ആത്മാക്കൾ നിലവിളിക്കുന്ന പോവെഗ്ലിയ; ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ദ്വീപ്!

ലോകത്തെ ഏറ്റവും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ദ്വീപ് ഏതെന്നു തിരഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പോവെഗ്ലിയ എന്നതാകും.ഇറ്റലിയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ ദ്വീപ് ക്രൂരതയുടെയും പടുമരണങ്ങളുടെയും അസ്വസ്ഥമായ ഭൂതകാലം ചുമക്കുന്നതും, പ്രേതസാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് തദ്ദേശീയരാൽ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. ദ്വീപിന്‌റെ ഈ പ്രത്യേകതകൾ പരിഗണിച്ച് അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവേശനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാർ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ഈ വിലക്ക് മറികടന്ന് ദ്വീപിൽ പ്രവേശിച്ച ചില യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗർമാരിലൂടെയാണ് പോവെഗ്ലിയ വീണ്ടും പ്രശസ്തമായത്.

പ്ലേഗിന്‌റെ മൃതനിലം



ഇറ്റലിയിലെ വെനീസിനും ലിഡോയ്ക്കുമിടയിൽ, മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെ തൊട്ടു കിടക്കുന്ന വെനീഷ്യൻ കായലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 18 ഏക്കർ മാത്രം വിസ്തീർണമുള്ള ചെറുദ്വീപാണ് പോവെഗ്ലിയ. 421 എഡി മുതൽ ദ്വീപിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം ലഭ്യമാണ്. അവിടെ താമസിച്ചവർ പോവഗ്ലിയോട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. ഇറ്റലിയിലെ സജീവമായ ഒരു സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യകേന്ദ്രമായിരുന്നു പഴയകാലത്ത് ദ്വീപ്. എന്നാൽ 1378 മുതൽ 81 വരെ വെനീസും മറ്റൊരു ഇറ്റാലിയൻ പ്രവിശ്യയായ ജെനോവയും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു യുദ്ധം നടന്നു. ഈ സമയത്ത് വെനീസിലെ സർക്കാർ, തങ്ങളുടെ അധീനതയിലായിരുന്ന പോവെഗ്ലിയയിലെ ആളുകളെ താൽക്കാലികമായി വെനീസിലേക്കു മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. യുദ്ധം താമസിയാതെ അവസാനിച്ചെങ്കിലും പോവഗ്ലെിയയിൽ നിന്നു പോയവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നില്ല. ദ്വീപ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായി.

പിന്നീട് അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു പോവെഗ്ലിയയുടെ ചരിത്രത്തെ ശ്മശാനമൂകതയിലേക്കു തള്ളിവിട്ട ആ മഹാസംഭവം നടന്നത്. അന്നുവരെ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും തീവ്രമായ മഹാമാരികളിലൊന്ന് ഇറ്റലിയെയും വിശിഷ്യാ വെനീസിനെയും കടന്നാക്രമിച്ചു. ബൂബോണിക് പ്ലേഗ് എന്ന കുപ്രസിദ്ധമായ പകർച്ചവ്യാധി. ഇറ്റലിയുടെ പ്രധാന വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ വെനീസിൽ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന കപ്പലുകളിലെ ആളുകളുടെ സ്ഥിരം സന്ദർശനമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായിരുന്നു. രോഗം ബാധിച്ചവരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നു മാറ്റി രോഗത്തിന്റെ പകർച്ചയുടെ വേഗം കുറയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു വെനീസിലെ അധികൃതരുടെ മുന്നിലുള്ള വഴി.



ഇതിനായി ആളുകളെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റണം. അധികമൊന്നും ചിന്തിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല, പോവെഗ്ലിയ ഇങ്ങനെ ആൾപ്പാർപ്പില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ്. അവിടേക്കു തന്നെ രോഗികളെ മാറ്റാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്വാറന്റീൻ പ്രക്രിയകളിലൊന്നായിരുന്നു അത്. കോവിഡ് കാലത്തിനു ശേഷം നമുക്ക് ചിരപരിചിതമായി മാറിയ ഈ വാക്ക് ഉദ്ഭവിച്ചത് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിലെ ക്വാറന്റ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ്. കോട്ട കെട്ടുക എന്നാണ് ഇതിനർഥം. പോവെഗ്ലിയയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ മരിക്കാനുളള വിധിയായി എന്നായിരുന്നു വെനീസിലെ വിശ്വാസം. ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെ ഇങ്ങോട്ട് ബലമായി എത്തിച്ചു. ഇവരിൽ പലർക്കും പ്ലേഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ദ്വീപിൽ വന്നതിനു ശേഷം ഇവരും രോഗികളായി.



