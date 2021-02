ടെക്സസ് തീരത്തടിഞ്ഞത് വിചിത്ര കടൽജീവി; അമ്പരന്ന് ഗവേഷകർ!

ടെക്സസിലെ പാഡ്രെ ദ്വീപിൽ തീരത്തടിഞ്ഞ ഒരു വിചിത്ര കടൽ ജീവിയുടെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ മഞ്ഞനിറത്തിൽ നീളമുള്ള ഒരു ചരട് ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്നേ തോന്നൂ. പാഡ്രെ അയലൻഡ് ആൻഡ് നാഷണൽ സീഷോർ എന്ന സമൂഹമാധ്യമ പേജിലാണ് ഈ വിചിത്രജീവിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

കടൽ ജീവിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ സമുദ്രമാലിന്യം കരയ്ക്കടിഞ്ഞതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ അധികൃതർ പങ്കുവച്ചതെന്തിനെന്നായിരുന്നു പലരുടെയും സംശയം. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇത് മാലിന്യമല്ലെന്നും ഒരിനം കടൽ ജീവിയാണെന്നുമുള്ള വിശദീകരണവുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ രംഗത്തെത്തി. സീ വിപ് കോറൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരിനം പവിഴപുറ്റാണിതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ചാട്ട കണക്കെയുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത. മഞ്ഞ, പർപ്പിൾ, ചുവപ്പ്, വെള്ള എന്നിങ്ങനെ പല നിറങ്ങളിലും ഇവയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. മഞ്ഞയും വെള്ളയും നിറങ്ങളിൽ ഉള്ളവയാണ് ഇവയിലേറെയുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ന്യൂജേഴ്സി മുതൽ മെക്സിക്കോ ഉൾകടൽ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവ വസിക്കുന്നത്. മൂന്ന് അടി നീളത്തിൽ വരെ വളരുന്ന ഇവയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം വെള്ളത്തിനുള്ളിലെ സൂക്ഷ്മജീവികളാണ്.

ഈ ഇനത്തിൽ പെട്ട ജീവികൾ തീരത്തടിയുന്നത് സാധാരണമല്ല. എന്നാൽ തീരത്തടിയുന്നവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മാലിന്യമാണെന്ന് കരുതിയ ഒന്ന് ഏറെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒരു ജീവിയാണെന്നറിഞ്ഞതിന്റെ അമ്പരപ്പിലാണ് ചിത്രം കണ്ടവർ.

English Summary: Mysterious Sea Creature With Long Tendrils Washes Up On The Shore, Baffles Experts