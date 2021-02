പൊടുന്നനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പുകയുന്ന കൂറ്റൻ ‘മഞ്ഞ് അഗ്നിപർവതം’; വിചിത്ര പ്രതിഭാസം!

മഞ്ഞു പുതച്ച ഭൂമിയിൽ 45 അടിയോളം പൊക്കത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അഗ്നിപർവതത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഹിമപർവതം. അതിന്റെ വായയിൽ നിന്നു പുക പോലെ നീരാവി പുറത്തേക്കു പ്രവഹിക്കുന്നു. കാണാനായി ധാരാളം ആളുകളും കൂട്ടം നി‍ൽക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച ചിത്രമാണ് കസഖ്സ്ഥാനിലെ അൽമാട്ടിയിൽ പൊടുന്നനെ ഉയർന്ന ഈ മഞ്ഞ് ‘അഗ്നിപർവതത്തിന്റേത്.

കാര്യം അഗ്നിപർവതത്തിന്റെ രൂപമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും ഇതു പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയോ ലാവ പ്രവഹിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, അഗ്നിപർവതവുമായി രൂപത്തിലല്ലാതെ ഇതിനു ബന്ധവുമില്ല. കസഖ്സ്ഥാൻ തലസ്ഥാനം നൂർ സുൽത്താനിൽ നിന്നു നാലുമണിക്കൂർ ദൂരമകലെ കേഗൻ, ഷ്രാഗനാക് എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇത് പെട്ടെന്നു രാജ്യത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയിൽ ഒരുണർവുണ്ടാക്കി.ഇതു കാണാനായി ഒട്ടേറെപ്പേരാണ് കോവിഡിനെയൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ഇവിടെയെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും അൽമാട്ടിയിൽ ഇത്തരമൊരു ചെറിയ മ‍ഞ്ഞ് അഗ്നിപർവതം രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്ത് കൊണ്ടാണിത്?



മധ്യേഷയിലെ വലിയ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ കസഖ്സ്ഥാന് വൈവിധ്യമുള്ള കാലാവസ്ഥാരീതിയാണ്. വേനൽക്കാലം പൊതുവേ സുഖകരമാണെങ്കിലും മഞ്ഞുകാലത്ത് കൊടും തണുപ്പ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടും. സൈബീരിയൻ മേഖലയിൽ നിന്നു വീശുന്ന ശീതക്കാറ്റുകളും രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കൻ മേഖലയെ നന്നായി തണുപ്പിക്കാറുണ്ട്. കിർഗിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കസഖ് മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അൽമാട്ടി ഇപ്പോൾ മഞ്ഞു പുതച്ച് തണുത്തുറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. അലാത്തൗ പർവതങ്ങളുടെ താഴ്‌വരയിലാണ് ഏറെ വ്യാവസായിക പ്രധാന്യമുള്ള ഈ പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

മേഖലയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഉഷ്ണജലമുള്ള നദികൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഒഴുകിയ ജലം മഞ്ഞി‍ലുണ്ടായ ഗർത്തത്തിൽ കൂടി വലിയ ശക്തിയിൽ ചീറ്റിത്തെറിച്ച് പുറത്തു വരുകയും വെളിയിലെ കനത്ത തണുപ്പിൽ ഇവ അഗ്നിപർവതത്തിന്റെ രൂപമായി മാറുകയും ചെയ്തെന്നാണു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്. ഐസ് വോൾക്കാനോ എന്നു ചുമ്മാതെ വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രയോഗം തെറ്റാണെന്നാണു ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായം.



ഇതെ പോലുളള ഹിമഘടനകൾ നേരത്തെ വടക്കൻ അമേരിക്കൻ തടാകങ്ങളായ മിഷിഗൻ, ഒന്റാരിയോ, ഈറി തുടങ്ങിയിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർഥ അഗ്നിപർവതങ്ങളുടെ അഗ്നിമുഖം പോലുള്ള വലിയ ഗർത്തവും അതിൽ നിന്നു ലാവാ പ്രവാഹത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നീരാവി പുറന്തള്ളുന്നതും ഇതാദ്യമായാകുമെന്നാണു ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്. ഭൂമിയിലല്ലാതെ ചൊവ്വാ ഗ്രഹത്തിലും ,വ്യാഴം, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലും സിറിസ് തുടങ്ങിയ ചില ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളിലും മഞ്ഞ് അഗ്നിപർവതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.



കാര്യം കൗതുകകരമാണെങ്കിലും ഇത്തരം മഞ്ഞ് അഗ്നിപർവതങ്ങൾ അപകടമുണ്ടാക്കിയ ചരിത്രവുമുണ്ട്. ഇവ കാണാനായി എത്തുന്ന പലരും ഇതിൽ പിടിച്ചുകയറാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും.എന്നാൽ ഇത്തരം ഘടനകൾ രൂപപ്പെടാനും നശിക്കാനും കുറഞ്ഞ സമയം മതി. അതു പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഗർത്തത്തിലൂടെ നദിയിലോ തടാകത്തിലോ പെട്ടുപോയാൽ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനും പാടാണ്. മഞ്ഞ് അഗ്നിപർവതങ്ങൾ ഹിമമേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം മൂങ്ങകളായ സ്നോ ഔളുകൾക്ക് വലിയ താൽപര്യമുള്ള മേഖലകളാണ്. ഇവയുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമായ വാട്ടർഫൗൾ എന്ന പക്ഷികളെ മൂങ്ങകൾ വേട്ടയാടുന്നതിവിടെയാണ്.



