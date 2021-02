വിത്തോളം വലുപ്പമുള്ള ഓന്ത്; കണ്ടെത്തിയത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉരഗവർഗത്തെ!

ഉരഗങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മീറ്ററുകളോളം നീളമുള്ള മുതലകളുടെയും പാമ്പുകളുടെയുമൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാവും മനസ്സിലേക്കെത്തുക. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ചെറുവിരലിനോളം പോലും നീളമില്ലാത്ത ഉരഗങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ. വിത്തോളം വലുപ്പമുള്ള കുഞ്ഞൻ ഓന്ത് വർഗമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉരഗം എന്ന പദവി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സൂര്യകാന്തി പൂക്കളുടെ വിത്തിനോളം മാത്രം വലുപ്പമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്.

വടക്കൻ മഡഗാസ്കറിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഗവേഷകർ ഇവയെ കണ്ടെത്തിയത്. നാനോ ഓന്തുകൾ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഈ ഇനത്തിലെ ആൺ വർഗത്തിന്റെ വലുപ്പം പതിമൂന്നര മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമാണ്. ആൺ വർഗവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പെൺ വർഗത്തിൽ പെട്ടതിന് അല്പം കൂടി നീളമുണ്ട്. മൂന്ന് സെന്റീമീറ്ററിനടുത്താണ് ഇതിന്റെ നീളം.

ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള 11500 ഉരഗ വർഗങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയവയാണ് ഇവ. പുതിയ ഇനത്തെ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് പരിശോധനകൾ നടത്തിയെങ്കിലും കൂടുതൽ എണ്ണത്തിനെ കണ്ടെത്താൻ ഗവേഷകർക്കു സാധിച്ചില്ല.

ബ്രുക്കേസിയ നാന എന്നാണ് പുതിയ ഇനത്തിന് ഗവേഷകർ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് . 2012ൽ കണ്ടെത്തിയ ബ്രുക്കേസിയ മൈക്ര എന്നയിനം ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി വലുപ്പമുള്ളവയാണ്. നാനോ ഓന്തുകളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ വനനശീകരണം മൂലം ഭീഷണി നേരിടുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ ഈ പ്രദേശം സംരക്ഷിത മേഖലയായതിനാൽ ഇവ വംശനാശം സംഭവിക്കാതെ നിലനിൽക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഹാംബർഗിലെ സെന്റർ ഫോർ നാച്വറൽ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഗവേഷകനായ ഒലിവർ ഹോലിറ്റ്സ്ചെക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

