ഇരുട്ടിലോ കുറ്റിക്കാട്ടിലോ ഒരു "ഹിസ്സ്" എന്ന ശബ്ദം കേട്ടാല്‍ ഒന്ന് ഭയന്നു പിന്‍മാറാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകില്ല. പാമ്പിനെ ചൊല്ലിയുള്ള മനുഷ്യന്‍റെ ഈ ഭയത്തിന് കണക്കുകൂട്ടാന്‍ കഴിയാത്ത അത്ര കാലം പഴക്കമുണ്ട്. പാമ്പുകളില്‍ വിഷം രൂപപ്പെട്ടത് ശത്രുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കാനല്ല മറിച്ച് ഇരകളില്‍ കുത്തിവയ്ക്കാനാണെന്നുള്ളത് മുന്‍പേ തന്നെയുള്ള നിരീക്ഷണമാണ്. കാരണം വിഷം കുത്തി വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് പാമ്പിന്‍റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാകണമെന്നില്ല . വിഷമേറ്റ ഉടന്‍ ശത്രുമരിക്കില്ല എന്നതിനാലാണ് ഇത്തരം ഒരു നിഗമനം ശാസ്ത്രലോകത്തുള്ളത്. അതേസമയം തന്നെ വിഷം കുത്തി വച്ച ഇരയെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് പാമ്പുകള്‍ക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്നതും വിഷം ഇരപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപപ്പെട്ടതാണെന്ന വാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ്.

പ്രതിരോധത്തിനായി വിഷം ചീറ്റല്‍

അതേസമയം മേല്‍പറഞ്ഞതിനു നേര്‍വിപരീതമായ ആവശ്യത്തിന് വിഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന പാമ്പുകളും ഉണ്ട്. വിഷം ചീറ്റുന്ന പാമ്പുകളാണ് ശത്രുക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വിഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നത്. ആഫ്രിക്കയില്‍ കാണുന്ന വിഷം ചീറ്റുന്ന മൂര്‍ഖനും, റിംഖാല്‍സ് എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന കഴുത്തില്‍ വളയമുള്ള മൂര്‍ഖനും ഇത്തരത്തില്‍ വിഷം ചീറ്റുന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട പാമ്പുകളാണ്. 3 മീറ്റര്‍ വരെ ദൂരത്തേക്ക് വിഷം ചീറ്റാന്‍ കഴിയുന്ന ഇവ ആ രീതിയില്‍ അതീവ അപകടകാരികളുമാണ്. ആഫ്രിക്കന്‍ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കു പുറമെ ഏഷ്യയിലുള്ള ചില കോബ്ര ജനുസ്സുകളും ഇത്തരത്തില്‍ വിഷം ചീറ്റാന്‍ ശേഷിയുള്ളവയാണ്.

ശത്രുക്കളില്‍ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള സസ്തനികളില്‍ നിന്ന് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്പിറ്റിങ് കോബ്ര എന്ന വിഷം തുപ്പുന്ന മൂര്‍ഖന്‍ വിഭാഗവും സമാന ഗണത്തില്‍ പെട്ട മറ്റ് പാമ്പുകളും വിഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിഷം ചീറ്റുക മാത്രമല്ല കടിക്കുമ്പോഴും ഇവ വിഷം കുത്തി വയ്ക്കും. എന്നാല്‍ ഇവയുടെ ദംശനത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വിഷം മറ്റ് മൂര്‍ഖന്‍ ഇനത്തിന്‍റെ വിഷം പോലെ ജീവഹാനി ഉണ്ടാക്കില്ല. പക്ഷേ കടിയേല്‍ക്കുന്ന ഭാഗത്തെ സെല്ലുകള്‍ നശിക്കാനും കടുത്ത വേദയുണ്ടാക്കുന്ന മുറിവ് രൂപപ്പെടാനും ഇവയുടെ വിഷം കാരണമാകാറുണ്ട്.

കാഴ്ച തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാം

എന്നാല്‍ ഇവയുടെ കടിയേല്‍ക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ഭയപ്പെടേണ്ടത് സ്പിറ്റിംഗ് കോബ്ര, റിംഖാല്‍സ് ഇനങ്ങളുടെ വിഷം ചീറ്റുന്ന രീതിയാണ്, ഉന്നം തെറ്റാതെ വിഷം ചീറ്റുന്ന ഇവ മിക്കപ്പോഴും ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത് ശത്രുവെന്ന് തോന്നുന്ന ജീവിയുടെ കണ്ണിലേക്കായിരിക്കും. സാധാരണ ഗതിയില്‍ ഇവ ചീറ്റുന്ന വിഷത്തിന്‍റെ അളവില്‍ ഒരംശം കണ്ണിലെത്തിയാല്‍ കടുത്ത നീറ്റല്‍ അനുഭവപ്പെടും. കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്കു പോലും ഇവയുടെ വിഷം കാരണമായേക്കാം.

