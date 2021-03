വറ്റിവരണ്ട് വെനീസിലെ കനാലുകൾ; മൂന്നു വർഷത്തിനിടെ ഇതു രണ്ടാം തവണ, കാരണം?

വെനീസ് നഗരത്തിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം അവിടുത്തെ കനാലുകളും യാത്രാ വള്ളങ്ങളായ ഗോണ്ടുലകളുമാണ്. എന്നാലിപ്പോൾ വേണ്ടത്ര മഴ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് വറ്റിവരണ്ട നിലയിലുള്ള കനാലുകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. മൂന്നു വർഷത്തിനിടെ ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് വെനീസിലെ കനാലുകൾ വരണ്ട നിലയിൽ ആകുന്നത്. ഗോണ്ടുലകൾ വെള്ളമില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നതും ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം.

വേലിയിറക്കവും മഴ ലഭിക്കാത്തതുമാണ് കനാലുകൾ വരളാനുള്ള കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 19 അടി താഴ്ചയിലാണ് ഇപ്പോൾ വെനീസിലെ ജലനിരപ്പ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വേലിയിറക്കം കൂടുതൽ ശക്തമാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി. ഫെബ്രുവരിയിൽ പൂർണചന്ദ്രൻ ദൃശ്യമായതിനു ശേഷമാണ് സമുദ്രത്തിലെ ജലനിരപ്പിൽ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റലിയിൽ ഉടനീളം അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഉയർന്ന മർദ്ദവും ജലനിരപ്പ് താഴാനുള്ള കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ഉയർന്ന മർദ്ദമുള്ള അവസ്ഥയിൽ മഴമേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടാത്തതു മൂലമാണ് വേണ്ടത്ര മഴ ലഭിക്കാത്തത്.

കനാലുകളിൽ വെള്ളമില്ലാതായതോടെ പായലുകളും കക്കകളും വശങ്ങളിലുള്ള ഭിത്തികളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച നിലയിലാണ് . ഇതിനുമുൻപ് 2018 ലും കരയിലെ ജലനിരപ്പ് 23 ഇഞ്ച് വരെ താഴ്ന്നിരുന്നു. എന്നാൽ 2008ലാണ് ജലനിരപ്പ് റെക്കോർഡ് നിലയിലേക്ക് താഴ്ന്നത്. 33 ഇഞ്ചുവരെ അന്ന് ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കുന്ന മേഖലകളിലൊന്നാണ് വെനീസ്. വേലിയേറ്റം ശക്തമാകുന്ന സമയത്ത് നഗരത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുന്നതും പതിവാണ്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക വഴിത്താരകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ പടർന്നു പിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വെനീസിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന വരുമാന ശ്രോതസ്സായ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖല സ്തംഭവനാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അടുത്തടുത്ത വർഷങ്ങളിലായി വെള്ളപ്പൊക്കവും വേലിയിറക്കവും ശക്തമായത് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജനങ്ങൾ.

English Summary: Venice’s famous canals dry up for second time in three years