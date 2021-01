വലയിൽ കുടുങ്ങി കടലിലെ ‘ഒഴുകുന്ന നിധി’; 20 കാരൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ തേടിയെത്തി മഹാഭാഗ്യം!

തായ്‌‍ലൻഡിലെ 20–കാരനായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ ഭാഗ്യം കടാക്ഷിച്ചത് തിമിംഗല ഛർദ്ദിയുടെ രൂപത്തിൽ. ചാലേംചായ് മഹാപൻ എന്ന യുവാവിനാണ് മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടയിൽ ആമ്പർഗ്രിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിമിംഗല ഛർദ്ദി ലഭിച്ചത്. സോങ്ഘ്‌ലയിലെ സമീല ബീച്ചിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുകയായിരുന്നു മഹാപൻ. കാലാവസ്ഥ മോശമായതിനെ തുടർന്ന് ജോലി മതിയാക്കി മടങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് വലയിൽ കുടുങ്ങിയ വ്യത്യസ്തമായ വസ്തു കണ്ണിലുടക്കിയത്. 7 കിലോഗ്രാമോളം ഭാരം വരുന്ന വസ്തു പാറക്കഷണമാണെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. എന്നാൽ കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ പ്രത്യേകത തോന്നിയതിനാല്‍ ബോട്ടിൽ‍ സൂക്ഷിച്ചു.

Image Credit: ViralPress

മെഴുക് രൂപത്തിലുള്ള ആമ്പർഗ്രിസിനെക്കുറിച്ച് മഹാപന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാമത്തിലെത്തി മുതിർന്നവരോട് തിരക്കിയപ്പോഴാണ് ഇത്ര വിലയുള്ള സാധനമാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് മനനസ്സിലായത്. സമീപത്തുള്ള ലബോറട്ടറിയിൽ ഇതിന്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകുകയും കിട്ടിയത് ആമ്പർഗ്രിസ് തന്നെയെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയുമാണ് മഹാപൻ ആദ്യം ചെയ്തത്. കടലിലെ നിധി, ഒഴുകുന്ന സ്വർണം എന്നൊക്കെയാണ് സ്പേം തിമിംഗലങ്ങളുടെ ഛർദ്ദി അഥവാആമ്പർഗ്രിസ് അറിയപ്പെടുന്നത്.അത്യപൂർവമാണണിത്.1.7 കോടി രൂപയാണ് മഹാപന് കിട്ടിയ ആമ്പർഗ്രിസിന് വിപണിയിൽ ലഭിക്കുക. വിൽക്കാൻ തിരക്കില്ലെന്നും ഇടനിലക്കാർ മുഖേന രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വിൽപന നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നെതന്നും മഹാപൻ വ്യക്തമാക്കി.

Image Credit: ViralPress

കഴിഞ്ഞ മാസം തായ്‌ലൻഡിലെ മറ്റൊരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്കും കടൽത്തീരത്തു നിന്ന് ആമ്പർഗ്രിസ് കിട്ടിയിരുന്നു ഏകദേശം 23 കോടി 52 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സാധനമാണ് നർഗിസ് സുവന്നാസാങ് എന്ന 60 കാരനായ മത്സ്യതൊഴിലാളിക്ക് അന്ന് ലഭിച്ചത്. ലോകത്ത് കണ്ടെത്തിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നു അത്. ഏകദേശം നൂറു കിലോയോളം ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു ആമ്പർഗ്രിസിന്. തെക്കൻ തായ്‌ലൻഡിലെ നാഖോൺ സി തമ്മാരട് കടൽത്തീരത്ത് കൂടി നടക്കുമ്പോഴാണ് നർഗിസ് സുവന്നാസാങ് മഞ്ഞ നിറത്തിൽ മെഴുകുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന ആമ്പർഗ്രിസ് കിട്ടിയത്.

തിമിംഗല ഛർദ്ദി ആമ്പർഗ്രിസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഖരരൂപത്തില്‍ മെഴുക് പോലെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുക. സ്പേം തിമിംഗലങ്ങളുടെ ഉദരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന തവിട്ടുനിറത്തോടുകൂടിയ മെഴുകുപോലുള്ള വസ്തുവാണിത്. തിമിംഗലങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഛർദ്ദിച്ചുകളയുന്ന ഈ വസ്തു, ജലനിരപ്പിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കും. ഒമാൻ തീരം ആമ്പർഗ്രിസ് സാന്നിധ്യത്തിന് പേരുകേട്ടതാണ്. വിപണിയിൽ സ്വർണത്തോളം വിലമതിക്കുന്ന വസ്തുവാണിത്. പ്രധാനമായും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ നിർമിക്കാനാണ് ആമ്പർഗ്രിസ് ഉപയോഗിക്കുക. ദീർഘനേരം സുഗന്ധം നിലനിൽക്കാനാണ് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ നിർമിക്കുമ്പോൾ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

English Summary: Thai fisherman reels in 7 kg blob of whale vomit that could be worth Rs 1.7 crore