വരയാടുകളുടെ പ്രജനന കാലത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് മൂന്നാര്‍ ഇരവികുളം ദേശീയ ഉദ്യാനം അടച്ചു. മാര്‍ച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് പാര്‍ക്ക് അടച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 111 വരയാട്ടിന്‍ കുട്ടികളായിരുന്നു ഉദ്യാനത്തിൽ പിറന്നത്. നീലഗിരി താര്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വരയാടുകളുടെ മലമേടാണ് ഇരവികുളം ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ രാജമല. സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കായി തുറന്ന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് ഇവിടെ സന്ദര്‍ശനം അനുവദിക്കു.

വരയാടുകളുടെ പൂര്‍ണ്ണ സംരക്ഷണം ഉറപ്പായ്ക്കുന്നത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രചനന കാലം മുന്നില്‍ കണ്ട് എല്ലാ വര്‍ഷവും ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ പാര്‍ക്ക് അടച്ചിടാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം രാജമലയില്‍ 111 വരയാട്ടിന്‍കുട്ടികളാണ് പിറന്നത്. ഉദ്യാനത്തിലാകെ 223 വരയാടുകളുണ്ടെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക കണക്ക്.

English Summary: Due to the calving season of Nilgiri Tahr, Eravikulam National Park is closed to visitors