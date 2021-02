തലയിൽ തുളഞ്ഞുകയറിയ അമ്പുമായി ജീവിക്കുന്ന കൊക്കറ്റൂ; കൊടും ക്രൂരതയുടെ നേർചിത്രം!

തലയിലൂടെ തുളഞ്ഞു കയറിയ അമ്പുമായി ജീവിക്കുന്ന കൊക്കറ്റുവിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ നൊമ്പരമാകുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വിക്ടോറിയയിലാണ് അമ്പു തുളഞ്ഞുകയറി പരുക്കേറ്റ നിലയിൽ പക്ഷിയെ കണ്ടത്. മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവർത്തകനും എംപിയുമായി ആൻഡി മെഡ്ഡിക്ക് ആണ് ദാരുണമായ ഈ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്.

അമ്പെയ്ത് ജീവികളെ വേട്ടയാടുന്ന രീതി വിക്ടോറിയയിൽ നിർത്തലാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും ആൻഡി മെഡ്ഡിക്ക് വ്യക്തമാക്കി. ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ജീവജാലങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് തടയിടാൻ കഴിയൂ. അമ്പെയ്ത്തു നിരോധനം അതിൽ പ്രധാനമാണ്. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ‍ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും അവയ്ക്കെതിരെ തടയിടാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും മെഡ്ഡിക്ക് പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.



തുളച്ചുകയറിയ അമ്പുമായി ജീവിക്കുന്ന കൊക്കറ്റുവിനെ ഇതുവരെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.പക്ഷിയെ പിടികൂടാൻ രണ്ട്തവണ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു കൊക്കറ്റുവിനെ വാൽഡിലിനനിലോ മൗണ്ട് ഈവ്‌നിലോ കണ്ടാൽ ഉടൻതന്നെ മൃഗസംരക്ഷണപ്രവർത്തകരെ വിവരമറിയിക്കണമെന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്കു നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ നെഞ്ചിലൂടെ തുളച്ചുകയറിയ അമ്പുമായി മറ്റൊരു കൊക്കറ്റൂവിനെയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ പിടികൂടുകയും മുറിവ് ഗുരുതരമായതിനാൽ ദയാവധത്തിനു വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു.



