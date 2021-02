കണ്ടെത്തിയത് കൂട്ടത്തോടെ വേട്ടയാടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഈലുകളെ; അമ്പരന്ന് ഗവേഷകർ!

ഇലക്ട്രിക് ഈലുകള്‍ ഏകാന്ത പഥികരാണെന്ന ശാസ്ത്രലോകത്തിന്‍റെ ഇതുവരെയുള്ള ധാരണ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ബ്രസീലില്‍ നിന്നുള്ള പുതിയ കണ്ടെത്തല്‍. ആമസോണ്‍ നദിയോരത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ തടാകത്തിലാണ് കൂട്ടത്തോടെ സഞ്ചരിച്ച് വേട്ടയാടുന്ന ഒരു പറ്റം ഇലക്ട്രിക് ഈലുകളെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതാദ്യമായാണ് ഇലക്ട്രിക് ഈലുകളില്‍ കൂട്ടത്തോടെ വേട്ടയാടുന്ന ഈ രീതി കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇവ ഈ തടാകത്തിന്‍റെ തന്നെ ജൈവവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി ഒരുമിച്ചു ജീവിച്ച് കൂട്ടമായി വേട്ടയാടുന്നവയാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ക്ക് തുടര്‍ പഠനങ്ങളില്‍ ബോധ്യമായി.

വോള്‍ട്ടാസ് ഇലക്ട്രിക് ഈല്‍

വോള്‍ട്ടാസ് ഇലക്ട്രിക് ഈല്‍ എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന ഇവയുടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള വേട്ടയാടല്‍ രീതി വിജയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത്. ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഈലുകളെല്ലാം അതീവ ആരോഗ്യത്തിലും മികച്ച ശാരീരിക ശേഷിയിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശരാശരി 1.2 മീറ്ററാണ് ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഓരോ ഈലിന്‍റെയും നീളം. സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് ഈലുകളുടെ ശരാശരി നീളം 1 മീറ്ററാണെന്നത് തന്നെ ഇവയുടെ വേട്ടയാടല്‍ തന്ത്രം വിജയിച്ചു എന്നതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്.

തികച്ചും അസാധാരണമായ ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഈലുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഉണ്ടയിരിക്കുന്നതെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ സ്മിത്സോണിയന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാച്വറല്‍ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഗവേഷകനായ കാര്‍ലോസ് ഡേവിസ് സന്താന പറയുന്നു. ഇതാദ്യമയാണ് ഇത്തരം ഒരു സാമൂഹിക ജീവിതം ഇലക്ട്രിക് ഈലുകള്‍ക്കിടയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും കാര്‍ലോസ് ഡേവിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

860 വാള്‍ട്ടിന്‍റെ ഷോക്ക്

വോള്‍ട്ടാസ് ഇലക്ട്രിക് ഈലുകളെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും ശാസ്ത്രലോകത്തിനറിയില്ല. ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളിലാണ് ഇവയെ ആമസോണിന്‍റെ കൈവഴികളില്‍ ഒന്നായ ഇരിര നദിക്കരയിലെ തടാകത്തില്‍ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇവയെ പ്രത്യേക ജനുസ്സായി ശാസ്ത്രലോകം കണക്കാക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതും ഇതിനു ശേഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള വേട്ടയാടല്‍ ഒരു പക്ഷേ ഈ ജനുസ്സിന്‍റെ അതിജീവന മാര്‍ഗങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കാമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കൂട്ടത്തോടെ വേട്ടയാടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഈലിന് മാത്രം 860 വോള്‍ട്ട് ഊര്‍ജ്ജം വരെ പുറപ്പെടുവിയ്ക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്. അതായത് 10 ഈലുകളുണ്ടെങ്കില്‍ 8600 വോള്‍ട്ട്. അതേസമയം വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി പോലെ കൃത്യമായ അളവിലല്ല എല്ലാത്തവണയും ഈലുകള്‍ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനാല്‍ ഇത് കൃത്യമായ കണക്കല്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

സന്താനയുടെ ഗവേഷക സംഘവും 2012 ലാണ് ഈ ഈലുകളുടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള വേട്ടയാടല്‍ ആദ്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. നൂറിലധികം ഈലുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് അന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവ പല കൂട്ടങ്ങളായി തിരിഞ്ഞു ചേര്‍ന്ന് അതാത് സംഘത്തിലെ എല്ലാവര്‍ക്കും ഭക്ഷിക്കാന്‍ തക്ക വലിപ്പമുള്ള മത്സ്യത്തെയാണ് അന്ന് വേട്ടയാടിയത്. എന്നാല്‍ ആ സമയത്ത് പ്രത്യേക ജനുസ്സായി ഈ ഈലുകളെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. കൂടാതെ ഈ വേട്ടയാടല്‍ യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ചതാണോ എന്ന സംശയവും സന്താനയ്ക്കും സംഘത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷമാണ് തുടര്‍പഠനങ്ങളിലൂടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള വേട്ടയാടലിന്‍റെ സാധ്യത ഗവേഷകര്‍ സ്ഥിതീകരിച്ചത്.

