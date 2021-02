തഴച്ചുവളർന്ന് പാർത്തീനിയം, പൂവിൽ നൂറിലധികം രാസവസ്തുക്കൾ; അതിർത്തിയിൽ ‘പുഷ്പിക്കുന്ന’ ആശങ്ക!

ഇടുക്കിയിലെ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയില്‍ പാർത്തീനിയം ചെടി തഴച്ചുവളരുന്നത് ആശങ്കയാകുന്നു. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുൾപ്പെടെ മനുഷ്യശരീരത്തിന് ദോഷകരമായ ചെടി നശിപ്പിക്കുവാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. പുഷ്പ്പിക്കുന്ന കുറ്റിച്ചെടിയാണ് പാര്‍ത്തീനിയം. പൂവിൽ ഏകദേശം നൂറിലധികം രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

മനുഷ്യരില്‍ അലർജിക്കും, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമാകുമെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടര്‍ന്ന് രാമക്കല്‍മേട്, ചതുരംഗപ്പാറ, കമ്പംമേട്, പാറത്തോട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മുമ്പ് നശീകരണ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായ ചെടിയാണ് വീണ്ടും തഴച്ചു വളരുന്നത്. ,ശരീരത്ത് തട്ടിയാല്‍ ചൊറിച്ചിലും തടിപ്പും ഉണ്ടാകും. അതിനാല്‍ ചെടികള്‍ വെട്ടിമാറ്റി തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചാലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകൂവെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിശദീകരണം.

എന്താണ് പാർത്തീനിയം?

പുഷ്പിക്കുന്ന കുറ്റിച്ചെടിയാണ് പാർത്തീനിയം. ആസ്റ്റർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഈ ചെടി അലർജിക്ക് കാരണമാവാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ സാമീപ്യം പലരുടേയും ദേഹത്ത് ചൊറിച്ചിലും തടിപ്പും ഉണ്ടാക്കും. ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് 10000 മുതൽ 20000 വരെ വിത്തുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ വളരെ വേഗം ഇവ പടർന്ന് വളരുകയും ചെയ്യും.

പാർത്തീനിയത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാർത്തെനിൻ അലർജ്ജിയുണ്ടാക്കുന്നു. ത്വക്ക് രോഗങ്ങളും ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് പ്രധാനമായും പൂമ്പൊടിയുടെ അലർജ്ജിയാണ്.

ശ്വാസനാള സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകളുള്ളവർക്ക് പാർത്തീനിയത്തിന്റെ പൂമ്പൊടിയുള്ള വായു ശ്വസിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ തുമ്മൽ, മൂക്കടപ്പ്, കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വരുക എന്നി പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

