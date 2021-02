സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് പതിച്ചത് ഉൽക്കയോ? വിശദാംശങ്ങൾ തേടി നാസ, പിന്നീട് നടന്നത്?

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു ഹൈസ്കൂളിൻറെ മുറ്റത്ത് ഉൽക്ക പതിച്ചതായുള്ള വാർത്തകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചത്. വാർത്ത പ്രചാരം നേടിയതോടെ ഉൽക്ക പതിച്ചത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് തേടി സാക്ഷാൽ നാസയിൽ നിന്ന് തന്നെ അന്വേഷണവുമെത്തി. അതോടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. സ്കൂളിലെ ജേർണലിസം വിദ്യാർഥികൾക്കു വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ് അങ്ങ് നാസ വരെ എത്തിയത്.

ഉൽക്കാപതനത്തെ കുറിച്ച് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോജക്ടിനായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൽക്ക പതിച്ചതപപോലെ തോന്നുന്ന വിധം നടത്തിയ സജ്ജീകരണങ്ങൾ കണ്ട് ഏവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു. പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ രണ്ട് പാറക്കഷണങ്ങളും അവ ഭൂമിയിൽ പതിച്ചതിന്റെ പാടുമെല്ലാം കൃത്രിമമായി നിർമിച്ചാണ് പ്രോജക്ട് തയാറാക്കിയത്. വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വാർത്താ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ഭാഗമായതോടെ അത് യാഥാർഥ്യമാണെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ താരതമ്യേന ചെറിയ ഒരു നഗരത്തിൽ നടത്തിയ ഇത്തരം ഒരു പ്രോജക്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നാസയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ വരെയെത്തുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഓസ്ട്രേലിയ ക്രഷ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വിഡിയോ 2400ൽ പരം ആളുകൾ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ പലഭാഗത്തുനിന്നുമായി അന്വേഷണങ്ങൾ തേടിയെത്തിയതായി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലായ മാർക്ക് അലൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ അക്കൂട്ടത്തിൽ നാസ വരെ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