2012 ന് ശേഷം 2014 ലാണ് ഗവേഷകര്‍ വോള്‍ട്ടാസ് ഈലുകളുടെ വ്യത്യസ്ത ജീവിത രീതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ പ്രദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ഈ വരവില്‍ 72 മണിക്കൂര്‍ തുടര്‍ച്ചയായ ഈ ഈലുകളെ ഗവേഷകര്‍ നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ സമയത്തിനുള്ളില്‍ 5 തവണയാണ് ഈലുകളുടെ കൂട്ടത്തോടെ വേട്ടയാടുന്ന രീതി ഗവേഷകര്‍ നിരീക്ഷിച്ചത്. ഇതോടെ വോള്‍ട്ടാസ് ഇലക്ട്രിക് ഈലുകള്‍ക്കിടയില്‍ കൂട്ടത്തോടെ വേട്ടയാടുക എന്നത് സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയ മാത്രമാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കൂടാതെ ഈ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഈലുകളുടെ വേട്ടയാടലിന്‍റെ രീതിയും, സ്വഭാവവും മനസ്സിലാക്കാനും ഗവേഷകര്‍ക്കു സാധിച്ചു.

ഇരകളെ ജീവനോടെ തിന്നുന്ന ഈലുകള്‍

ഈലുകളുടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള വേട്ടയാടല്‍ പുലര്‍ച്ചെയോ, സന്ധ്യാസമയത്തോ ആണുണ്ടാവുക. രാത്രിയും പകലും ഇവ പൂര്‍ണമായി വിശ്രമത്തിലായിരിക്കുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇവയുടെ മറ്റൊരു രീതിയും അദ്ഭുതമുളവാക്കുന്നതാണ്. വേട്ടയാടുന്ന സമയത്ത് ഒരുമിച്ചു കാണപ്പെടുന്ന ഇവ പകലും പലപ്പോഴും കൂട്ടത്തോടെ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ രാത്രിയില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ ഈലിനേയും നിരീക്ഷിച്ചത്.

ഈലുകളുടെ വലിയ സംഘം 7 മുതല്‍ 10 വരെ അംഗങ്ങളുള്ള ചെറു കൂട്ടങ്ങളായി പിരിഞ്ഞാണ് വേട്ട നടത്തുന്നത്. ഓരോ സംഘവും ഒരു ഇരയെ കണ്ടെത്തി അവയെ ഷോക്ക് ഏല്‍പ്പിച്ച് നിര്‍ത്തും. ഇതിനു ശേഷം അവയെ അതേ അവസ്ഥയില്‍ തന്നെ ഭക്ഷിക്കാന്‍ ആരംഭിക്കും. പ്രധാനമായും ചരാകിന്‍സ് എന്നു പേരുള്ള ഒരിനം മത്സ്യത്തെയാണ് ഈലുകള്‍ വേട്ടയാടാറുള്ളത്.

ഈ വര്‍ഗത്തില്‍ പെട്ട ഈലുകളെ കുറിച്ച് ഇനിയും ഏറെ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഡി സന്താന പറയുന്നു. തുടര്‍പഠനങ്ങള്‍ക്കായി പ്രൊജക്ട് പൊറാഖ് എന്ന പേരില്‍ ഒരു പദ്ധതിക്ക് ഈ ഗവേഷകര്‍ രൂപം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഈലുകളുടെ കൂട്ടത്തോടെ വേട്ടയാടുമ്പോഴുള്ള ഊര്‍ജ്ജത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്‍റെ ഭാവി സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പദ്ധതിക്ക് കീഴിലും പഠന വിഷയമാകും. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തില്‍ കൂട്ടത്തോടെ വേട്ടയാടുന്ന മറ്റ് ഈല്‍ സമൂഹങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ അവയെ കണ്ടെത്തുകയെന്നതും പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്.

English Summary: For The First Time, Electric Eels Have Been Seen Hunting And Zapping Prey as a Group