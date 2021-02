കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഫെബ്രുവരിയിലും തണുത്തുറഞ്ഞ് മൂന്നാർ; താപനില മൈനസ് ഡിഗ്രിയില്‍!

ഫെബ്രുവരിയായിട്ടും മഞ്ഞിന്റ പുതപ്പ് മാറ്റാതെ മൂന്നാര്‍. താപനില മൈനസ് ഡിഗ്രിയില്‍ തുടരുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാകാം മഞ്ഞ് പിൻവാങ്ങാത്തതിനു പിന്നിലെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം. 2018 മുതൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യക്തമാണ്. തുടർച്ചയായെത്തുന്ന പ്രളയവും മാറിമറയുന്ന കാലാവസ്ഥയും ഭൂപ്രകൃതിയെ സാരമായി ബാധിക്കുമും. മഞ്ഞുവീഴ്ച്ച കൃഷിയെ ബാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കര്‍ഷകര്‍.

മഞ്ഞില്‍ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു നില്‍കുകയാണ് മൂന്നാര്‍. തെക്കിന്റെ കശ്മീരിനെ തേടിയെത്തുന്നവരുടെ മനസില്‍ പോലും മഞ്ഞു പെയ്യുന്നത്ര തണുപ്പ്. ഒക്ടോബറിൽ തുടങ്ങി ഡിസംബറിൽ മൂർധന്യത്തിലെത്തി ജനുവരിയില്‍ അവസാനിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ശൈത്യകാലം. ജനുവരിയിലെ ആദ്യ ആഴ്ച്ചകളില്‍ താപനില പൂജ്യത്തിന് താഴെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫെബ്രുവരി പകുതിയായിട്ടും ആ കുളിരിന് കുറവില്ല.

താപനില മൈനസ് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ബുധനാഴ്ച ടോപ്‌സ്റ്റേഷനിലെ പുൽമേടുകൾ മഞ്ഞില്‍ കുളിച്ചു. ഇതോടെ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണവും അടിക്കടി കൂടുകയാണ്. കാർഷിക മേഖലയായ വട്ടവടയിലും ഇക്കുറി അതിശൈത്യമാണ്. കാലം തെറ്റിയും തുടരുന്ന മഞ്ഞുവീഴ്ച കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമോയെന്ന പേടിയും കര്‍ഷകര്‍ക്കുണ്ട്.

English Summary: Frost in Munnar as temperature drops to minus degree, signs of climate change