പ്ലേഗ് ബാധിച്ചവരെ കൂട്ടമായി പാർപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറം വൈദ്യസഹായമോ ശുശ്രൂഷയോ ഇവിടെ കുറവായിരുന്നു. ഫലമോ, പോവെഗ്ലിയയിൽ എത്തിയ ഒന്നരലക്ഷത്തിലധികം രോഗികൾ ഇവിടെ മരിച്ചു വീണു. ഇവരുടെ ശവം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ മരിക്കാതെ അബോധാവസ്ഥയിലും അർധബോധാവസ്ഥയിലും കിടന്ന രോഗികളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ ജീവനോടെ ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. തീ ശരീരത്തെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ബോധം കൈവരിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നിലവിളിച്ച ഇവരുടെ ആർത്തനാദങ്ങൾ നിസ്സഹായതയിൽ ഒടുങ്ങി. പോവെഗ്ലിയയിലെ മണ്ണിന്റെ അൻപതു ശതമാനത്തോളം അന്നു മരിച്ചവരുടെ ശവത്തിന്റെ ചാരമാണെന്നാണ് ചില ഇറ്റലിക്കാർ പറയുന്നത്.



പിൽക്കാലത്ത് 1630ൽ വെനീസിൽ വീണ്ടും പ്ലേഗിന്‌റെ ആക്രമണമുണ്ടായി. അന്നും രോഗബാധയേറ്റവരെ പോവെഗ്ലിയയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. മൂന്നു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. പ്ലേഗ് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കുറേക്കാലം ദ്വീപ് വെറുതെ കിടന്നു.പിന്നീട് ഇറ്റലിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തി നെപ്പോളിയൻ ദ്വീപിനെ തന്റെ ആയുധപ്പുരയാക്കി മാറ്റി. ഇതെത്തുടർന്ന് ഇവിടെയുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങളിലും കുറേയേറെ ആളുകൾ മരിച്ചു.



റിപ്പാർട്ടോ സൈക്യാട്രിയ



1922ൽ നീണ്ട നാളുകളുടെ ഉറക്കത്തിനു ശേഷം ദ്വീപിൽ ഒരു സ്ഥാപനം തുറന്നു. 'റിപ്പാർട്ടോ സൈക്യാട്രിയ' എന്നു പേരായ ഒരു മാനസികാശുപത്രിയായിരുന്നു അത്. ക്രൂരതയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായമായിരുന്നു ഈ ആശുപത്രി.ഇവിടെയെത്തിക്കുന്ന രോഗികളിൽ വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു ആശുപത്രിയുടെ ചീഫ് ഡോക്ടറുടെ ലക്ഷ്യം. മാനസികാരോഗ്യ മേഖലയിൽ വിമർശനങ്ങൾക്കു കാരണമായ ലോബോട്ടമി തുടങ്ങിയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ അനാവശ്യമായി രോഗികളുടെ മേൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ നടത്തി. വളരെ പ്രാചീനമായ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ ശസ്ത്രക്രിയകളിലും മറ്റും രോഗികൾ വളരെ വേദനയനുഭവിച്ചിരുന്നു. ചില രോഗികൾ പണ്ട് പ്ലേഗ് ബാധിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളെ കണ്ടെന്നും അവർ നിലവിളിക്കുന്നതു കേട്ടെന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം കൂട്ടിയതായും റെക്കോർഡുകളുണ്ട്.

പിന്നീട് ഒരു സംഭവം നടന്നു. ആശുപത്രിയുടെ ഉടമസ്ഥനായ ചീഫ് ഡോക്ടർ മുകൾ നിലയിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. രോഗികൾ മൂലമുണ്ടായ മാനസിക സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് ഇതു ചെയ്തതെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. കൊലപാതകമാണോയെന്ന സംശയവും ബാക്കിയാണ്. ഏതായാലും ആ മരണത്തോടെ ആശുപത്രി അടച്ചുപൂട്ടി. പോവോഗ്ലിയയും പിന്നീട് ആൾപാർപ്പില്ലാതായി. 1968ൽ സർക്കാർ ദ്വീപ് പൂർണമായും അടച്ചു. ഇന്ന് പോവെഗ്ലിയയെ ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമായാണ് വെനീസിലെയും ഇറ്റലിയിലെയും ആളുകൾ കാണുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ പ്രവേശനം ലഭിക്കില്ല. ചില ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകർക്കു മാത്രമാണ് ഉപാധികളോടെ വെനീസ് അധികൃതർ മുൻപ് ഇവിടെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചത്.



ഇറ്റലിയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പോലും തങ്ങളുടെ ബോട്ട് പോവെഗ്ലിയയുടെ തീരങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കാതെയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് റിപ്പാർട്ടോ സൈക്യാട്രിയ പുതുക്കി പണിയാൻ ഒരു ശ്രമമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനു കരാറെടുത്ത കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി, പണി ഇടയ്ക്കു വച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചു പിൻവാങ്ങി. വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളൊന്നും അവർ അധികൃതർക്കു നൽകിയില്ല. ദ്വീപിലെ അമാനുഷിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ കണ്ട് വിരണ്ടാണ് ഇവർ പിൻവാങ്ങിയതെന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇറ്റലിക്കാരുടെ വിശ്വാസം.

