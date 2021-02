കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് പ്രാചീന ഉറുമ്പ് വംശത്തെ; ജോഷി ഉറുമ്പുകൾ അപൂർവം!

പുതിയ രണ്ട് ഉറുമ്പുവിഭാഗങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തി. ഊസേരിയ എന്ന അപൂർവമായ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഡിക്കാമറ, ജോഷി എന്നീ ഇനങ്ങളെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ജോഷി കേരളത്തി‍ലെ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നിന്നാണ് എത്തുന്നത്. ഡിക്കാമറ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും. പ്രശസ്ത ജീവശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനായ പ്രഫസർ അമിതാഭ് ജോഷിയുടെ പേരാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയ ഉറുമ്പുവർഗത്തിനു നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഉറുമ്പുകളെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഞ്ചാബി സർവകലാശാല പ്രഫസർ ഹിമേന്ദർ ഭാരതിയും സംഘവുമാണ് പുതിയ ഉറുമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയത്. ഹിമേന്ദറിന്റെ വിദ്യാ‍ർഥികൾ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി കേരളത്തിൽ നിന്നും ഉറുമ്പിന്റെ സാമ്പിളുകളെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹിമേന്ദറും കേരളത്തിൽ കുറച്ചുതവണ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജോഷി ഉറുമ്പുകൾ അപൂർവം മാത്രമല്ല, അവയുടെ എണ്ണവും തീരെക്കുറവാണെന്ന് പ്രഫ.ഭാരതി പറയുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ശല്യപ്പെടുത്തൽ കുറവുള്ള മേഖലകളാണ് ഇവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം. നമ്മുടെ വീടുകളിലും മറ്റും സാധാരണ കാണുന്ന ഉറുമ്പുകളെപ്പോലെ നല്ല രീതിയിൽ പരിണാമവും വികസനവും വന്നവയല്ല ഇവ, മറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി പ്രാചീനമായ രീതികളുള്ളവയാണ്. രാസപ്രവർത്തനം വഴിയാണ് ഈ ഉറുമ്പുകളുടെ ആശയവിനിമയം പ്രധാനമായും നടക്കുന്നതെന്ന് ഹിമേന്ദർ പറയുന്നു.

സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉറുമ്പുകോളനികൾ പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു റാണിയുറുമ്പ്, പിന്നെ കുറേ തൊഴിലാളിയുറുമ്പുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്ന കോളനി. എന്നാൽ പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ജോഷി ഉറുമ്പുകൾക്ക് ഈ രീതിയില്ല. റാണിയുറുമ്പുകൾക്ക് പകരം തൊഴിലാളി ഉറുമ്പുകൾ തന്നെയാണ് മുട്ടയിട്ട് പ്രജനനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്.

വിഖ്യാത അമേരിക്കൻ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രഫ. എഡ്വേഡ് വിൽസണിന്റെ ഗവേഷണ രീതികളിൽ ആകൃഷ്ടനായാണ് ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾക്കു ശേഷം ഹിമേന്ദർ ഉറുമ്പ് ഗവേഷണത്തിലേക്കു കടന്നത്. ഉറുമ്പുകളുടെ സാമൂഹിക ഘടന പഠിക്കണമെന്നതും താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു.

ഹിമാലയം മുതൽ പശ്ചിമഘട്ടം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മേഖലയിലെയും ഉറുമ്പുകളെപ്പറ്റി ഹിമേന്ദർ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2001ലാണ് ആദ്യത്തെ ഉറുമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. 20 വർഷം പിന്നിടുന്ന ഗവേഷണത്തിൽ രാജ്യത്തു നിന്നാകെ നൂറിലധികം ഉറുമ്പുകളെ ഹിമേന്ദർ ഭാരതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. കേരളത്തിലെ ഉറുമ്പ് വർഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളുമായാണ് സാമ്യമെന്നും ഇവ ഹിമാലയം പോലുള്ള മേഖലകളിൽ കാണുന്ന ഉറുമ്പുകളിൽ നിന്നും തീർത്തും വിഭിന്നമാണെന്നും ഹിമേന്ദർ പറയുന്നു.

ഉറുമ്പുകളെപ്പറ്റി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റും ഹിമേന്ദറിനുണ്ട്.100ലധികം പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇതു സംബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ഹിമേന്ദർ നേടിയിട്ടുണ്ട്.പ്രശസ്ത ജീവശാസ്ത്ര ഗവേഷകയായ മീനാക്ഷിയാണ് ഹിമേന്ദറിന്റെ ഭാര്യ. ഉറുമ്പുകളെപ്പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണത്തിൽ ഹിമേന്ദറിന്റെ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് ഹിമാലയയിലെ പീർ പാഞ്ചൽ മേഖലയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ഒരു ഉറുമ്പ് വിഭാഗത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

