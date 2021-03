സഞ്ജപ്പായി, വെള്ളിക്കണ്ണൻ, കക്കായമെനിസിസ്; കണ്ടെത്തിയത് 5 പുതിയ ഇനം തവളകളെ!

പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് 5 പുതിയ ഇനം തവളകളെ കണ്ടെത്തി. ഡൽഹി സർവകലാശാല, കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച് ഇൻ‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, യുഎസ്എ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷകരുടെ സംഘമാണു തവളകളെ കണ്ടെത്തിയത്. മോർഫോളജി, ഡിഎൻഎ, കോളിങ് പാറ്റേൺ തുടങ്ങിയവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു പുതിയ തവളകളെ കണ്ടെത്തിയത്.

സഞ്ജപ്പായി, വെള്ളിക്കണ്ണൻ, കക്കായമെനിസിസ്, ഡ്രുതാഹു, കെയ്റാ സബിനായി എന്നിങ്ങനെയാണു പുതിയ തവളകൾക്കു പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. സൊനാലി ഗാര്‍ഗ്, റോബിൻ സുയേഷ്, സന്ദീപ് ദാസ്, മാർക്ക് എ. ബീ, എസ്.ഡി.ബിജു എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണു 10 വർഷം നീണ്ട ഗവേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഇവയെ കണ്ടെത്തിയത്.



