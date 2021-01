ഏകദേശം ആയിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് ഭൂമിയെ സള്‍ഫര്‍ പൊടികള്‍ കൊണ്ടു രൂപപ്പെട്ട ഒരു മേഘം വന്നു മൂടിയത്. ഏതാണ്ട് 11 മാസത്തോളം ഈ മേഘം അന്തരീക്ഷത്തെയാകെ മറച്ച് ആകാശത്ത് തന്നെ തുടര്‍ന്നു. സൂര്യരശ്മികള്‍ മാത്രമാണ് ഈ മൂടലിനെ ഭേദിച്ച് ഭൂമിയിലേക്കെത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായ ക്രിസ്തുവര്‍ഷം അറിയപ്പെടുന്നത് ചന്ദ്രന്‍ ഉദിക്കാത്ത വര്‍ഷം എന്നാണ്. 1110 ലാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് പൂര്‍ണമായും ചന്ദ്രന്‍ ഭൂമിക്ക് മുകളില്‍ അപ്രത്യക്ഷനായി തുടര്‍ന്നത്.

ആയിരത്തോളം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പുണ്ടായ ഈ പ്രതിഭാസത്തേക്കുറിച്ച് പല ചരിത്ര പുസ്കങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയില്‍ പലതും അതിഭാവുകത്വം കലര്‍ന്നവയായതിനാലാണ് ഈ വര്‍ഷത്തില്‍ എന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന പഠനം ശാസ്ത്രീയമായി നടത്താന്‍ ശാസ്ത്രലോകം തീരുമാനിച്ചത്. ചന്ദ്രനെ കാണാതായ പ്രതിഭാസം ഏറ്റവും അധികം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് യൂറോപ്യന്‍ മേഖലയിലായതിനാല്‍ യൂറോപ്പിലെ മഞ്ഞുപാളികളെയാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം കണ്ടെത്താന്‍ ഗവേഷകര്‍ ആശ്രയിച്ചത്.

മഞ്ഞുപാളികള്‍ക്ക് മരത്തിന്‍റെ തൊലികള്‍ക്കെന്ന പോലെ ഓരോ വര്‍ഷത്തെയും ഭൗമ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചും അന്തരീക്ഷ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ സൂചനകള്‍ നല്‍കാനാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സള്‍ഫര്‍ മേഘങ്ങള്‍ രൂപപ്പെട്ടതിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങള്‍ തേടി ഗവേഷര്‍ യൂറോപ്പിലെ മഞ്ഞുപാളികളിലേക്കെത്തിയതും. ഈ സള്‍ഫര്‍ ഘടകങ്ങള്‍ മഞ്ഞുപാളികള്‍ക്കിടയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നായിരുന്നു ഗവേഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഈ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിക്കാതെ തന്നെ ആഴത്തില്‍ കുഴിച്ചുള്ള പഠനത്തില്‍ സള്‍ഫര്‍ ഘടകങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരം തന്നെ ഗവേഷകര്‍ക്കു ലഭിച്ചു.

മഞ്ഞുപാളികള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ സള്‍ഫറിന്‍റെ ഉറവിടം അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനമാണെന്നു ഗവേഷകര്‍ വിശദമായ പഠനത്തിലൂടെ വൈകാതെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം ഉയര്‍ന്ന് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറില്‍ കുടുങ്ങിയ ഈ സള്‍ഫര്‍ കണികകള്‍ അന്തരീക്ഷം ശാന്തമായ ശേഷമാണ് ഭൂതലത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തിയത്. എല്ലായിടത്തും ഈ സള്‍ഫര്‍ കണികകള്‍ എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും മഞ്ഞുപാളികളില്‍ കുടുങ്ങിയവയാണ് ആഴത്തിലായി അവശേഷിച്ചത്. ഇവയാണ് ഡ്രില്ല് ചെയ്തുള്ള പഠനത്തിലൂടെ ഗവേഷകര്‍ പുറത്തെടുത്തതും.

സള്‍ഫര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക കണികകളെയും വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ മഞ്ഞുപാളികള്‍ക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്നുണ്ടായ അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ സള്‍ഫര്‍ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ഈ മഞ്ഞുപാളികളില്‍ തെളിവായി അവശേഷിച്ചതും. അതേസമയം ഈ സള്‍ഫര്‍ അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ ബാക്കിപത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഈ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായ വര്‍ഷവും പൊട്ടത്തെറിച്ച അഗ്നിപര്‍വതവും കണ്ടെത്തുകയെന്നത് ഗവേഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രമകരമായ കാര്യമായിരുന്നു.

