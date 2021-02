അമേരിക്കയിൽ അതിശൈത്യം; പശുക്കളുടെ ചെവികളറ്റു വീഴുന്നു, ആശങ്ക!

അമേരിക്കയുടെ തെക്കൻ മേഖലകളിൽ അതിശൈത്യം പിടിമുറുക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് പശുക്കളുടെ ചെവികൾ അറ്റു വീഴുന്നു. പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവയുടെ ചെവികൾ കഴുത്തിനോട് ചേർത്ത് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് കർഷകർ. അമേരിക്കയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിൽ പിടിമുറുക്കിയ അതിശൈത്യം മനുഷ്യരടക്കം ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്ഥിതി പരിതാപകരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഒക്ക്‌ലഹോമയിൽ മഞ്ഞിലേക്ക് ജനിച്ചുവീഴുന്ന പശുക്കിടാങ്ങൾ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാവാതെ ഉടൻതന്നെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈനസ് പത്തിനും താഴെയാണ് ഒക്‌ലഹോമയിലെ താപനില. മൃഗങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥർ ഇപ്പോൾ അവയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി വീടിനകത്തും വാഹനങ്ങളുടെ മുൻസീറ്റിലുമൊക്കെയായി കിടാങ്ങളെ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുകയാണ്.

തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവുള്ളവ മാത്രമേ ജീവിക്കൂ എന്ന നിലയിലാണ് മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെന്ന് കർഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പശുക്കളുടെ കൂടുകളിൽ കെട്ടുകണക്കിന് കച്ചി നിറച്ചാണ് അവയ്ക്ക് ചൂടു നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കോഴിവളർത്തൽ ഫാമുകളെയും കൊടുംതണുപ്പ് സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞുവീഴ്ച മൂലം വൈദ്യുതി വിതരണം മുടങ്ങിയതോടെ മുട്ടകൾ വിരിയിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കോഴിക്കൂടുകളുടെ മേൽക്കൂരകൾ മഞ്ഞിന്റെ ഭാരം താങ്ങാനാവാതെ തകർന്നുവീണുണ്ടായ അപകടങ്ങളും പലയിടങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

അതിശൈത്യത്തെ തുടർന്ന് കന്നുകാലികൾക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനാവാത്തതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. മഞ്ഞുമൂടിയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും വേണ്ടത്ര പുല്ല് ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സംഭരണികളിൽ ജലം ഐസ് രൂപത്തിലാകുന്നതും കന്നുകാലി വളർത്തൽ ഉപജീവനമാർഗമാക്കിയവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു.

English Summary: It’s so cold on the American Plains that calves’ ears are falling off