നിരവധി സഞ്ചാരികൾ ഈ മഞ്ഞിനടിയില്‍ പെട്ടു. അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ജനുവരി 7 നാണ് റഷ്യയുടെ കമഷ്കാ മേഖലയിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തില്‍ ഈ ദുരന്തമുണ്ടായത്.

130 അടിയോളം ഉയരമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം എല്ലാ ശൈത്യകാലത്തും തണുത്തുറയുന്നത് പതിവാണ്. നദിയിലെ വെള്ളം ഉറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം വെള്ളച്ചാട്ടവും താഴേയ്ക്ക് പതിക്കുന്ന അതേ രൂപത്തില്‍ ഉറച്ചു പോകുകയാണ് ചെയ്യുക. വളരെ അപൂര്‍വമായ ഈ കാഴ്ച കാണുന്നതിനായാണ് വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ ഇവിടേക്കെത്തുന്നതും. വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായതു കൊണ്ട് തന്നെ വലുപ്പമുള്ള മഞ്ഞുപാളിക്ക് തുല്യമായാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ശൈത്യകാലത്ത് കാണപ്പെടുക. അതിനാല്‍ തന്നെ മഞ്ഞുപാളി തകര്‍ന്ന് അതിനടിയില്‍ പെട്ടവരെ പുറത്തെടുക്കാന്‍ മണിക്കൂറുകളോളം സമയം വേണ്ടി വന്നു.

ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശമായത് കൊണ്ടും ഇതിന് മുന്‍പ് സമാനമായ അപകടങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടില്ലെന്നതിനാലും വലിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനു സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലാണ് നാല്‍പ്പതോളം വരുന്ന രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അപകടം നടന്ന പ്രദേശത്തെത്തിയത്. ഇതേ ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലാണ് പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രികളിലെത്തിച്ചതും. ഒരാളെ മഞ്ഞിനടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തപ്പോഴെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

8-9 മീറ്ററോളം ഉയരത്തില്‍ നിന്നാണ് മഞ്ഞുപാളികളുടെ ഭാഗം താഴെ നിന്നവരുടെ മുകളിലേക്ക് പതിച്ചത്. അപകടം നടന്ന സമയത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന ടിയില്‍ പത്തു പേരോളമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ചിലരൊക്കെ ഓടിമാറി. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവര്‍ തകര്‍ന്നു വിണ മഞ്ഞുപാളിക്കടിയില്‍ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് മേഖലയിലേക്കുള്ള ട്രക്കിങ്ങിന് കര്‍ശനം നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഇനി ഈ മേഖലയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നവര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്നും, സാറ്റ്‌ലെറ്റ് ഫോണ്‍ കയ്യില്‍ കരുതണമെന്നും അധികൃതര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാത സഞ്ചാരികള്‍ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനു സമീപത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാന്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ഇവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വില്യൂഷിൻസ്കി വെള്ളച്ചാട്ടം



റഷ്യയുടെ കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള പ്രവിശ്യകളില്‍ ഒന്നാണ് ക്യാമ്ചട്ക. മേഖലയില്‍ വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ സഞ്ചാരികള്‍ എത്തുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് വില്യൂഷിൻസ്കി വെള്ളച്ചാട്ടം. വില്യൂഷിൻസ്കി അഗ്നിപര്‍വത മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള മഞ്ഞുപാളികള്‍ ഉരുകി രൂപപ്പെടുന്ന നദിയിലാണ് വില്യൂഷിൻസ്കി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ശൈത്യകാലത്ത് വലിയ മഞ്ഞുപാളിയായി മാറുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സാര്‍ ഐസിക്കിള്‍ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. വലിയൊരു വൃത്തം പോലെയോ, കുഴല്‍ പോലയോ ആണ് ഈ മഞ്ഞുപാളി രൂപപ്പെടുക എന്നതിനാലാണ് ഐസിക്കിള്‍ എന്ന പേരു നല്‍കിയത്.

അതേസമയം പതിവില്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മഞ്ഞുപാളിയുടെ ഒരു ഭാഗം തകര്‍ന്ന് വീണു എന്നതാണ് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാകാത്ത ചോദ്യം. സമീപപ്രദേശത്തെ പര്‍വതത്തിലുണ്ടായ മഞ്ഞിടിച്ചിലിന്‍റെ പ്രകമ്പനങ്ങളാകാം കാരണമെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ പറയുന്നുവെങ്കിലും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തില്‍ ക്യാമ്ചട്ക പ്രവിശ്യ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെയാണ് മേഖലയിലേക്കുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Frozen Waterfall Known As “Tsar Icicle” Collapses On Tourists In Russia, Killing One