നരകവാതില്‍ സ്ഫോടനം

1104 ല്‍ ഐസ്‌ലന്‍ഡിലെ ഹെക്‌സ എന്ന അഗ്നിപര്‍വതത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം ഗവേഷകരുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിയത്. ഹെക്‌സയിലെ സ്ഫോടനമാകാം അന്തരീക്ഷത്തെ സള്‍ഫര്‍ മൂടിയ പ്രതിഭാസത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നായിരുന്നു ആദ്യം ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം. ഗെയ്റ്റ് വേ റ്റു ഹെല്‍ അഥവാ നരകവ വാതില്‍ എന്നാണ് ഈ അഗ്നിപര്‍വതം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഏതാണ്ട് രണ്ട് വര്‍ഷത്തോളം ഈ അഗ്നിപര്‍വ്വതം സജീവമായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് വലിയ തോതില്‍ സള്‍ഫര്‍ കണങ്ങള്‍ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇവയാകാം അന്തരീക്ഷത്തെ മൂടിയതെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ഗവേഷകര്‍ കണക്കുകൂട്ടിയത്. എന്നാല്‍ ഈ അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനം സംഭവിക്കുന്നത് 1104 ല്‍ ആയതിനാല്‍ തന്നെ ഇവ പുറന്തള്ളിയ കണങ്ങള്‍ എങ്ങനെ 1110 ല്‍ ആകാശത്തെ മറയ്ക്കും എന്ന സംശയവും സ്വാഭാവികമായി ഉയര്‍ന്നു വന്നു.

ഈ സംശയം ദൂരീകരിക്കാനായി ജനീവ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകര്‍ തുടര്‍പഠനങ്ങള്‍ നടത്തി. ഇവര്‍ 2020 ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിലും ഹെക്സ സ്ഫോടനം അന്തരീക്ഷത്തെ മറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇതിന് കാരണം ഹെക്സ സ്ഫോടനം മൂലമുള്ള സള്‍ഫര്‍ കണങ്ങള്‍ 1108 ഓടു കൂടി തന്നെ മഞ്ഞുപാളികളില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നു എന്നതാണ്. ഇതിനുള്ള തെളിവുകളും ഗവേഷകര്‍ ആര്‍ട്ടിക് യൂറോപ്പ് മേഖലകളില്‍ നിന്നായി ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ വീണ്ടും ചന്ദ്രനുദിക്കാത്ത വര്‍ഷത്തിന് പിന്നിലെ ഉത്തരവാദിയായ സ്ഫോടനം ഏതെന്നു കണ്ടെത്താന്‍ തുടര്‍ പഠനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു.

ജപ്പാനിലെ അസ്മ അഗ്നിപര്‍വതം



ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു ജപ്പാനിലുണ്ടായ അസ്മ അഗ്നിപര്‍വതസ്ഫോടനം. കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 1108 ല്‍ ആണ് ഈ അഗ്നിപര്‍വ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. 1783 ലും അസ്മയില്‍ സ്ഫോടനം നടന്നിരുന്നു. അന്ന് രണ്ടായിരത്തോളം പേരാണ് ഇതേ തുടര്‍ന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 1783 നേക്കാള്‍ വലിയ സ്ഫോടനമായിരുന്നു അസ്മയില്‍ 1108 ല്‍ ഉണ്ടായതെന്നാണ് ചരിത്ര രേഖകളും ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ തെളിവുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അസ്മയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പഠനത്തിലേക്ക് ഗവേഷകരെത്തിയത്.

1108 ലാണ് അസ്മ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. 1110 ലാണ് യൂറോപ്പിനെ ആകെ സള്‍ഫര്‍ മേഘം മൂടിയതും. രണ്ട് വര്‍ഷം കൊണ്ട് അസ്മയിലെ സള്‍ഫര്‍ കണങ്ങള്‍ വലിയ അളവില്‍ യൂറോപ്പിലെത്താനും, ആകാശത്തെ മറയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടന്ന് ഒരു സംഘം ഗവേഷകര്‍ വിലയിരുത്തി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അസ്മ അഗ്നിപര്‍വതത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനമാണ് 1110 ല്‍ അന്തരീക്ഷത്തെ മറച്ചതെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് ഇവരെത്തി. ഈ സാഹചര്യ തെളിവുകള്‍ കൂടാതെ നിർണായകമായ ട്രീ റിങ് പഠനങ്ങളും അസ്മ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനുദിക്കാത്ത വര്‍ഷത്തിനു പിന്നിലെ ഉത്തരവാദിയെന്ന് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. 1109 കടുത്ത തണുപ്പനുഭവപ്പെട്ട വര്‍ഷമായിരുന്നുവെന്നും ഇതിന് കാരണവും സള്‍ഫര്‍ മേഘങ്ങള്‍ ആകാശത്തെ മൂടിയതാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

അക്കാലഘട്ടം മുതല്‍ ഇന്ന് വരെ ഭൂമിയില്‍ തുടരുന്ന മരങ്ങളില്‍ നടത്തിയ ട്രീ റിങ് പഠനങ്ങള്‍ പഠനത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായി. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ തണുപ്പിനെ കുറിച്ചും അന്തരീക്ഷത്തിലെ വസ്തുക്കളുട സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഈ മരമുത്തച്ഛന്‍മാര്‍ നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി. ഈ തെളിവുകളും അസ്മയുടെ പങ്കിലേക്കാണ് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്. കൂടാതെ ആ കാലഘട്ടത്തില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന എഴുത്തുകാരുടെ കുറിപ്പുകളും തെളിവാണ്. ഈ കുറിപ്പുകളെല്ലാം 1108 ലെ അസ്മ സ്ഫോടനം തന്നെയാകും ഇതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന വാദങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്നവയാണ്

English Summary: In 1110, The Moon Vanished From The Sky. We May Finally Know Why