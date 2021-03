ജെല്ലിഫിഷുകളെ അതീവ അപകടകാരികളായ കടല്‍ ജീവികളായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ടെന്‍റക്കിള്‍സ് എന്നു വിളിക്കുന്ന, ആയിരക്കണക്കിന് റിബണുകള്‍ പോലെ പടര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന അവയുടെ അവയവമാണ് ഈ ജീവികളെ അപകടകാരിയാക്കുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ ജീവന്‍ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വിഷം ഇവ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ജെല്ലിഫിഷുകളുടെ സമീപത്തേക്ക് പോയവര്‍ക്ക് പരുക്കുകള്‍ പറ്റിയതല്ലാതെ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി സമീപകാലത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്ല. പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ 15 വര്‍ഷത്തിൽ ഇതാദ്യമായി ഒരു കൗമാരക്കാരന് ജെല്ലിഫിഷിന്‍റെ ആക്രമണത്തില്‍ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

കൊല്ലപ്പെട്ട കൗമാരക്കാരനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ അധികൃതര്‍ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. കേപ് യോര്‍ക്കിന് സമീപമുള്ള ബമാഗ എന്ന ചെറു പട്ടണത്തിന് സമീപത്താണ് 17 കാരന്‍ കടലില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയത്. ഫെബ്രുവരി 22 നായിരുന്നു സംഭവം. ജെല്ലിഫിഷിന്‍റെ സമീപത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പോയെ 17 കാരന് ടെന്‍റക്കിളുകളില്‍ നിന്ന് വിഷമേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നത്. മാരകമായ അളവില്‍ വിഷം ശരീരത്തിലേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്ന് പൊള്ളലേറ്റത് പോലുള്ള പാടുകള്‍ ഇയാളുടെ ശരീരത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് രണ്ടാഴ്ചയോളം ആശുപത്രിയില്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് 17 കാരന്‍ മരണപ്പെട്ടത്.

ബോക്സ് ജെല്ലഫിഷ്



ഉഷ്ണമേഖല, സമശീതോഷ്ണ മേഖല പ്രദേശങ്ങളിലെ സമുദ്രങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജെല്ലിഫിഷുകളെയാണ് ബോക്സ് ജെല്ലിഫിഷുകള്‍. ഇവയില്‍ എല്ലാ ഇനത്തിനും വിഷമുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യര്‍ക്ക് അപകടകരമായ തോതില്‍ വിഷമുള്ള ജെല്ലിഫിഷുകള്‍ പൊതുവെ കുറവാണ്. എങ്കിലും ഇവ തീരമേഖലയ്ക്ക് സമീപത്തേക്ക് പലപ്പോഴും എത്താറുണ്ട് എന്നതിനാല്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഭീഷണിയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെല്ലിഫിഷുകള്‍ ധാരാണമായി കാണപ്പെടുന്ന വടക്ക് കിഴക്കന്‍ ഓസ്ട്രേലിയന്‍ മേഖലകളില്‍ കടലില്‍ ഇറങ്ങുന്നതിന് പലപ്പോഴും നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്താറുണ്ട്.

ഓസ്ട്രേലിയ ബോക്സ് ജെല്ലി ഫിഷ് എന്നറിയപപ്പെടുന്ന ഷിറോനെക്സ് ഫ്ലെക്കറി എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള ജെല്ലിഫിഷില്‍ നിന്നുള്ള വിഷമേറ്റാണ് കൗമാരക്കാരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവുമധികം വിഷമുള്ള ജീവികളില്‍ ഒന്നാണ് ഈ ജെല്ലിഫിഷുകള്‍. ഇവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനോ ഇവയെ ചിത്രീകരിക്കാനോ പോകുന്ന മുങ്ങല്‍വിദഗ്ധർ അതീവ സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകളും, വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചാണ് കടലില്‍ ഇറങ്ങുക.



3 മീറ്ററാണ് ഈ ഇനത്തില്‍ പെട്ട ജീവികളുടെ ടെന്‍റക്കിളുകളുടെ ശരാശരി നീളം. അത് മാത്രമല്ല വളരെ സുതാര്യമായതിനാല്‍ പലപ്പോഴും ഇവ കടലിനടിയില്‍ കണ്ടെത്തുകയും പ്രയാസമാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇത്തരം ജീവികളുടെ സമീപത്തേക്ക് പോയാല്‍ ടെന്‍റക്കിളുകള്‍ തങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് ഉണ്ടോ എന്നു തിരിച്ചറിയുക പോലും പലപ്പോഴും സാധ്യമല്ല.



നെമാറ്റോസിറ്റ്സ്



ഓരോ ടെന്‍റക്കിളുകളിലും വിഷമടങ്ങുന്ന നെമാറ്റോസിറ്റ്സ് എന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറു ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇവ ഏത് വസ്തുവിനയോ ജീവിയേയോ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ വളരെയധികം വിഷം പുറത്തേക്ക് വമിപ്പിക്കും. തൊലിപ്പുറമെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍പോലും ജീവികളുടെ രക്തക്കുഴലുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ് ഈ വിഷം. ഇത് ശരീരത്തിലേറ്റാല്‍ കുത്തേറ്റത് പോലുള്ള ശക്തമായ വേദന അനുഭവപ്പെടും. പലപ്പോഴും മിനുറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ മനുഷ്യര്‍ക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കും.

ഹൃദയസ്തംഭനത്തിലൂടെയാണ് ഈ വിഷം മനുഷ്യരുടെ ജീവനെടുക്കുക. ഉള്ളിലെത്തുന്ന വിഷം ഹൃദയത്തിന്‍റെ പേശികളുടെ വലുതാകാനും ചെറുതാകാനുമുള്ള ശേഷിയെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. മറ്റ് ചില ജെല്ലിഫിഷുകളില്‍ നിന്നുള്ള വിഷമേറ്റാല്‍ പക്ഷേ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ഉണ്ടാകില്ല. മറിച്ച് കടുത്ത തലവേദനയും, മസില്‍ വേദനയും, നെഞ്ച് വേദനയും അനുഭവപ്പെടും. കടുത്ത ക്ഷീണത്തെ തുടര്‍ന്ന് പിന്നീടാകും ഇവര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടുക ഇരുകാഡ്ജി സിന്‍ഡ്രോം എന്നാണ് ഈ വേദനയുള്ള അവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്നത്.



2006 ലാണ് ഇതിന് മുന്‍പ് ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ ജെല്ലിഫിഷിന്‍റെ വിഷമേറ്റ് ഒരാള്‍ മരിച്ചത്. ഈ കൗമാരക്കാരന്‍റെ മരണം ജെല്ലിഫിഷുകളെ എത്ര കരുതലോടെ സമീപിക്കണം എന്നതിന്‍റെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണെന്ന് ഗവേഷകയായ മാര്‍ലോ കൗട്സ് പറയുന്നു. സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെ ജെല്ലിഫിഷുകളെ ഒരു തരത്തിലും സമീപിക്കരുതെന്നും മാര്‍ലോ കൗട്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.



English Summary: Box Jellyfish Sting Kills Teenager, First Fatality From One In Australia For 15 Years