ലോകത്തെ ഏറ്റവുമധികം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ആമ വര്‍ഗമാണ് സ്വിന്‍ഹോ സോഫ്റ്റ് ഷെല്‍ ആമകള്‍. ഇതുവരെ ഈ വര്‍ഗത്തില്‍ മനുഷ്യരുടെ അറിവില്‍ ഒരേയൊരു ആമ മാത്രമായിരുന്നു ഭൂമിയില്‍ അവശേഷിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആണ്‍ ആമയുടെ മരണത്തോടെ ഈ ആമ വംശം തന്നെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഈ ജീവിവര്‍ഗത്തിന്‍റെ അതിജീവനത്തിനുള്ള സാധ്യതകള്‍ നിലനിര്‍ത്തി ഒരു പെണ്ണാമയെ കൂടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വിയറ്റ്നാമില്‍ നിന്നാണ് സ്വിന്‍ഹോ സോഫ്റ്റ് ഷെല്‍ ടര്‍ട്ടില്‍ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട പെണ്ണാമയെ കണ്ടെത്തിയത്.

2020 ഒക്ടോബറിലാണ് ഈ പെണ്‍ ആമയെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത്. വിയറ്റ്നാമിലെ ഡോങ് മോ തടാകത്തില്‍ നിന്ന് ജനിതക പരിശോധനക്കായി പിടികൂടിയ ആമകളിലൊന്നായാണ് ഈ പെണ്‍ ആമ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിലേക്കെത്തുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ ആമ അത്യപൂര്‍വ ഇനമായ സ്വിന്‍ഹോ സോഫ്റ്റ്ഷെല്‍ ടര്‍ട്ടില്‍ ഇനത്തില്‍ പെട്ട ആമയാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തുന്നത്. യാങ്ങ്സെ ജയന്‍റ് സോഫ്റ്റ് ഷെല്‍, ഹോന്‍ കീം ടര്‍ട്ടില്‍ എന്നീ പേരുകളിലും ഈ ആമ അറിയപ്പെടാറുണ്ട്.

ലോകം മുഴുവന്‍ ദുഖം വിതച്ച വര്‍ഷമായിരുന്നു കടന്നുപോയതെങ്കിലും വിയറ്റ്നാമിലെ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ സന്തോഷം നല്‍കുന്ന വര്‍ഷമായി ഈ ആമയുടെ കണ്ടെത്തലോടെ 2020 മാറി എന്ന് വിയറ്റ്നാം വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് കണ്‍സര്‍വേഷന്‍ സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടര്‍ ഹുവാങ്ങ് ബിങ് തുയ് പറയുന്നു. പെണ്‍ ആമയുടെ കണ്ടെത്തല്‍ ഒരു വംശത്തിന്‍റെ തന്നെ അതിജീവനത്തിനുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് നല്‍കുന്നതെന്നത് ആവേശം നല്‍കുന്ന വസ്തുതയാണെന്നും ഹുവാങ് ബിങ് തുയ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വംശനാശത്തിലേക്കുള്ള വഴി



മറ്റ് പല ആമ വര്‍ഗങ്ങളെയും പോലെ മാംസത്തിനും മുട്ടയ്ക്കും വേണ്ടി മനുഷ്യര്‍ നടത്തിയ വേട്ടയാണ് സ്വിന്‍ഹോ സോഫ്റ്റ് ഷെല്‍ ആമകളെയും വംശനാശത്തിലേയക്കെത്തിച്ചത്. ഈ വര്‍ഗത്തിലെ അവസാന അംഗം എന്നു കരുതിയിരുന്ന ആണ്‍ ആമ ചൈനയിലെ മൃഗശാലയിലാണുള്ളത്. ഏഷ്യന്‍ ടര്‍ട്ടില്‍ പ്രോഗ്രാം എന്ന രാജ്യാന്തര സംഘടനയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് വിയറ്റ്നാം വന്യജീവി വകുപ്പ് ഈ ആമകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. ഈ ശ്രമത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിവിധ തടാകങ്ങളിലായുള്ള ആമകളുടെ ജനിതക പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയതും. പരിശോധനകള്‍ക്കൊടുവില്‍ ഡിസംബര്‍ അവസാനവാരമാണ് പെണ്‍ ആമ സ്വിന്‍ഹോ സോഫ്റ്റ് ഷെല്‍ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

പെണ്‍ ആമയെ കണ്ടെത്തിയത് സ്വിന്‍ഹോ സോഫ്റ്റ് ഷെല്‍ ആമകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ ഊര്‍ജ്ജം പകര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇതേ വര്‍ഗത്തിലുള്ള രണ്ട് ആമകളെ കൂടി വിയറ്റ്നാമിലെ മറ്റ് തടാകങ്ങളില്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ജനിതക പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം ഈ ആമകള്‍ സമാന വര്‍ഗത്തില്‍ പെട്ടവയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ കഴിയൂ.

അതേസമയം തന്നെ പെണ്‍ ആമയെ കണ്ടെത്തിയതുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം ശുഭകരമായിപര്യവസാനിക്കണം എന്നില്ല എന്നതാണ് മുന്‍ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്. 2008 ല്‍ ഈ വര്‍ഗത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ആണ്‍ ആമയ്ക്ക് ഇണയായി ഒരു പെണ്‍ ആമയെ കൂടി ചൈനീസ് മൃഗശാലയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. സ്വിന്‍ഹോ സോഫ്റ്റ് ഷെല്‍ വംശത്തെ നിലനിര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍ പത്ത് വര്‍ഷത്തോളം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടും ഇവയുടെ ഇണ ചേരലില്‍ പ്രത്യുൽപാദനം നടന്നില്ല. ഇതോടെ കൃത്രിമ ബീജസങ്കലത്തിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, വൈകാതെ 2019ല്‍ ആ പെണ്‍ ആമ ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ചത്തു. ഇതിനു ശേഷമാണ് ഇപ്പോള്‍ പുതിയ പെണ്‍ ആമയെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.



നിലവില്‍ ഈ പെണ്‍ ആമ ആരോഗ്യവതിയാണെന്ന് വനപാലകര്‍ പറയുന്നു. 86 കിലോഗ്രാ തൂക്കമുള്ള ഈ ആമയ്ക്ക് 1.3 മീറ്റര്‍ നീളമുണ്ട്. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പിടികൂടിയ അതേ ദിവസം തന്നെ ഈ ആമയെ തിരികെ സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥലമായ തടാകത്തിലേക്ക് തുറന്ന് വിട്ടിരുന്നു.