പരിണാമ ദിശയിലാണ് മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പുകളിലെ ഈ വിഷത്തിന്‍റെ ഉപയോഗത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നത്. വിഷം ചീറ്റുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ 17 മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പിനങ്ങളെ ഗവേഷകര്‍ പഠനവിധേമാക്കി. ഇതനുസരിച്ച് വിഷം ചീറ്റുന്ന പാമ്പുകളില്‍ ഈ ശൈലിയും ശേഷിയും രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് അവയുടെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നു. ലിവര്‍പൂള്‍ സ്കൂള്‍ ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കല്‍ മെഡിസിനിലെ ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ശത്രുക്കളെ അകലെ നിന്ന് തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി അയയ്ക്കുക എന്ന മാര്‍ഗമാണ് സ്പിറ്റിങ് കോബ്രകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കുന്നു. മറ്റ് മൂര്‍ഖന്‍ ഇനങ്ങളെ പോലെ അടുത്തേക്കെത്തിയ ശേഷം കടിക്കുന്ന ശൈലിയല്ല സ്പിറ്റിങ് കോബ്രയുടേത്. ഇതില്‍ നിന്ന് തന്നെ പ്രതിരോധത്തിനാണ് ഇവ മുന്‍തൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് എന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്.

വിഷപ്പല്ലിന്‍റെ പരിണാമം

സ്പിറ്റിങ് കോബ്രയുടെ ഈ പ്രതിരോധമാര്‍ഗത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി അവയുടെ വിഷം ചീറ്റുന്ന ശൈലിയില്‍ മാത്രമല്ല മാറ്റം കാണാനാകുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ഇവയിലെ വിഷത്തിന്‍റെ ഘടനയ്ക്കും മറ്റ് മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പുകളുടെ വിഷത്തില്‍ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. മറ്റ് മൂര്‍ഖന്‍ വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിഷം ചീറ്റുന്ന മൂര്‍ഖന്‍മാര്‍ക്കുള്ള പ്രധാനം വ്യത്യാസം വിഷപ്പല്ലിലാണ്. സാധാരണ മൂര്‍ഖന്‍ വിഭാഗങ്ങളുടെ പല്ലില്‍ നിന്ന് വ്യത്യാസ്തമാണ് വിഷം ചീറ്റുന്ന മൂര്‍ഖന്‍മാരിലെ പല്ല്. വെള്ളം ചീറ്റുന്ന പിസ്റ്റളുകള്‍ക്ക് സമാനമാണ് ഇവയുടെ വിഷപ്പല്ലുകളെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ഏതാണ്ട് 60 ദശലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് വിഷം കുത്തിവയ്ക്കുന്ന പാമ്പുകള്‍ ഉദ്ഭവിച്ചതെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ വിഷം ചീറ്റുന്ന പാമ്പുകളുടെ ചരിത്രത്തിന്‍റെ ദൈര്‍ഘ്യം ചെറുതാണ്. വിഷം ചീറ്റുന്ന മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പുകള്‍ പരിണമിച്ച് പ്രത്യക വിഭാഗമായത് ഏതാണ്ട് 11 ദശലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കും 7 ദശലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കും മുന്‍പുള്ള കാലയളവിലാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഈ ഇനത്തില്‍ പെട്ട പാമ്പുകളുടെ പല്ലുകളിലെ പരിണാമം മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇത്തരം ഒരു നിഗമനത്തില്‍ ഗവേഷകരെത്തിയത്. അതേസമയം വിഷം തുപ്പുന്ന റിംഖാല്‍സ് പാമ്പുകള്‍ ഏതാണ്ട് 16 ദശലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും ഗവേഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചിമ്പാൻ‍സികളില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യര്‍ പരിണമിച്ചതിനോടാണ് വിഷമുള്ള പാമ്പുകളില്‍ നിന്നുള്ള വിഷം ചീറ്റുന്ന പാമ്പുകളുടെ പരിണാമത്തെ പഠനം നടത്തിയ ഗവേഷക സംഘം താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത്.

