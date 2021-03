മലമ്പുള്ള് വന്നാൽ ‘മേളം’ മുറുകും; മുറ്റത്തെത്തുന്നത് 52 ഇനം പക്ഷികൾ, ദാഹജലമൊരുക്കി രവീന്ദ്രൻ

മുറ്റത്തു പച്ചപ്പിന്റെ കൂടാരം തീർക്കണം, പാറിപ്പറക്കുന്ന പക്ഷികളെല്ലാം വീട്ടിൽ വിരുന്നെത്തണം. വയനാട്ടിൽ നിന്നു കണ്ണൂരിലേക്കു സ്ഥലം മാറിയെത്തിയപ്പോൾ രവീന്ദ്രന്റെ സ്വപ്നം അതായിരുന്നു. കണ്ണൂർ പരിയാരത്തെ കൂലോത്തുവളപ്പിൽ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തിരുന്നാൽ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ പക്ഷികളുടെ കളകളാരവം കാതിനു കുളിർമയേകും. അധ്യാപകനായ രവീന്ദ്രൻ 2005ലാണു കണ്ണൂരിലെ കൊട്ടില സ്കൂളിലേക്കെത്തിയത്. മുൻപു ജോലി ചെയ്ത വയനാടിന്റെ ഹരിതാഭയും ഊഷ്മളതയും മനസ്സിൽനിന്നു വിട്ടുപോകാതെ നിന്നു.

ചിത്രം: രവീന്ദ്രൻ

മുറ്റത്തൊരു പച്ചപ്പിന്റെ പരിസരമൊരുക്കി അതിൽ മൺചട്ടികളിൽ വെള്ളം നിറച്ചു രവീന്ദ്രൻ മുറ്റത്തേക്കൊരു പക്ഷിത്താരയൊരുക്കി. 5 അടി വീതിയും 20 അടി നീളവുമുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് ഇരുപതിലേറെ മൺചട്ടികൾ തെങ്ങിന്റെയും കമുകിന്റെയും മുളയുടെയും കുറ്റികളിൽ വെള്ളം നിറച്ചുവച്ചു. കനത്ത വേനലിൽ ദാഹമകറ്റാനും ചൂടു ശമിപ്പിക്കാനുമായി ഓരോ ദിവസവും നൂറുകണക്കിനു പക്ഷികളാണ് പരിയാരത്തെ ഈ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തുന്നത്. പക്ഷികൾ‍ക്കു വെള്ളം മാത്രമല്ല പരിസരങ്ങളിൽ നിറയെ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. പഞ്ചാരപ്പൂവൻ, ചുവന്ന ചാമ്പ, തോപ്പുംകായ, ഇലഞ്ഞി, സപ്പോട്ട, സർവ സുഗന്ധി, കറുവപ്പട്ട, ഈന്ത്, മുട്ടപ്പഴം, സീതപ്പഴം, മാവ്, കശുമാവ് തുടങ്ങി വൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് പരിസരം.

ഒരു വ്യാഴവട്ടം പിന്നിട്ട ശീലം

ചിത്രം: രവീന്ദ്രൻ

രവീന്ദ്രൻ കൂലോത്തുവളപ്പിൽ വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷണത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലുമൊക്കെ അന്നേ താൽപര്യം. കണ്ണൂരിലേയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റവുമായി എത്തിയപ്പോൾ പഴയ പരിസരങ്ങൾ നഷ്ടമായതിന്റെ പ്രയാസമുണ്ടായി. പ്രകൃതിയോട് അത്രമേൽ അടുപ്പമായിരുന്നു. വയനാട് ഗൃഹാതുരതയുടെ ഭൂമിയായി മനസിൽ‍ കൂടുകൂട്ടിയിരുന്നു. അതു പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ആഗ്രഹം കലശലായി.



ചിത്രം: രവീന്ദ്രൻ

പൊതുവേ ക്യാമറയുമായി പക്ഷികളെ തേടിയാണല്ലോ എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തി. എങ്ങനെ പക്ഷികളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുത്താമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്.

നാട്ടിൻപുറത്തു വരുന്ന പക്ഷികളെ മുറ്റത്തെത്തിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. അതിനു തയാറെടുപ്പുകൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. പച്ചപ്പടർ‍പ്പുള്ള ഒരിടം ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങി. ചെയ്തതു താനാണെങ്കിലും അതിനു സ്വാധീനിച്ച ഒട്ടേറെ വ്യക്തികളും പുസ്തകങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നു. പ്രഭാകരൻ വണ്ണാട് എന്ന സുഹൃത്ത് ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. ആകെ 25 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് പച്ചപ്പൊരുക്കിയത്. അവിടെ പൂച്ചെടികൾ വളർത്തി. നാട്ടിലെത്തി 2005നു ശേഷം സജീവമായി പക്ഷികൾ‍ക്കു കുടിനീരൊരുക്കി. പല മാതൃകകളുമായി സുഹൃത്തുക്കളും ഒപ്പം കൂടി. പതിയെ പക്ഷികളെത്തിത്തുടങ്ങി.



