പറന്നിറങ്ങിയത് ‘സ്നോയി ഔൾ’ ; ന്യൂയോർക്കിലെത്തിയത് 130 വർഷത്തിനു ശേഷം!

ഏറെക്കാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം വിരുന്നെത്തിയ ഒരു അപൂർവ അതിഥിയെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ സെൻട്രൽ പാർക്ക് അധികൃതർ. സ്നോയി ഔൾ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തൂവെള്ള നിറത്തിലുള്ള മൂങ്ങയാണ് 130 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം സെൻട്രൽ പാർക്കിലെത്തിയത്. 1890 ലാണ് അവസാനമായി ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട മൂങ്ങയെ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

തൂവെള്ള നിറത്തിൽ തവിട്ടു പുള്ളികളുള്ള അപൂർവ മൂങ്ങയെ കണ്ടത് സെൻട്രൽ പാർക്കിലെത്തിയ സന്ദർശകർക്കും ഏറെ കൗതുകമായി. ഹാരി പോട്ടർ സിനിമകളിലെ ദൂതനായ ഹെഡ്വിഗിനെ നേരിട്ട് കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു പലരും. പാർക്കിലെത്തിയ മൂങ്ങ അവിടെ കണ്ട ഒരു കാക്കയുമായി ചങ്ങാത്തത്തിലായി. അതേസമയം അടുത്തെത്തിയ ഒരു പരുന്തിനെ വിരട്ടിയോടിക്കുകയും ചെയ്തു. സന്ദർശകർ പകർത്തിയ അപൂർവ മൂങ്ങയുടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉത്തര മേഖലകളിലാണ് സാധാരണയായി ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മൂങ്ങകളെ കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതനുസരിച്ച് അവ ചിലപ്പോൾ ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് അമേരിക്കയിലെ ക്വീൻസിലും റോക്ക് എവേ ബീച്ചിനു സമീപത്തുമായി അവയെ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും മാൻഹട്ടൻ മേഖലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷമാണ്.

മൂങ്ങകളുടെ വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും സാധാരണ മൂങ്ങകളെ പോലെ നിശാ സഞ്ചാരികളല്ല സ്നോയി ഔളുകൾ. അവ മറ്റു പക്ഷികളെപ്പോലെ പകൽസമയങ്ങളിൽ ഇര തേടുകയും രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും പക്ഷിനിരീക്ഷകർക്ക് പോലും അവയെ കണ്ടെത്തുകയെന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല.

