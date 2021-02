മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ കാണാതായി; അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് മുതലയുടെ വയറിനുള്ളിൽ!

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്വീൻസ്‌ലൻഡിൽ മീൻപിടിക്കുന്നതിനിടെ കാണാതായ 59-കാരന്റെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനു വേണ്ടി രണ്ടു മുതലകളെ കൊന്നു. ഗയുണ്ട നദീമുഖത്ത് വച്ചാണ് മീൻപിടുത്തക്കാരനെ കാണാതായത്. അദ്ദേഹത്തെ കാണാതായ സ്ഥലത്തിന്റെ സമീപത്തുനിന്നും കണ്ടെത്തിയ നാല് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു മുതലയെ ശനിയാഴ്ച പിടികൂടി കൂടി കൊന്നിരുന്നു.

ആദ്യം പിടികൂടിയ മുതലയുടെ ഉള്ളിൽനിന്നും മനുഷ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടിയതോടെയാണ് കൂടുതൽ മുതലകളെ കൊന്ന് അന്വേഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേ തുടർന്ന് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഞായറാഴ്ച രാത്രി മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള മറ്റൊരു മുതലയെ കൂടി പിടികൂടി കൊല ചെയ്യുകയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മുതലയുടെ ഉള്ളിൽ ശാരീരികാവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകൾ നടന്നുവരികയാണ്.



വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് മീൻ പിടിക്കാനിറങ്ങിയ വ്യക്തിയെ കാണാതായത്. പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടരയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോട്ട് കേടുപാട് പറ്റിയ നിലയിൽ തലകീഴായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടെത്തി. അധികം വൈകാതെ മീൻപിടുത്തക്കാരന്റെ ശാരീരാവശിഷ്ടങ്ങളും നദീമുഖത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേതുടർന്നാണ് മുതലയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായതാവാം തിരോധാനത്തിനു പിന്നിലെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചേർന്നത്.



ക്വീൻസ്‌ലൻഡിൽ ഈ മാസം ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് മുതലകൾ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മുൻപു നടന്ന രണ്ട് ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യർ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ആക്രമണം നടത്തിയ മുതലകളെ കൊല്ലുകയോ അവയെ മുതല ഫാമിലേക്ക് മാറ്റുകയോയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുതലകളുടെ ആക്രമണം പതിവായ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണം നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് അധികൃതരുടെ അഭിപ്രായം.

English Summary: crocodile killed and examined for human remains after man went missing in Queensland