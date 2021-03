പുക തുപ്പുന്ന അഗ്നിപർവതം, ആകാശത്തിന് വിചിത്ര നിറം; അപൂർവ പ്രതിഭാസത്തിനു പിന്നിൽ?

ഇന്തോനീഷ്യയിലെ വടക്കൻ സുമാത്രയിൽ ആകാശത്തിന് വിചിത്ര നിറം. തുടർച്ചയായി സ്ഫോടനങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനബങ് അഗ്നിപർവതത്തിനു മുകളിൽ മിന്നലുണ്ടായതോടെയാണ് ആകാശം പർപ്പിൾ നിറത്തിൽ കാണപ്പെട്ടത്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ആയിരക്കണക്കിന് അടി മുകളിലേക്ക് പുക തുപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന അഗ്നിപർവതത്തിനു സമീപം മിന്നൽപ്പിണറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെയാണ് അപൂർവ പ്രതിഭാസം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് സിനബങ് പർവതത്തിൽ വീണ്ടും സ്ഫോടനങ്ങളുണ്ടായി തുടങ്ങിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം പർവ്വതത്തിൽ 13 സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അഗ്നി പർവ്വതത്തിനു സമീപത്തായി അന്തരീക്ഷം ഈർപ്പവും മൂടൽമഞ്ഞും പൊടിപടലങ്ങളും മൂടിയ നിലയിലാണ്. ഇവയിലൂടെ മിന്നലിന്റെ പ്രകാശം കടന്നുപോയതോടെ ആകാശം പർപ്പിൾ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുകയായിരുന്നു.



8530 അടി ഉയരമുള്ള അഗ്നിപർവതമാണ് സിനബങ്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി സജീവമല്ലാത്ത നിലയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി പർവതത്തിൽ അപകടകരമാം വിധം സ്ഫോടനങ്ങളുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് 25 ആളുകളാണ് ഇതുവരെ ഇവിടെ മരണമടഞ്ഞത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ആർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.

അഗ്നിപർവതത്തിന്റെ മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ജനങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതായി ഇന്തോനീഷ്യയുടെ വോൾക്കാനോളജി ആൻഡ് ജിയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ് മിറ്റിഗേഷൻ സെന്റർ അറിയിച്ചു. സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത പുക ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ പ്രദേശവാസികൾ കൂടുതലും വീടുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയുകയാണ്.

മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് അഗ്നിപർവതം കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിച്ചത്. 17,000ൽപരം ദ്വീപുകൾ അടങ്ങിയ ഇന്തോനീഷ്യൻ ദ്വീപസമൂഹത്തിൽ 130 അഗ്നിപർവതങ്ങളാണുള്ളത്. ജാവ ദ്വീപിലുള്ള മെറാപി എന്ന അഗ്നിപർവതവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു.



