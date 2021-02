തണുത്തുറഞ്ഞ് തേംസ് നദി, മഞ്ഞുകട്ടയായി മാറിയ തിരമാലകൾ; അതിശൈത്യത്തിന്റെ പിടിയിൽ ബ്രിട്ടൻ

അരനൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ബ്രിട്ടൻ അതിശൈത്യത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമരുകയാണ്. 1963 നു ശേഷം ആദ്യമായി താപനില റെക്കോർഡ് നിലയിലേക്ക് താഴ്ന്നതോടെ തേംസ് നദിയും ഐറിഷ് കടൽത്തീരവും തണുത്തുറഞ്ഞ നിലയിലായി. മൈനസ് 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് ബ്രിട്ടനിൽ പലയിടങ്ങളിലും താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ടെഡിങ്‌ടൺ പ്രദേശത്താണ് തേംസ് നദിയിലെ ജലം തണുത്തുറഞ്ഞത്. ഈ ഭാഗത്ത് പൊതുവേ നീരൊഴുക്കിന്റെ വേഗം കുറവായത് ജലം തണുത്തുറയാൻ കാരണമാവുകയായിരുന്നു. ഐസ് രൂപത്തിലായ നദിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കംബ്രിയയിലെ അൽദിംഗാം തീരത്താകട്ടെ കരയിലേക്കെത്തിയ തിരമാലകളാണ് തണുത്തുറഞ്ഞത്.

ബ്രിട്ടനിലെ പല മേഖലയിലും നാല് ഇഞ്ച് മഞ്ഞുവീഴ്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കടലിൽനിന്ന് കരയിലേക്ക് മണിക്കൂറിൽ 50 മീറ്റർ വേഗത്തിൽ ശീതക്കാറ്റ് വീശിയടിച്ചത് മൂലം ആഴ്ചാവസാനം മുഴുവൻ പല പ്രദേശങ്ങളിലും കടുത്ത തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കേംബ്രിഡ്ജ്ഷയറിലെ നദിയിലെ ജലവും ഐസായി മാറിയതോടെ ചെറു ബോട്ടുകൾ നീക്കാനാവാത്ത നിലയിലായി.

പ്രധാന വഴികളിൽ മഞ്ഞു മൂടിയതിനാൽ റോഡ് മാർഗമുള്ള ഗതാഗതവും സാരമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് സ്കീയിങ് നടത്തുന്നതിനായി പലയിടങ്ങളിലും സന്ദർശകരുടെ ഒഴുക്കാണ് .അധികൃതരുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പോലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ കൂട്ടമായി ഇവിടങ്ങളിലേക്കെത്തുന്നത്.

അതിനിടെ വേണ്ടത്ര ജലം ലഭിക്കാതെ ഡെവൺ, കോൺവാൾ, സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുല്ലുകൾ ഉണങ്ങി കാട്ടുതീ ഉണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി രാത്രി പടർന്ന കാട്ടുതീ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അണയ്ക്കാനായത്. എന്നാൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത് എങ്ങനെയെന്നത് വ്യക്തമല്ല.