മുറ്റത്തെത്തുന്നത് 52 ഇനം പക്ഷികൾ



ചിത്രം: രവീന്ദ്രൻ

വിവിധ സീസണുകളിലായി 52 ഇനം പക്ഷികൾ തന്റെ മുറ്റത്തെത്തുന്നുണ്ടെന്ന് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നു. ദേശാടനപ്പക്ഷികളടക്കം എത്തുന്നു. ഓരോ വർഷവും കൃത്യമായി തീയതികളിലെത്തുന്ന പക്ഷികൾ പോലുമുണ്ടെന്ന് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നു. പല പതിവുകാർക്കും വിളിപ്പേരുകളും ഇദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി ഫെബ്രുവരി 25 മുതൽ മലമ്പുള്ള് കൃത്യമായെത്തുന്നു. വനമേഖലയിൽ‍ നിന്ന് ഇവ വീട്ടിലെത്തുന്നത് രവീന്ദ്രനിൽ വലിയ ആശ്ചര്യം തന്നെയുണ്ടാക്കി.



ചിത്രം: രവീന്ദ്രൻ

കാട്ടിലെ ജല സ്രോതസ്സുകളെയും ചൂട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. മലമ്പുള്ളെത്തുമ്പോൾ മറ്റു പക്ഷികളെല്ലാം വഴിമാറും. മറ്റെല്ലാ പക്ഷികളും ഒന്നിച്ചു കരഞ്ഞ് ബഹളമുണ്ടാക്കും. മിക്കവയും അടുത്തുള്ള മരങ്ങളിൽ പോയൊളിക്കും. മലമ്പുള്ളിനു രവീന്ദ്രൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചെല്ലപ്പേര് ‘തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ’ന്നാണ്. മേളം മുറുകുന്ന അവസ്ഥയാണ് മലമ്പുള്ളെത്തുമ്പോൾ. കരിയിലപ്പെടയുടെ കൂട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കും. വെള്ളം കുടിക്കാൻ മാത്രമല്ല, വേനലിൽ‍ വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചു തിമിർക്കാനും പക്ഷികൾ ഇവിടെയെത്തുന്നു.



‘ലെറ്റ് ദ ബേഡ്സ് കം ടു യുവർ‍ ഹൗസ്’



ചിത്രം: രവീന്ദ്രൻ

ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും വളരെ താൽപര്യമുള്ള രവീന്ദ്രന്റെ കംപ്യൂട്ടറിൽ ‘ജിബിക്കണക്കിന്’ പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ്. മഴക്കാലത്തുമെത്തുന്ന പക്ഷികളുണ്ട്. മഞ്ഞച്ചിന്നൻ, തുള്ളിച്ചിലപ്പൻ, തേൻകിളിമാടൻ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇവിടെ സ്ഥിരവാസികളാണ്. 2006 മുതൽ‍ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരമാവധി വിഡിയോകളും ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗോ പ്രോ ഉപയോഗിച്ച് ആക്‌ഷൻ വിഡിയോകളും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷിക്കു പിന്നാലെ അടുത്തത് എന്ന ക്രമത്തിൽ പക്ഷികളെത്തും. ചുട്ടിയാറ്റ, ആറ്റക്കറുപ്പൻ തുടങ്ങിയവ ആദ്യം കുറച്ചു മാത്രമാണെത്തിയിരുന്നത്. പിന്നീടു ധാരാളമായെത്തി.

ചിത്രം: രവീന്ദ്രൻ

തുള്ളിച്ചിലപ്പൻ മുറ്റത്തു ധാരാളമായി എത്തുന്നു. ‘ഒരു പക്ഷിക്കും നമ്മളെ പേടിയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ്’, രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നു. ഒരു ദിവസം 4–5 തവണ വെള്ളം മാറ്റേണ്ടി വരാറുണ്ട്. കാക്കകൾ കൂടുതലായി ഇപ്പോളെത്താറുണ്ട്. കരിങ്കിളി, കുയിൽ, ആനറാഞ്ചി, കാലിമുണ്ടി, കാട്ടിലെക്കിളി, തുന്നാരൻ, ഗരുഡൻ ചാരക്കിളി, സൂചിമുഖി, നാട്ടുമൈന, ഇളംപച്ചപൊടിക്കുരുവി, തവിട്ടുപാറ്റപിടിയൻ, ഓലഞ്ഞാലി, കാടുമുഴക്കി, ബലിക്കാക്ക, മഞ്ഞക്കിളി, മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ, ബുൾബുൾ പലതരം. ദേശാടനപ്പക്ഷികൾ നവംബറിൽ എത്തിത്തുടങ്ങും. അപൂർവമായ വെൺനീലി പാറ്റപിടിയൻ പോലെയുള്ള പക്ഷികളെയും ഇവിടെ കാണാം.



English Summary: As much as 52 type birds visiting Raveendran's Kannur house