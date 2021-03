മലനിരകളിൽ വൻ സ്വർണ നിക്ഷേപം, കുഴിച്ചെടുക്കാൻ ഗ്രാമവാസികളുടെ തിരക്ക്, അമ്പരപ്പ്!

മലനിരകളിൽ വൻ സ്വർണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയെന്ന വാർത്തയെ തുടർന്ന് ജനപ്രവാഹം. കോംഗോയിലെ തെക്കൻ കിവു പ്രവിശ്യയിലാണ് സംഭവം. ഇവിടുത്തെ ലുഹീഹി മലനിരകളിലാണ് വൻ തോതിൽ സ്വർണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയെന്ന വാർത്ത പരന്നത്. ഇതേ തുടർന്ന്് ഗ്രാമവാസികൾ ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയായിരുന്നു.

ഗ്രാമവാസികൾ മലനിരകളിൽ വലിയ കുഴികൾ കുഴിച്ച് മണ്ണ് ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെയും അതുകഴുകിയെടുത്ത് തിളങ്ങുന്ന ലോഹവസ്തു സംഭരിക്കന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തകനായ അഹ്മദ് അൽഗോഹ്ബാരിയാണ് ഗ്രാമവാസികൾ മണ്ണ്ശേഖരിക്കുന്ന ദൃശ്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.

മലനിരകളിൽ മുഴുവൻ സ്വർണ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ. ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുഴിക്കുന്നവരെയും വെറും കൈകൊണ്ട് മണ്ണ് ശേഖരിക്കുന്നവരെയും ഇവിടെ കാണാം. ജനങ്ങളുടെ തിരക്ക് അനിയന്ത്രിതമായതിനെ തുടർന്ന് കിവുവിലെ ഖനിമന്ത്രി വെനന്റ് ബുറുമെ മുഹിഗിർവ മനനിരകളിൽ ഖനനം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുളള ഉത്തരവിറക്കി. എന്നിട്ടും നിരവധി ആളുകളാണ് ഇവിടേക്ക് സ്വർണം ശേഖരിക്കാനായെത്തുന്നത്.

English Summary: Congo: Mountain Made Of 'Gold-rich Deposits' Sees Locals Rush In With Shovels