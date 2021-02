തല മൂടിക്കെട്ടും, ഇടുങ്ങിയ കൂട്ടിൽ കുത്തിനിറച്ച് ക്രൂരത; പക്ഷിക്കടത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ!

ഇടുങ്ങിയ കൂടിനുള്ളിൽ കുത്തിനിറച്ച് വിപണിയിൽ വിൽപനയ്ക്കെത്തുന്ന പക്ഷികൾ. വളർത്തു പക്ഷികളാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഇവയുടെ ദുരിതജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നു കാട്ടിയത് എഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പർവീൺ കസ്വാനാണ്. ട്വിറ്ററിലൂടെ പർവീൺ കസ്വാൻ പങ്കുവച്ച ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യവുമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്.

അതിരില്ലാത്ത ആകാശമാണ് പക്ഷികളുടെ വീട്. വിശാലമായ ആകാശത്ത് പറന്നു നടക്കുന്ന പക്ഷികളെ കെണിയൊരുക്കിയാണ് പക്ഷിപിടുത്തക്കാർ പിടികൂടുന്നത്. തുടർന്ന് ഇടുങ്ങിയ കൂടുകളിൽ തല തുണി ഉപയോഗിച്ച് മൂടിക്കെട്ടി കുത്തിനിറച്ചാണ് പക്ഷികടത്തുകാർ ഇവയെ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്. വിൽപനയ്ക്കെത്തുന്ന പക്ഷികൾ തുടർന്ന് ആജീവനാന്തം കൂടുകളിൽ കഴിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായി പലപല വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്നു.



വിൽപനയ്ക്കെത്തുന്ന പക്ഷികളെ വാങ്ങരുതെന്ന അടിക്കുറിപ്പുമായാണ് പർവീൺ കസ്വാൻ കൂടിനുള്ളിൽ കുത്തിനിറച്ച പക്ഷിക്കൂട്ടത്തിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്. ഇങ്ങനെ വിൽപനയ്ക്കെത്തിച്ച പക്ഷികളെ ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ പിടികൂടി കാടിനുള്ളിൽ തുറന്നു വിടുന്ന ദൃശ്യവും കസ്വാൻ ഇതൊടൊപ്പം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് യഥാർഥ സ്വാതന്ത്യ്രം എന്നാണ് ഈ ദൃശ്യത്തിനു നൽകിയ അടിക്കുറിപ്പ്. നിരവധിയാളുകൾ പക്ഷിവിൽപനയ്ക്കെതിരെ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷികളെ കൂടു തുറന്ന് വിശാലമായ ആകാശത്തേക്കു പറത്തിവിടുന്ന ദൃശ്യം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.



English Summary: Huddled in Cages, Heads Covered with Cloth, This Tweet Shows the Inhuman World of Bird Smuggling