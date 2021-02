കൊടുംതണുപ്പിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉടമകൾ; കർശന നടപടിയുമായി അധികൃതർ

അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസിൽ തണുപ്പ് രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഉടമസ്ഥർ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. നായകളും പൂച്ചകളും പന്നികളും അടക്കമുള്ള വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കപെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കൊടുംതണുപ്പും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും പ്രതിരോധിക്കാനാവാതെ ചില മൃഗങ്ങൾ ചത്തു വീണതായി അധികൃതർ പറയുന്നു.

തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഹൂസ്റ്റണിൽ ആറ് വളർത്തു നായകളെയാണ് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ലഭിക്കാതെ ചത്ത ഒരു നായയുടെ ശരീരം മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ഹൂസ്റ്റൺ സൊസൈറ്റി ഫോർ പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി ടു അനിമൽസ് എന്ന സംഘടന അറിയിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവയെ സംഘടനയുടെ കീഴിലുള്ള സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഉടമകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള തീവ്ര പരിശ്രമത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. കാലാവസ്ഥ ഇത്രയും മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനാവാത്ത വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് എതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ആദം റെയ്നോൾഡ്സ് പറയുന്നു. നിരത്തുകളിലും പൊതുഇടങ്ങളിലും എല്ലാം മഞ്ഞുമൂടിയ നിലയിലായതിനാൽ പുറത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് തനിയെ ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതിശൈത്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഇല്ലാത്ത മൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൂടി ലഭിക്കാതെ വരുന്നതോടെ ചത്തു വീഴാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്.

വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷണം നൽകാതെ ഉപേക്ഷിച്ച കുറ്റത്തിന് ബാർറ്റൺ റേ എന്ന വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾക്ക് എട്ടു വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേണ്ടത്ര ആഹാരം ലഭിക്കാതെ ക്ഷീണിച്ച നിലയിലായ ഇയാളുടെ വളർത്തുനായകളെയും ഒരു പന്നിയെയും സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി പ്രത്യേക പരിചരണം നൽകി വരികയാണ്. മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നവർ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ അവയ്ക്ക് പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

