കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്?

ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തില്‍ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധജലത്തിന്‍റെ 50 ശതമാനവും ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 11 വലിയ തടാകങ്ങളിലായാണ്. വലിയൊരു വിഭാഗം ജൈവവ്യവസ്ഥയുടെയും കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെയും ആധാരം തന്നെ ഈ തടാകങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിയിലെ കാര്‍ബണ്‍ ഓക്സിജന്‍ സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും ഈ തടാകങ്ങള്‍ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈഡ് വലിയ തോതില്‍ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ തടാകങ്ങള്‍ പക്ഷേ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തോടെ പതിവില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി പ്രതിസന്ധികള്‍ നേരിടുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ ഈ തടാകങ്ങളുടെ കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയേയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സാറ്റ്‌ലെറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും നേരിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരം വലിയ തടാകങ്ങള്‍ക്ക് കാര്‍ബണ്‍ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിലുള്ള പങ്കും അതിനേറ്റിരിക്കുന്ന തിരിച്ചടിയും ഗവേഷകര്‍ വിലയിരുത്തിയത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം രൂക്ഷമായതോടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടയില്‍ ഈ തടാകങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും പഠനത്തില്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. സമുദ്രങ്ങളിലെന്ന പോലെ ഈ വലിയ തടാകങ്ങളിലും ഫൈടോപ്ലാങ്ക്തണ്‍ എന്ന ആല്‍ഗെ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. വലിയ ജലാശയങ്ങളിലെ ജൈവവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഈ ആല്‍ഗെകള്‍. സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവ അതേസമയം തന്നെ കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈഡും വലിച്ചെടുക്കുന്നതില്‍ വലിയ പങ്കുവഹിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തടാകങ്ങളുടെ കാര്‍ബണ്‍ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അവയിലെ ഫൈടോപ്ലാങ്കത്തോണുകളുടെ ശേഷിയെ കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ പ്രക്രിയയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള 11 വലിയ തടാകങ്ങളെയും ഒരേ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ പഠിച്ച് കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത്. കാനഡ, യുസ് അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള അഞ്ച് ലൗറേഷ്യന്‍ തടാകങ്ങള്‍, കാനഡയിലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ബിയര്‍, ഗ്രേറ്റ് സ്ലേവ് തടാകങ്ങള്‍ ആഫ്രിക്കയിലെ വിക്ടോറിയ, ടങ്കാനിയിക, മലാവി എന്നീ തടാകങ്ങള്‍, റഷ്യയിലെ ബൈക്കല്‍ എന്നിവയാണ് ഗവേഷകര്‍ പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത 11 തടാകങ്ങള്‍.

ഈ തടാകങ്ങളിലെയെല്ലാം ഭക്ഷ്യസൃംഖലയുടെ അടിസ്ഥാനം ആല്‍ഗകുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. ഇവയാകട്ടെ സമുദ്രങ്ങളിലേതെന്ന പോലെ പ്ലാങ്ക്തണുകളാല്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ തടാകങ്ങളിലെ എല്ലാം കാര്‍ബണ്‍ ഫിക്സേഷന്‍ തോത് അളക്കുകയാണ് ഗവേഷകര്‍ ആദ്യപടി എന്ന രീതിയില്‍ ചെയ്തത്. കാര്‍ബണ്‍ ഫിക്സേഷന്‍ തോത് എന്നാല്‍ പ്ലാങ്ക്തണുകള്‍ ഊര്‍ജത്തെ ഭക്ഷണമാക്കി മാറ്റുന്ന തോത്. ഈ തോതില്‍ കുറവുണ്ടാകുമ്പോഴും അവ കൂടുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള് പ്ലാങ്ക്തണുകള്‍ മുതല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ വരെയുള്ള തടാകങ്ങളിലെ ജൈവവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

2003 മുതല്‍ 2018 വരെ നാസ ശേഖരിച്ച ഈ തടാകങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളും ഗവേഷകര്‍ പഠന വിധേമാക്കി. ഈ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഭൂരിഭാഗം തടാകങ്ങളിലും അവയുടെ നിറത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കാര്‍ബണ്‍ ഫിക്സേഷന്‍ തോതില്‍ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വ്യക്തമായി. അതേസമയം മൂന്ന് തടാകങ്ങളിലെ കണ്ടെത്തല്‍ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഈ മൂന്ന് തടാകങ്ങളിലും കാര്‍ബണ്‍ ഫിക്സേഷന്‍ തോതില്‍ ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായതായി ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. കാനഡയിലെ ഗ്രേറ്റ് ബിയര്‍, ഗ്രേറ്റ് സ്ലേവ് എന്നീ തടാകങ്ങളില്‍ കാര്‍ബണ്‍ ഫിക്സേഷനില്‍ വലിയ വർധനവുണ്ടായപ്പോള്‍ ആഫ്രിക്കയിലെ ടങ്കാനിയക തടാകത്തില്‍ കാര്‍ബണ്‍ ഫിക്സേഷന്‍റെ തോത് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളും കഴിഞ്ഞ 16 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 20 മുതല്‍ 25 ശതമാനം വരെ വർധനവോ കുറവോ ആണ്‍ കാര്‍ബണ്‍ ഫിക്സേഷന്‍ തോതില്‍ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ഗവേഷകരുടെ കണക്കുകൂട്ടലനുസരിച്ച് ഈ മൂന്ന് തടാകങ്ങളിലും താപനിലയില്‍ ഗണ്യമായ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മേഖലയിലെ കാറ്റിന്‍റെ വേഗം കുറയുയും ചെയ്തു. ഒപ്പം മേഖലയില്‍ ലഭിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിലും വലിയ വർധനവുണ്ടായെന്നും ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതില്‍ താപനില വർധനവും സോളാര്‍ റേഡിയേഷനിലുള്ള വർധനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്‍റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ്. ഒരു തടാകത്ത സംബന്ധിച്ച് അതിലേല്‍ക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്‍റെ അളവ്, എത്ര ആഴത്തില്‍ സൂര്യപ്രകാശം കടന്ന് ചെല്ലും, വെള്ളത്തിന്‍റെ താപനില, മഖലയിലെ കാാറ്റിന്‍റെ വേഗം ഇതെല്ലാം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അല്‍ഗകള്‍ പ്രകാശസംശ്ലേഷണം നടത്തുക. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇതിന് അനുസൃതയമായാണ് ഈ തടാകങ്ങളിലെ ആല്‍ഗകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനവും ഇപ്പോള്‍ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

